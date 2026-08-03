«Говорят, что албанец Даку против сербов – значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются». Кавазашвили о форварде

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в московский клуб из «Рубина».
«У меня нет никаких ожиданий от Даку. Слышу разговоры, что он подходит как забивной форвард. Но если примешивать политику, говорят, что он албанец – против сербов, значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются.
Я за то, чтобы «Спартак» был кристально чистым во всех отношениях. Это государственная команда, несмотря на то, что считается частной («Лукойл» финансирует), но она представляет Россию на международной арене. Пока не буду говорить ни за, ни против», – сказал Кавазашвили.
Фанаты «Спартака» против перехода Даку: «Поддерживаем братский народ Сербии. Усташей, шиптаров и косоваров в нашей команде быть не должно. Принципы превыше результатов»
Комментарии
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Поэтому с такой-то кашей в головах, ни самолетов, ни машин нормальных выпустить не могут.
Громко выкрикнуть - это Да! Работать как профессионал - Нееееет!
Зимой в Египте хотел с сербами поговорить по русски, по крайней мере, полагаю, мы бы так больше друг друга поняли, если бы мне отвечали по сербски, но нет "only english". Ну нет, так нет, без проблем, общались по английски в стиле "small talk". Украинцы с радостью по русски общались. Да и даже поляки сами хотели говорить по возможности по русски, хотя начинал с ними по английски. Так что, кто кому братушка это ещё вопрос. Простым людям нечего делить друг с другом, игры политиков не должны засорять мозги людям всех стран.
Тем более гражданство тут причем? Хабиб например тоже гражданин России, но при этом даже с флагом России ни разу не видели его