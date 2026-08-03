«Челси» подписал 36-летнего Хендерсона свободным агентом. Контракт с хавбеком – на 2 года
«Челси» подписал Хендерсона.
Джордан Хендерсон стал игроком «Челси».
Лондонский клуб объявил о подписании 36-летнего полузащитника на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на два года.
Последним клубом Хендерсона был «Брентфорд», за который он выступал один сезон.
Со статистикой бывшего капитана «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь.
Фото: chelseafc.com/
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Челси»
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