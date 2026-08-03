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  4. Флик о форварде для «Барсы»: «Я полностью доверяю Деку, это зависит и от Феррана. Ямаль, Гордон и Адейеми могут играть в роли «ложных девяток» – у нас много опций»

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Флик о форварде для «Барсы»: «Я полностью доверяю Деку, это зависит и от Феррана. Ямаль, Гордон и Адейеми могут играть в роли «ложных девяток» – у нас много опций»
Флик о форварде для «Барсы»: я доверяю Деку, Ямаль, Гордон и Адейеми помогут.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поиске форварда для команды.

– Есть ли вероятность, что в этом сезоне мы увидим больше «ложных девяток»? Например, Ямаля, Ольмо на этой позиции.

– В конце концов это зависит от команды, от состава. Нужно подождать. Я полностью доверяю Деку, мы знаем, что нам нужно что-то предпринять, также это зависит от Феррана [Торреса]. И затем посмотрим, что произойдет.

– Вы можете представить, что Ламин Ямаль играет в роли «ложной девятки»?

– Вы знаете, Ламин уже играл так в одном или двух матчах с нами, и, я думаю, он фантастический игрок мирового класса, так что мы можем приспособиться. Мы больше фокусируемся на роли 7-го номера, но посмотрим.

Я думаю, что Гордон и Адейеми могут играть на двух флангах, а также и на позиции «девятки». Так что на самом деле у нас много опций, посмотрим, что именно случится, – сказал Флик.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Mundo Deportivo
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoФерран Торрес
logoБарселона
logoДеку
logoвозможные трансферы
logoКарим Адейеми
logoЭнтони Гордон
logoХанс-Дитер Флик

Комментарии

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вот именно там несколько игроков могут играть вместо напа,будут как тот же ПСЖ)и Хамза на подхвате,и Гордон с Адейеми будут стабильно играть,а не сидеть под кем то.Флик уверен разберется и все сделает правильно
Значат ли эти слова Флика, что Деку готов возобновить карьеру игрока и сменить амплуа?
Думаю, что в группе атаки Ямаль может играть на любой позиции.
ОтветPertinax Gandi
Думаю, что в группе атаки Ямаль может играть на любой позиции.
Будет интересно посмотреть на Ямаля в роли ложной девятки, тк на фланге к его игре уже под строились клубы кидать на него по три футболиста, а тут будет в новинку! Плюс можно хорошо разыгрываться с партнерами! И с ударом у него все в порядке!
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен остаётся в сфере интересов «Барселоны».

27-летний футболист может быть продан в последние недели трансферного окна. По информации Diario Sport, в каталонском клубе наслышаны о ситуации и знают, что форвард будет доступен примерно за 75 млн евро, однако сделка считается сложной из-за огромной зарплаты игрока.

В Турции Виктор Осимхен зарабатывает порядка 15 млн евро за сезон «чистыми». «Барселона» рассмотрит возможность подписания лишь в том случае, если нигериец согласится на значительное сокращение зарплаты.

Отмечается, что Осимхен готов сменить обстановку, но вряд ли пойдёт на уступки в финансовом вопросе.
ОтветСергей Яскевич
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен остаётся в сфере интересов «Барселоны». 27-летний футболист может быть продан в последние недели трансферного окна. По информации Diario Sport, в каталонском клубе наслышаны о ситуации и знают, что форвард будет доступен примерно за 75 млн евро, однако сделка считается сложной из-за огромной зарплаты игрока. В Турции Виктор Осимхен зарабатывает порядка 15 млн евро за сезон «чистыми». «Барселона» рассмотрит возможность подписания лишь в том случае, если нигериец согласится на значительное сокращение зарплаты. Отмечается, что Осимхен готов сменить обстановку, но вряд ли пойдёт на уступки в финансовом вопросе.
Топ нападающий трезво оценивающий себя,да за большая но и уровень доказан годами,кто-то гонится за титулами кто-то хочет заработать себе и детям,осимхен был бы хорош в Барселоне надеемся верим ждём
Ответosminog19
Топ нападающий трезво оценивающий себя,да за большая но и уровень доказан годами,кто-то гонится за титулами кто-то хочет заработать себе и детям,осимхен был бы хорош в Барселоне надеемся верим ждём
Он в Турции половину матчей не играет, нафига Флику такой игрок
такая вера в Деку. а тот по ходу в отпуск ушел и забыл что нужны игроки. посчитал что Гордона с Адейеми хватит
Несмотря на заявления об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», официальных предложений в «Галатасарай» не поступало, но теперь, как утверждается, в борьбу вступила «Барселона».

Согласно слухам, каталонский клуб, расставшийся с Робертом Левандовски, будет держать в своём списке Виктора Осимхена до последнего дня трансферного окна.
Так себе опции. Все равно нужен игрок, нацеленный на ворота
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