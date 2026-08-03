Соболев после 3:0 с «Оренбургом»: «Неплохой матч провел, в двух голевых атаках поучаствовал. Любому форварду хочется забивать, но главное, что команда побеждает»

Соболев о 3:0 с «Оренбургом»: неплохой матч провел, думаю.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев заявил, что доволен своей игрой в матче против «Оренбурга », несмтря на отсутствие голов.

Команда из Санкт-Петербурга победила на выезде в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (3:0). Все три мяча забил Максим Глушенков .

– Хоть на этот раз вы сами не забили, но в голах команды поучаствовали.

– Понятно, что любому нападающему хочется забивать, но в то же время здорово отдавать голевые и предголевые передачи. Мне кажется, провел достаточно неплохой матч – принял участие в двух голевых атаках. Но главное, что команда побеждает.

– Вы забили два гола в первом туре, Глушенков – три во втором. Тенденция?

– Как я уже говорил по ходу прошлого чемпионата, не бывает одного или даже двух игроков, которые вносят наибольший вклад в лидерство в таблице. Это работа всей команды – где‑то вратарь пенальти потащил, где‑то полевой забьет два или три в одной игре или отдаст две‑три голевые передачи. Вот и сейчас так. Впереди длинный сезон, пусть каждый себя проявляет и помогает команде, – сказал Соболев.