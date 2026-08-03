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  4. «Арсенал» готов предложить до 150 млн евро за Винисиуса. Зарплата вингера может составить 30 млн евро в год (El Desmarque)

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«Арсенал» готов предложить до 150 млн евро за Винисиуса. Зарплата вингера может составить 30 млн евро в год (El Desmarque)
«Арсенал» может предложить до 150 млн евро за Винисиуса.

«Арсенал» готов постепенно увеличивать предложение в случае, если вингер «Реала» Винисиус Жуниор согласится на переход в английский клуб.

Лондонцы могут предложить до 150 миллионов евро за бразильского футболиста, об этом сообщает El Desmarque.

При этом отмечается, что зарплата Винисиуса в «Арсенале» может составить 30 миллионов евро в год. Вингер хочет зарабатывать столько же, сколько Килиан Мбаппе.

Действующий контракт испанского клуба и 26-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года. Статистику Винисиуса можно изучить по ссылке.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: El Desmarque
logoРеал Мадрид
logoАрсенал
logoВинисиус Жуниор
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logoКилиан Мбаппе
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Интересно было бы посмотреть его в Апл
ОтветАкан Есимсеит
Интересно было бы посмотреть его в Апл
Его могут продать только при исключительных обстоятельствах и точном переходе Диоманде. Пока с Диоманде тишина, Вини никто не продаст. Перес скорее отпустит его бесплатно.
Ответ_Greg Moore
Его могут продать только при исключительных обстоятельствах и точном переходе Диоманде. Пока с Диоманде тишина, Вини никто не продаст. Перес скорее отпустит его бесплатно.
Диоманде в любом случае будет в Реале, по деньгам договорились. Как агенты поделят бабло - единственная причина задержки, но ведь лучше поделить 100+ миллионов, чем завязнуть в исках, остаться при этом без денег, и игрок вообще не сможет играть нигде, даже в Лейпциге. И упс, у Диоманде и Вини одно агентство, и им выгодно продать обоих. С Вини можно подождать год, но с Диоманде эти дельцы не могут заходить в суд, они просто потеряют весь бизнес при таком раскладе.
Кто бы думал, что когда-то жадный и скромный Арсенал будет спасать Реал от дорогущего игрока
Ответ<Inter>
Кто бы думал, что когда-то жадный и скромный Арсенал будет спасать Реал от дорогущего игрока
Жадного Арсенала никогда не было, был Арсенал, который не мог себе многого позволить из-за постройки нового стадиона. Сейчас самое подходящее время для приглашения игрока такого калибра
Ответ<Inter>
Кто бы думал, что когда-то жадный и скромный Арсенал будет спасать Реал от дорогущего игрока
Спасли же ранее от Озила
Арсенал» готов постепенно увеличивать предложение в случае, если вингер «Реала» Винисиус Жуниор согласится на переход в английский клуб...Лондонцы могут предложить до 150 миллионов евро.
Значит Реалу надо ждать,пока они 150 не предложат?Какие-то странные переговоры...
ОтветСергей Круг
Арсенал» готов постепенно увеличивать предложение в случае, если вингер «Реала» Винисиус Жуниор согласится на переход в английский клуб...Лондонцы могут предложить до 150 миллионов евро. Значит Реалу надо ждать,пока они 150 не предложат?Какие-то странные переговоры...
Если заявлено, что могут предложить 150, то с какого хрена Реал будет соглашаться на меньшую сумму?
ОтветEvgen Vynokurov
Если заявлено, что могут предложить 150, то с какого хрена Реал будет соглашаться на меньшую сумму?
Шо бы до дедлайна успеть реализовать деньги от продажи. В конце ТО сами знаете, цены еще накрутят.
150 млн за токсика, у которого год контракта

Перес будет дурак если не продаст его
ОтветСедесим Куиндесимов
150 млн за токсика, у которого год контракта Перес будет дурак если не продаст его
Да-да, куда Пересу и боссам Арсенала до Седесима Куиндесимова))
Если Вини и Гимарайеш окажутся в Арсенале, то это очень громкая будет заявка от Арсенал на доминирование в Англии
ОтветHealth
Если Вини и Гимарайеш окажутся в Арсенале, то это очень громкая будет заявка от Арсенал на доминирование в Англии
Если не ЛЧ, то Копу точно можно брать!
ОтветHealth
Если Вини и Гимарайеш окажутся в Арсенале, то это очень громкая будет заявка от Арсенал на доминирование в Англии
Ещё одни доминаторы, только про "Галактикос" не пиши, а то как с "Ливерпулем" может получится история
Арсеналу давно пора копилку расчехлять на нормальные трансферы. Какой смысл по 70 млн на Дьокерешей выкидывать если можно вложиться в Вини, который будет давать результат
ОтветМаксим Новиков
Арсеналу давно пора копилку расчехлять на нормальные трансферы. Какой смысл по 70 млн на Дьокерешей выкидывать если можно вложиться в Вини, который будет давать результат
а 110 за Райс - не в счёт ?
ОтветМаксим Новиков
Арсеналу давно пора копилку расчехлять на нормальные трансферы. Какой смысл по 70 млн на Дьокерешей выкидывать если можно вложиться в Вини, который будет давать результат
Так последние годы, как со стадио вопрос решили они хорошо тратят, по 200+ каждый сезон
Вини хорош, но его нужно продать. С Мбаппе они уже не заиграются.
Да его вам и за сотку завернут в яркую упаковку и бесплатно доставят
А стоит ли он этих денег? Что-то сомнения гложут.
А 150 не много ли за год контракта?
По идее можно не продлевать контракт и через год получить сотку подъемных за подписание контракта
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