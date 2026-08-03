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  4. «Барселона» может включиться в борьбу за Родри, если он согласится на переговоры. На трансфер хавбека «Сити» готовы потратить 50 млн евро (Cadena SER)

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«Барселона» может включиться в борьбу за Родри, если он согласится на переговоры. На трансфер хавбека «Сити» готовы потратить 50 млн евро (Cadena SER)
«Барса» может включиться в борьбу за Родри.

«Барселона» рассматривает подписание полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

Каталонский клуб внимательно следит за ситуацией и рассматривает возможность сделать предложение о его приобретении, если для этого сложатся подходящие условия. И хотя он не является приоритетным кандидатом в это трансферное окно, «Барса» может попытаться заключить сделку, если испанец даст клубу зеленый свет.

Ожидается, что «блауграна» может позволить себе потратить на трансфер футболиста около 50 миллионов евро. В «Барселоне» считают Родри высококлассным талантом и знают, что ему нравится проект клуба. Сейчас сине-гранатовые изучают, как уложить зарплату Родри в рамки правил финансового фэйр-плей. Хотя клуб считает, что полузащита у него сформирована, неопределенность вокруг травмы Френки де Йонга открывает новый сценарий.

Однако в «Барселоне» понимают, что не являются главными претендентами на 30-летнего игрока, на сегодняшний день «Реал» имеет преимущество. В связи с этим каталонский клуб терпеливо ожидает возможности полноценно включиться в борьбу за лучшего игрока чемпионата мира 2026 года.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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logoРодри
logoпремьер-лига Англия
финансовый фэйр-плей
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Комментарии

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а ну раз барса заинтересовалась им,есть подозрения,что в ближайшие дни реал 100% его подпишет😂
ОтветTalgat Ergeshov
а ну раз барса заинтересовалась им,есть подозрения,что в ближайшие дни реал 100% его подпишет😂
Этого добиваются и агенты
А если он не согласится, то не включится в переговоры
Могу такие новости 24/7 штамповать
ОтветStonik 1703
А если он не согласится, то не включится в переговоры Могу такие новости 24/7 штамповать
боюсь после такого перехода Мадрид лет на 5 может забыть о победе в чемпионате
ОтветТихон Кб
боюсь после такого перехода Мадрид лет на 5 может забыть о победе в чемпионате
Да ты что? Ну пусть переходит тогда.
Надо Берналя развивать и как-нибудь спихнуть травматика Френки Де Йонга.
ОтветГеоргий Хасия
Надо Берналя развивать и как-нибудь спихнуть травматика Френки Де Йонга.
Комментарий скрыт
Ответolimbek
Комментарий скрыт
Входить в сезон с одним Берналем неправильно учитывая что Де Йонга не будет несколько месяцев. Времени всем хватит, потому что матчей много и травмы часто получают
Стиль Барсы лучше будет для Родри чем реала
С Родри взяли бы ЛЧ. Как раз не хватает уверенной средней линии с высокой обороной.
Но за 50 не отдадут и вообще не факт что в этом сезоне отдадут.
"В «Барселоне» считают Родри высококлассным талантом"
Какая же демагогия, или просто слоп 🤦 Таланту уже 30 лет, выиграл всё на свете, включая золотой баллон.
Вброс агентов или клуба, ЧМ показал что Педри и Родри не совместимы на поле, оба постоянно хотят мяч
Из-под носа у Мадрида? Это будет конгениально.
Ответdalmolchun
Из-под носа у Мадрида? Это будет конгениально.
ответка за Бернарду)
Родри родился в Мадриде - это ньюанс😁
Но мне бы хотелось посмотреть его в команде Флика, а не Моуриньо.
ОтветАлександр Григорьев_1116135035
Родри родился в Мадриде - это ньюанс😁 Но мне бы хотелось посмотреть его в команде Флика, а не Моуриньо.
нью что, простите? нью анус?
ОтветРосЭнерго
нью что, простите? нью анус?
Очередной граммар-наци🤣🤣🤣

Слово «нюанс» (от фр. nuance) означает тонкое различие, оттенок, особенность. Во множественном числе оно принимает форму «нюансы».
Почему не «ньюансы»?
Написание через «ю» («ньюансы») — распространённая ошибка, вызванная:
фонетическим восприятием (в русском языке сочетание «ню» часто ассоциируется с английским new);
влиянием разговорной речи, где звук [ю] может восприниматься как [у].
Однако нормативным вариантом, зафиксированным в словарях русского языка, является именно «нюансы».
Комментарий удален пользователем
ОтветСвятослав Федорович
Комментарий удален пользователем
Судя по последним турнирным таблицам в догонялки играет как раз Реал и остальные команды из того региона.
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