«Шальке» и 40-летний Джеко продлили контракт на год. Форвард забил 6 голов в 11 матчах прошлого сезона во второй Бундеслиге
«Шальке» и Эдин Джеко продлили контракт.
«Шальке» и 40-летний нападающий Эдин Джеко подписали новый контракт.
Форвард заключил договор с клубом из Гельзенкирхена на один сезон.
В прошлом сезоне «Шальке» занял первое место в турнирной таблице второй Бундеслиги и вернулся в высший дивизион Германии.
Джеко провел 11 матчей в рамках чемпионата и забил 6 голов. Его статистику можно изучить по ссылке.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48297 голосов
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Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Шальке»
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Он не звезда. Ну вот вообще. Был ли Джеко хоть когда-то звездой? По мне нет. Его любят где он играет, но быстро забывают когда он уходит. Уважают многие. Но вот чтобы о нем говорили - такого нет.
Да и староват он уже для Аравии и МЛС. Но опять, будь бы он звездой уровня Левы, его бы позвали даже а 40. А так - увы, но нет