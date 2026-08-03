Девушка Винисиуса сняла алкогольный челлендж: выпила четыре бокала на вечеринке. Футболист «Реала» выбрал изотоник
Винисиус не стал пить алкоголь на вечеринке перед возвращением в «Реал».
Винисиус Жуниор и его девушка Вирджиния Фонсека организовали прощальную вечеринку перед возвращением вингера в расположение «Реала».
Во время праздника блогерша записала трендовый ролик, в котором участники называют, какой по счету алкогольный напиток они пьют.
Сама Вирджиния в видео дошла до четвертого бокала.
Винисиус также появился в кадре, но вместо алкоголя показал бутылку изотоника и заявил, что только что допил свой первый Gatorade.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Diario AS
Комментарии
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С каждым бокалом он становится более привлекательным..
Не каждый пойдёт на такой опыт.
Теперь это называется алкогольным челленджем. Ок. Надо запомнить.
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Или ты про - девушка?
Кто скажет, что это парень, пусть швырнёт в меня камень)
Видно пошёл проверять это масло, сумеет ли удержаться на обгитом маслом Виниссиусе)
Ps: добро пожаловать в ответный ЧС к маньясям и таким как тыП)