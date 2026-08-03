«Барселона» рассматривает подписание полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.
Каталонский клуб внимательно следит за ситуацией и рассматривает возможность сделать предложение о его приобретении, если для этого сложатся подходящие условия. И хотя он не является приоритетным кандидатом в это трансферное окно, «Барса» может попытаться заключить сделку, если испанец даст клубу зеленый свет.
Ожидается, что «блауграна» может позволить себе потратить на трансфер футболиста около 50 миллионов евро. В «Барселоне» считают Родри высококлассным талантом и знают, что ему нравится проект клуба. Сейчас сине-гранатовые изучают, как уложить зарплату Родри в рамки правил финансового фэйр-плей. Хотя клуб считает, что полузащита у него сформирована, неопределенность вокруг травмы Френки де Йонга открывает новый сценарий.
Однако в «Барселоне» понимают, что не являются главными претендентами на 30-летнего игрока, на сегодняшний день «Реал» имеет преимущество. В связи с этим каталонский клуб терпеливо ожидает возможности полноценно включиться в борьбу за лучшего игрока чемпионата мира 2026 года.
Комментарии
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Могу такие новости 24/7 штамповать
Но за 50 не отдадут и вообще не факт что в этом сезоне отдадут.
Какая же демагогия, или просто слоп 🤦 Таланту уже 30 лет, выиграл всё на свете, включая золотой баллон.
Но мне бы хотелось посмотреть его в команде Флика, а не Моуриньо.
Слово «нюанс» (от фр. nuance) означает тонкое различие, оттенок, особенность. Во множественном числе оно принимает форму «нюансы».
Почему не «ньюансы»?
Написание через «ю» («ньюансы») — распространённая ошибка, вызванная:
фонетическим восприятием (в русском языке сочетание «ню» часто ассоциируется с английским new);
влиянием разговорной речи, где звук [ю] может восприниматься как [у].
Однако нормативным вариантом, зафиксированным в словарях русского языка, является именно «нюансы».