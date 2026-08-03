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Девушка Винисиуса сняла алкогольный челлендж: выпила четыре бокала на вечеринке. Футболист «Реала» выбрал изотоник
Винисиус не стал пить алкоголь на вечеринке перед возвращением в «Реал».

Винисиус Жуниор и его девушка Вирджиния Фонсека организовали прощальную вечеринку перед возвращением вингера в расположение «Реала».

Во время праздника блогерша записала трендовый ролик, в котором участники называют, какой по счету алкогольный напиток они пьют. 

Сама Вирджиния в видео дошла до четвертого бокала.

Винисиус также появился в кадре, но вместо алкоголя показал бутылку изотоника и заявил, что только что допил свой первый Gatorade.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Diario AS
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Комментарии

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Чтобы спать с Винисиусом и этого мало, - добавила девушка,-
С каждым бокалом он становится более привлекательным..
ОтветКондуктор Локки
Чтобы спать с Винисиусом и этого мало, - добавила девушка,- С каждым бокалом он становится более привлекательным..
А подбородок все больше и больше!
ОтветКондуктор Локки
Чтобы спать с Винисиусом и этого мало, - добавила девушка,- С каждым бокалом он становится более привлекательным..
Ты по мужикам чтоли? Фу таким быть.
Теперь наконец-то я усну спокойно.
ОтветПылесос
Теперь наконец-то я усну спокойно.
А мог бы в алкогольном челлендже участвовать...
ОтветСергей Круг
А мог бы в алкогольном челлендже участвовать...
Что значит ’’мог бы’’? Аа, это у вас постирония такая.. понимаю!
Это к сожалению не Вини, а злой брат-близнец... Подменили после "операции".
ОтветРоман Грожан
Это к сожалению не Вини, а злой брат-близнец... Подменили после "операции".
что-то в стиле фильма "Без лица"?
ОтветРоман Грожан
Это к сожалению не Вини, а злой брат-близнец... Подменили после "операции".
В смысле злой? А оригинал добрый?
4 бокала и челлендж. В алкогольном мире это Кюрасао.
ОтветVVUBWD
4 бокала и челлендж. В алкогольном мире это Кюрасао.
Надо 4 бокала спирта?))
ОтветА.В. Бубнов
Надо 4 бокала спирта?))
минимум 4 стакана водки
Такая лютая колхозница
ОтветReal^ist
Такая лютая колхозница
Коня на скаку остановит...
ОтветMutabor59
Коня на скаку остановит...
в данном случае - шимпанзе))
На Винисиуса можно залезть только после четырех стаканов.
ОтветBlond
На Винисиуса можно залезть только после четырех стаканов.
Даже зауважал тебя...
Не каждый пойдёт на такой опыт.
ОтветА.В. Бубнов
Даже зауважал тебя... Не каждый пойдёт на такой опыт.
ахах, ждал такого тупого коммента. Забирай приз, бутылку масла жожоба.
Набухалась в хламину, а потом шла по ночному городу на одном каблуке с размазанной помадой и в короткой юбке и периодически отоваривала Вини мааааленькой дамской сумочкой.. А потом они опять шли и горланили песни, а мимо проезжали пустые троллейбусы в депо.
Теперь это называется алкогольным челленджем. Ок. Надо запомнить.
Между прочим, у этой "девушки" трое детей...😎
ОтветФ_Крюгер
Между прочим, у этой "девушки" трое детей...😎
Ты знаешь, а это ведь сразу видно! 4 бокала и всё, как отрезала... Твёрдо сказала - нет алкоголю!
https://habrastorage.org/r/w780/getpro/habr/post_images/7f6/d40/5e3/7f6d405e30437a3b414b25d56220fe06.jpg

Или ты про - девушка?
Кто скажет, что это парень, пусть швырнёт в меня камень)
ОтветФ_Крюгер
Между прочим, у этой "девушки" трое детей...😎
какой из них винисиус?
Боюсь представить, что б с ней было, пей она с нами по пятницам
Blind как испытатеоь спрятаося от меня за ЧС...
Видно пошёл проверять это масло, сумеет ли удержаться на обгитом маслом Виниссиусе)

Ps: добро пожаловать в ответный ЧС к маньясям и таким как тыП)
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