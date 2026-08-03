Жубал видит сходство Кривцова с Балотелли: «Да, Никита умеет создавать необычную энергию вне поля и на нем. Он остается важным игроком «Краснодара»

Жубал о Кривцове и Балотелли: у Никиты есть такая энергия на поле и вне его.

Защитник «Краснодара » Жубал ответил на вопрос, есть ли сходство между Никитой Кривцовым и Марио Балотелли .

«Быки» одержали победу над «Факелом» в матче 2-го тура РПЛ (3:2) Полузащитник Кривцов сделал дубль, также он забил гол в ворота «Рубина» в матче 1-го тура чемпионата России (3:1).

– Вы сравнили Кривцова с Дуэ – если проводить параллель со сборной Франции, у кого в «Краснодаре» роль «диктатора», как у Мбаппе?

– Диктатор – сильное слово. У нас есть определенные лидеры в команде, также скоро к нам возвращается Джон Кордоба , он наш капитан. Я уверен, что Кордоба поможет «Краснодару» в этом сезоне.

– Кривцов напоминает вам Балотелли, который устраивал шоу на поле и за его пределами?

– Да, Никита определенно умеет создавать необычную энергию вне поля и на нем. Также он продолжает быть нашим важным игроком. У него определенно есть такая энергия, – сказал Жубал .