Флик о форварде для «Барсы»: «Я полностью доверяю Деку, это зависит и от Феррана. Ямаль, Гордон и Адейеми могут играть в роли «ложных девяток» – у нас много опций»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поиске форварда для команды.
– Есть ли вероятность, что в этом сезоне мы увидим больше «ложных девяток»? Например, Ямаля, Ольмо на этой позиции.
– В конце концов это зависит от команды, от состава. Нужно подождать. Я полностью доверяю Деку, мы знаем, что нам нужно что-то предпринять, также это зависит от Феррана [Торреса]. И затем посмотрим, что произойдет.
– Вы можете представить, что Ламин Ямаль играет в роли «ложной девятки»?
– Вы знаете, Ламин уже играл так в одном или двух матчах с нами, и, я думаю, он фантастический игрок мирового класса, так что мы можем приспособиться. Мы больше фокусируемся на роли 7-го номера, но посмотрим.
Я думаю, что Гордон и Адейеми могут играть на двух флангах, а также и на позиции «девятки». Так что на самом деле у нас много опций, посмотрим, что именно случится, – сказал Флик.
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27-летний футболист может быть продан в последние недели трансферного окна. По информации Diario Sport, в каталонском клубе наслышаны о ситуации и знают, что форвард будет доступен примерно за 75 млн евро, однако сделка считается сложной из-за огромной зарплаты игрока.
В Турции Виктор Осимхен зарабатывает порядка 15 млн евро за сезон «чистыми». «Барселона» рассмотрит возможность подписания лишь в том случае, если нигериец согласится на значительное сокращение зарплаты.
Отмечается, что Осимхен готов сменить обстановку, но вряд ли пойдёт на уступки в финансовом вопросе.
Согласно слухам, каталонский клуб, расставшийся с Робертом Левандовски, будет держать в своём списке Виктора Осимхена до последнего дня трансферного окна.