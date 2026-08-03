Флик о форварде для «Барсы»: «Я полностью доверяю Деку, это зависит и от Феррана. Ямаль, Гордон и Адейеми могут играть в роли «ложных девяток» – у нас много опций»

Флик о форварде для «Барсы»: я доверяю Деку, Ямаль, Гордон и Адейеми помогут.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поиске форварда для команды.

– Есть ли вероятность, что в этом сезоне мы увидим больше «ложных девяток»? Например, Ямаля, Ольмо на этой позиции.

– В конце концов это зависит от команды, от состава. Нужно подождать. Я полностью доверяю Деку , мы знаем, что нам нужно что-то предпринять, также это зависит от Феррана [Торреса ]. И затем посмотрим, что произойдет.

– Вы можете представить, что Ламин Ямаль играет в роли «ложной девятки»?

– Вы знаете, Ламин уже играл так в одном или двух матчах с нами, и, я думаю, он фантастический игрок мирового класса, так что мы можем приспособиться. Мы больше фокусируемся на роли 7-го номера, но посмотрим.

Я думаю, что Гордон и Адейеми могут играть на двух флангах, а также и на позиции «девятки». Так что на самом деле у нас много опций, посмотрим, что именно случится, – сказал Флик.