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  4. «Челси» подписал 36-летнего Хендерсона свободным агентом. Контракт с хавбеком – на 2 года

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«Челси» подписал 36-летнего Хендерсона свободным агентом. Контракт с хавбеком – на 2 года
«Челси» подписал Хендерсона.

Джордан Хендерсон стал игроком «Челси». 

Лондонский клуб объявил о подписании 36-летнего полузащитника на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на два года. 

Последним клубом Хендерсона был «Брентфорд», за который он выступал один сезон. 

Со статистикой бывшего капитана «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь

Фото: chelseafc.com/

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Челси»
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Комментарии

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Сейчас все возрастные футболисты выбирают из трех вариантов, либо Саудовская Аравия, либо МЛС либо Челси)
ОтветСалауат Нуралиев
Сейчас все возрастные футболисты выбирают из трех вариантов, либо Саудовская Аравия, либо МЛС либо Челси)
И в большинстве своем не получив предложений или не потянув уровень СА идут в Челси 😂
ОтветСалауат Нуралиев
Сейчас все возрастные футболисты выбирают из трех вариантов, либо Саудовская Аравия, либо МЛС либо Челси)
Либо Милан/Юве
Собрались три пенсионера. Дернули по паре рюмок. - Надо "за жизнь" поболтать.
Ну, как дела ,Иваныч?
-Да как!? Сплю хорошо. Просыпаюсь в шесть. А в семь не могу пописать. -Хожу к урологу.
Ну, а ты как, Петрович?
-Ну как!? Сплю хорошо. Просыпаюсь в шесть. В семь ссу как конь. А в восемь не могу по-какать. - Хожу к проктологу.
Ну а у тебя, Семеныч, как дела?
Короче, - сплю отлично, в семь утра ссу как конь, в восемь - какаю как слон. Одна проблема - просыпаюсь в девять.
ОтветСергей Круг
Собрались три пенсионера. Дернули по паре рюмок. - Надо "за жизнь" поболтать. Ну, как дела ,Иваныч? -Да как!? Сплю хорошо. Просыпаюсь в шесть. А в семь не могу пописать. -Хожу к урологу. Ну, а ты как, Петрович? -Ну как!? Сплю хорошо. Просыпаюсь в шесть. В семь ссу как конь. А в восемь не могу по-какать. - Хожу к проктологу. Ну а у тебя, Семеныч, как дела? Короче, - сплю отлично, в семь утра ссу как конь, в восемь - какаю как слон. Одна проблема - просыпаюсь в девять.
Комментарий удален модератором
ОтветЕвгений Языченко
Комментарий удален модератором
Про тебя анекдот?
Бриллиантовая рука подъехала
ОтветNaughtyboY
Бриллиантовая рука подъехала
Ждём костяную ногу?)
ОтветNaughtyboY
Бриллиантовая рука подъехала
Бриллиантовый Хенд (ерсон)
Тьяго Силва тоже в своё время в "Челси" пришёл не молодым талантом. Играл до 39-ти. И Хендо ещё попылит.
ОтветAndrey Kuritcyn
Тьяго Силва тоже в своё время в "Челси" пришёл не молодым талантом. Играл до 39-ти. И Хендо ещё попылит.
Да там Лэмпард, ищет стремянку чтобы свои бутсы с гвоздя снять
ОтветAndrey Kuritcyn
Тьяго Силва тоже в своё время в "Челси" пришёл не молодым талантом. Играл до 39-ти. И Хендо ещё попылит.
Сильва, кстати, ещё не закончил. Мб пришло время его подписать в защиту научить молодых как выбирать позицию?
Добавить кохонес молодой команде
ОтветStonik 1703
Добавить кохонес молодой команде
Вчера седые кохонес Уэлбека подьехали
Можно ещё Тьяго Силву в защиту подписать
Надеюсь даст в раздевалке то, что от него ждут. По сути именно для лидерки трансфер.
Велком.
Медосмотр прошёл успешно. Отдельным пунктом - не приближаться к рекламным бортам ближе чем на метр🫵🏻
пенсионный фонд челси
Стиви Джи все таки приехал
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