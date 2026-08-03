«Арсенал» показал третью форму на сезон-2026/27: «Источниками вдохновения послужили вера, амбиции и креативность, которые определяют клуб»

«Арсенал» показал третью форму на новый сезон.

«Арсенал » представил третью форму на сезон-2026/27.

Комплект разработан компанией Adidas и выполнен в желтом цвете.

«Сегодня Adidas и «Арсенал » представили третий комплект формы на сезон-2026/27, источниками вдохновения для которого послужили вера, амбиции и креативность, которые определяют клуб. Презентация проходит в рамках новой кампании, посвященной концепции Arsenal State of Mind («Образ мышления «Арсенала» – Спортс’’»).

Arsenal State of Mind – это идея о том, что «Арсенал» – это не просто клуб, а общее ощущение открывающихся возможностей. Такой образ мышления сформировался благодаря поколениям игроков, болельщиков и членов клуба, которые всегда верили в то, что нужно делать что-то по-новому, стремиться к большему и создавать воспоминания, которые выдержат испытание временем.

Новая третья форма отражает этот дух, ведь клуб вступает в новую захватывающую эру в качестве победителя Премьер-лиги и Лиги чемпионов (в прошлом сезоне лондонцы не выиграли Лигу чемпионов – они дошли до финала, где уступили «ПСЖ» – Спортс’’), продолжая повышать стандарты и двигаться вперед», – говорится в пресс-релизе «Арсенала».

Изображение: arsenal.com/