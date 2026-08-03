Анзор Кавазашвили: если Даку против сербов, то он и против России.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в московский клуб из «Рубина ».

«У меня нет никаких ожиданий от Даку. Слышу разговоры, что он подходит как забивной форвард. Но если примешивать политику, говорят, что он албанец – против сербов, значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются.

Я за то, чтобы «Спартак» был кристально чистым во всех отношениях. Это государственная команда, несмотря на то, что считается частной («Лукойл » финансирует), но она представляет Россию на международной арене. Пока не буду говорить ни за, ни против», – сказал Кавазашвили.

Фанаты «Спартака» против перехода Даку: «Поддерживаем братский народ Сербии. Усташей, шиптаров и косоваров в нашей команде быть не должно. Принципы превыше результатов»