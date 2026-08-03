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  4. «Говорят, что албанец Даку против сербов – значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются». Кавазашвили о форварде

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«Говорят, что албанец Даку против сербов – значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются». Кавазашвили о форварде
Анзор Кавазашвили: если Даку против сербов, то он и против России.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в московский клуб из «Рубина».

«У меня нет никаких ожиданий от Даку. Слышу разговоры, что он подходит как забивной форвард. Но если примешивать политику, говорят, что он албанец – против сербов, значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются.

Я за то, чтобы «Спартак» был кристально чистым во всех отношениях. Это государственная команда, несмотря на то, что считается частной («Лукойл» финансирует), но она представляет Россию на международной арене. Пока не буду говорить ни за, ни против», – сказал Кавазашвили.

Фанаты «Спартака» против перехода Даку: «Поддерживаем братский народ Сербии. Усташей, шиптаров и косоваров в нашей команде быть не должно. Принципы превыше результатов»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoМирлинд Даку
logoАнзор Кавазашвили
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
Лукойл
logoПолитика

Комментарии

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Кавазашвили грузин, а Джорджия - штат Америки, поэтому проверьте его айкью , если минус пять, то в Якутске жарко.
ОтветUnited
Кавазашвили грузин, а Джорджия - штат Америки, поэтому проверьте его айкью , если минус пять, то в Якутске жарко.
Когда, знаете, мы… календарь… майя… и… нет, мы не будем… спички, консервы… Далай Лама… Свет не будет… фотоны, фонарь, включил… Кто? Никого!.. И когда ты сидишь… и Кто? Аллё… Ничего и… страшно…
ОтветUnited
Кавазашвили грузин, а Джорджия - штат Америки, поэтому проверьте его айкью , если минус пять, то в Якутске жарко.
Вы удивитесь, но в больших госконторах примерно по такому принципу принимают людей на работу.
Поэтому с такой-то кашей в головах, ни самолетов, ни машин нормальных выпустить не могут.
Громко выкрикнуть - это Да! Работать как профессионал - Нееееет!
я таки понимаю в Рубине он не был против сербов и России а при переходе в Спартак таковым становится ? 😂
Ответsavik-A.M.
я таки понимаю в Рубине он не был против сербов и России а при переходе в Спартак таковым становится ? 😂
Для него Татарстан это другая страна, а не Россия, походу
Ответsavik-A.M.
я таки понимаю в Рубине он не был против сербов и России а при переходе в Спартак таковым становится ? 😂
С ума что ли посходили болельщики Спартака??? Даку нужен Рубину,это было бы здорово,если бы он там остался!!! И с сербами он там уживался,и за свою выходку на чемпионате Европы он извинился...не надо вешать вечные ярлыки на людей...
С утра прочитал на Чемпе заявление от какой-то спартаковской фирмы, мол такого игрока мы не примем, т.к. он шиптар, а мы за наших православных братушек-сербов. Аж в голос расхохотался, как же в головах насрано у людей. Какое отношение эти внутрицыганские разборки балканского полуострова имеют к России, никогда не мог понять. Мне не албанцы с косоварами, не сербы с Црвеной Звездой, одинаково не братья. При этом ко всем нейтральное нормальное отношение, без хейта и любви. К России 21-го века, как и к любой другой стране мира, это внутреннее выяснение отношений, не близко́. Уже давно каждый сам за себя.
Зимой в Египте хотел с сербами поговорить по русски, по крайней мере, полагаю, мы бы так больше друг друга поняли, если бы мне отвечали по сербски, но нет "only english". Ну нет, так нет, без проблем, общались по английски в стиле "small talk". Украинцы с радостью по русски общались. Да и даже поляки сами хотели говорить по возможности по русски, хотя начинал с ними по английски. Так что, кто кому братушка это ещё вопрос. Простым людям нечего делить друг с другом, игры политиков не должны засорять мозги людям всех стран.
ОтветLondon-D
С утра прочитал на Чемпе заявление от какой-то спартаковской фирмы, мол такого игрока мы не примем, т.к. он шиптар, а мы за наших православных братушек-сербов. Аж в голос расхохотался, как же в головах насрано у людей. Какое отношение эти внутрицыганские разборки балканского полуострова имеют к России, никогда не мог понять. Мне не албанцы с косоварами, не сербы с Црвеной Звездой, одинаково не братья. При этом ко всем нейтральное нормальное отношение, без хейта и любви. К России 21-го века, как и к любой другой стране мира, это внутреннее выяснение отношений, не близко́. Уже давно каждый сам за себя. Зимой в Египте хотел с сербами поговорить по русски, по крайней мере, полагаю, мы бы так больше друг друга поняли, если бы мне отвечали по сербски, но нет "only english". Ну нет, так нет, без проблем, общались по английски в стиле "small talk". Украинцы с радостью по русски общались. Да и даже поляки сами хотели говорить по возможности по русски, хотя начинал с ними по английски. Так что, кто кому братушка это ещё вопрос. Простым людям нечего делить друг с другом, игры политиков не должны засорять мозги людям всех стран.
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ОтветLondon-D
С утра прочитал на Чемпе заявление от какой-то спартаковской фирмы, мол такого игрока мы не примем, т.к. он шиптар, а мы за наших православных братушек-сербов. Аж в голос расхохотался, как же в головах насрано у людей. Какое отношение эти внутрицыганские разборки балканского полуострова имеют к России, никогда не мог понять. Мне не албанцы с косоварами, не сербы с Црвеной Звездой, одинаково не братья. При этом ко всем нейтральное нормальное отношение, без хейта и любви. К России 21-го века, как и к любой другой стране мира, это внутреннее выяснение отношений, не близко́. Уже давно каждый сам за себя. Зимой в Египте хотел с сербами поговорить по русски, по крайней мере, полагаю, мы бы так больше друг друга поняли, если бы мне отвечали по сербски, но нет "only english". Ну нет, так нет, без проблем, общались по английски в стиле "small talk". Украинцы с радостью по русски общались. Да и даже поляки сами хотели говорить по возможности по русски, хотя начинал с ними по английски. Так что, кто кому братушка это ещё вопрос. Простым людям нечего делить друг с другом, игры политиков не должны засорять мозги людям всех стран.
Какой русский ? Тошнит от таких россиян за границей. Год назад сидел в Белграде в рестике, женщина по-русски начинает сербу возмущаться, что они ее не понимает!! С недовольной ряхой говорит "Ну чай черный, что вы не понимаете?" Это вообще неадекват. Да кто ты такая, с какой стати кто-то в Сербии должен с тобой говорить по-русски
Какой-то бред начался. Даку в РПЛ играет уже 4-й сезон.
ОтветЛоракс
Какой-то бред начался. Даку в РПЛ играет уже 4-й сезон.
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Ответkonnov.dimitri
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Что значит Москвы с большой буквы , клуб номер один мем в России да и в постсоветском пространстве .
Предлагаю подписывать игроков по новой схеме: сначала политическая экспертиза, потом медосмотр, футбол в конце.
ОтветМитрандир цвета хаки
Предлагаю подписывать игроков по новой схеме: сначала политическая экспертиза, потом медосмотр, футбол в конце.
В первую голову надо спросить мнения всех ветеранов, сыгравших за Спартак хотя бы 1 игру. Желательно, чтобы им было под 100 лет
ОтветМитрандир цвета хаки
Предлагаю подписывать игроков по новой схеме: сначала политическая экспертиза, потом медосмотр, футбол в конце.
а что насчёт гороскопа?
Юра Мовсисян вообще гражданин США, как Спартак посмел его вчера с днём рождения поздравить?)))
ОтветHealth
Юра Мовсисян вообще гражданин США, как Спартак посмел его вчера с днём рождения поздравить?)))
Так американцы ниче против русских не имеют, в чем проблема собственно?
Тем более гражданство тут причем? Хабиб например тоже гражданин России, но при этом даже с флагом России ни разу не видели его
говорят грузины против русских
Грузия враждебно настроена против России, значит Кавазашвили потенциальный враг, гнать его в шею!
Ответmuslim95
Грузия враждебно настроена против России, значит Кавазашвили потенциальный враг, гнать его в шею!
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Вот как люди с такими логическими цепочками в голове переходят дорогу и не попадают под машины?
ОтветПетроград
Вот как люди с такими логическими цепочками в голове переходят дорогу и не попадают под машины?
Они не могут эту дорогу найти
Идёт целенаправленная компания против перехода Даку. Значит "Спартаку" надо его брать.
ОтветPertinax Gandi
Идёт целенаправленная компания против перехода Даку. Значит "Спартаку" надо его брать.
Заговор бомжей
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