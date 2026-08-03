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  4. Евгений Ловчев: «Работа Слуцкого в Китае не провал. Два Суперкубка, два вторых места. Растет как тренер, работал в Нидерландах, Англии. Он может быть востребован в ЦСКА»

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Евгений Ловчев: «Работа Слуцкого в Китае не провал. Два Суперкубка, два вторых места. Растет как тренер, работал в Нидерландах, Англии. Он может быть востребован в ЦСКА»
Евгений Ловчев высказался о работе Леонида Слуцкого в Китае.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Леонид Слуцкий будет однозначно востребован в российском футболе. Потому что его работа в Китае – это, по большому счету, не провал.

Мы же знаем, что происходило в клубе. Он дважды выиграл Суперкубок Китая и дважды занимал вторые места в чемпионате страны, все время соперничая с командой «Шанхай Порт».

И то, что с клуба сняли очки, не связано с ним, это руководство ранее осуществляло какие-то мутные дела.

Он растет как тренер, ведь работал и в Нидерландах, и в Англии и добивался успехов у нас в России. Тренер – это прежде всего опыт. Поэтому, конечно, Слуцкий будет востребован в России, и мне кажется, что он может быть востребован в том же ЦСКА.

При всем уважении к таким клубам, как, например, «Акрон» и «Факел», он туда не пойдет. Потому что Слуцкий обязательно должен работать в командах, которые на что-то претендуют», – сказал Евгений Ловчев.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
logoЕвгений Ловчев
logoЛеонид Слуцкий
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
РИА Новости
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Порт
logoЦСКА
logoФакел
logoАкрон

Комментарии

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Серафимыч намного старше Мостового, но при этом в разы адекватнее. Не всегда, правда) Но тут все по делу сказал
ОтветBartez1986
Серафимыч намного старше Мостового, но при этом в разы адекватнее. Не всегда, правда) Но тут все по делу сказал
Далеко не всегда.)
ОтветНекорректный туберкулез
Далеко не всегда.)
Обычно не всегда)
Слуцкий будет востребован по-любому. И не только в ЦСКА. Это понятно всем, кроме Мостового, разве что!
ОтветEvgen Vynokurov
Слуцкий будет востребован по-любому. И не только в ЦСКА. Это понятно всем, кроме Мостового, разве что!
Слуцкий нормальный тренер. Только Мостовой у которого фляга течёт может сказать что он не футбольный человек. Царя поэтому никто никуда в серьёзные проекты не приглашает. Он как шут только для интервью на спортсе.
ОтветКайфарик Диего
Слуцкий нормальный тренер. Только Мостовой у которого фляга течёт может сказать что он не футбольный человек. Царя поэтому никто никуда в серьёзные проекты не приглашает. Он как шут только для интервью на спортсе.
Согласен про Мостового. Вот мне очень Шалимов нравится ,адекватный с юмором и всё по делу говорит.
Да неплохой он тренер.
Было бы хорошо, если он вернётся в РПЛ.
Только команда не должна бороться за выживание.
Дайте хотя бы сезон доиграть Игдисамову! Привыкли шарахаться из стороны в сторону. Как в кино: «… стабильности нет».
Два упущенных первых места под самый конец чемпионата.
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