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  4. Жубал видит сходство Кривцова с Балотелли: «Да, Никита умеет создавать необычную энергию вне поля и на нем. Он остается важным игроком «Краснодара»

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Жубал видит сходство Кривцова с Балотелли: «Да, Никита умеет создавать необычную энергию вне поля и на нем. Он остается важным игроком «Краснодара»
Жубал о Кривцове и Балотелли: у Никиты есть такая энергия на поле и вне его.

Защитник «Краснодара» Жубал ответил на вопрос, есть ли сходство между Никитой Кривцовым и Марио Балотелли.

«Быки» одержали победу над «Факелом» в матче 2-го тура РПЛ (3:2) Полузащитник Кривцов сделал дубль, также он забил гол в ворота «Рубина» в матче 1-го тура чемпионата России (3:1).

– Вы сравнили Кривцова с Дуэ –  если проводить параллель со сборной Франции, у кого в «Краснодаре» роль «диктатора», как у Мбаппе?

– Диктатор –  сильное слово. У нас есть определенные лидеры в команде, также скоро к нам возвращается Джон Кордоба, он наш капитан. Я уверен, что Кордоба поможет «Краснодару» в этом сезоне.

– Кривцов напоминает вам Балотелли, который устраивал шоу на поле и за его пределами?

– Да, Никита определенно умеет создавать необычную энергию вне поля и на нем. Также он продолжает быть нашим важным игроком. У него определенно есть такая энергия, – сказал Жубал.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoНикита Кривцов
logoКраснодар
logoЖубал
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДезире Дуэ
logoМарио Балотелли
logoСборная Франции по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoДжон Кордоба

Комментарии

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Не знаю на кого он становится похож, но знаю точно, что уход Сперцяна вызвало сильное, я бы даже сказал вулканическое, раскрытие таланта Никиты, усилении его роли для команды Краснодар. Я бы даже сказал, что он это новая восходящая звезда в РПЛ. Дай Бог, чтобы он сбавил взятый темп и заиграл еще сильнее. Удачи Никита!
Никита прям сильно удивляет оба тура. Даже боюсь представить, что он будет вытворять на поле с каждой новой игрой.
По влиянию на игру и по энергетике - будущий лидер Краснодара
Надеюсь дом не подожжет свой
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