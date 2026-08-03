Девушка Винисиуса сняла алкогольный челлендж: выпила четыре бокала на вечеринке. Футболист «Реала» выбрал изотоник

Винисиус не стал пить алкоголь на вечеринке перед возвращением в «Реал».

Винисиус Жуниор и его девушка Вирджиния Фонсека организовали прощальную вечеринку перед возвращением вингера в расположение «Реала».

Во время праздника блогерша записала трендовый ролик, в котором участники называют, какой по счету алкогольный напиток они пьют.

Сама Вирджиния в видео дошла до четвертого бокала.

Винисиус также появился в кадре, но вместо алкоголя показал бутылку изотоника и заявил, что только что допил свой первый Gatorade.