«Арсенал» готов предложить до 150 млн евро за Винисиуса. Зарплата вингера может составить 30 млн евро в год (El Desmarque)

«Арсенал» может предложить до 150 млн евро за Винисиуса.

«Арсенал» готов постепенно увеличивать предложение в случае, если вингер «Реала » Винисиус Жуниор согласится на переход в английский клуб.

Лондонцы могут предложить до 150 миллионов евро за бразильского футболиста, об этом сообщает El Desmarque.

При этом отмечается, что зарплата Винисиуса в «Арсенале » может составить 30 миллионов евро в год. Вингер хочет зарабатывать столько же, сколько Килиан Мбаппе.

Действующий контракт испанского клуба и 26-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года. Статистику Винисиуса можно изучить по ссылке .