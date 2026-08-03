«Барселона» может включиться в борьбу за Родри, если он согласится на переговоры. На трансфер хавбека «Сити» готовы потратить 50 млн евро (Cadena SER)

«Барса» может включиться в борьбу за Родри.

«Барселона» рассматривает подписание полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

Каталонский клуб внимательно следит за ситуацией и рассматривает возможность сделать предложение о его приобретении, если для этого сложатся подходящие условия. И хотя он не является приоритетным кандидатом в это трансферное окно, «Барса » может попытаться заключить сделку, если испанец даст клубу зеленый свет.

Ожидается, что «блауграна» может позволить себе потратить на трансфер футболиста около 50 миллионов евро. В «Барселоне» считают Родри высококлассным талантом и знают, что ему нравится проект клуба. Сейчас сине-гранатовые изучают, как уложить зарплату Родри в рамки правил финансового фэйр-плей. Хотя клуб считает, что полузащита у него сформирована, неопределенность вокруг травмы Френки де Йонга открывает новый сценарий.

Однако в «Барселоне» понимают, что не являются главными претендентами на 30-летнего игрока, на сегодняшний день «Реал » имеет преимущество. В связи с этим каталонский клуб терпеливо ожидает возможности полноценно включиться в борьбу за лучшего игрока чемпионата мира 2026 года.