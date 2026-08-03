«Арсенал» готов предложить до 150 млн евро за Винисиуса. Зарплата вингера может составить 30 млн евро в год (El Desmarque)
«Арсенал» может предложить до 150 млн евро за Винисиуса.
«Арсенал» готов постепенно увеличивать предложение в случае, если вингер «Реала» Винисиус Жуниор согласится на переход в английский клуб.
Лондонцы могут предложить до 150 миллионов евро за бразильского футболиста, об этом сообщает El Desmarque.
При этом отмечается, что зарплата Винисиуса в «Арсенале» может составить 30 миллионов евро в год. Вингер хочет зарабатывать столько же, сколько Килиан Мбаппе.
Действующий контракт испанского клуба и 26-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года. Статистику Винисиуса можно изучить по ссылке.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?44129 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: El Desmarque
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Значит Реалу надо ждать,пока они 150 не предложат?Какие-то странные переговоры...
Перес будет дурак если не продаст его
По идее можно не продлевать контракт и через год получить сотку подъемных за подписание контракта