Евгений Ловчев: «Работа Слуцкого в Китае не провал. Два Суперкубка, два вторых места. Растет как тренер, работал в Нидерландах, Англии. Он может быть востребован в ЦСКА»

Евгений Ловчев высказался о работе Леонида Слуцкого в Китае.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа ».

«Леонид Слуцкий будет однозначно востребован в российском футболе. Потому что его работа в Китае – это, по большому счету, не провал.

Мы же знаем, что происходило в клубе. Он дважды выиграл Суперкубок Китая и дважды занимал вторые места в чемпионате страны, все время соперничая с командой «Шанхай Порт ».

И то, что с клуба сняли очки, не связано с ним, это руководство ранее осуществляло какие-то мутные дела.

Он растет как тренер, ведь работал и в Нидерландах, и в Англии и добивался успехов у нас в России. Тренер – это прежде всего опыт. Поэтому, конечно, Слуцкий будет востребован в России, и мне кажется, что он может быть востребован в том же ЦСКА .

При всем уважении к таким клубам, как, например, «Акрон» и «Факел », он туда не пойдет. Потому что Слуцкий обязательно должен работать в командах, которые на что-то претендуют», – сказал Евгений Ловчев.

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