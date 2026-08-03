«Шальке» и 40-летний Джеко продлили контракт на год. Форвард забил 6 голов в 11 матчах прошлого сезона во второй Бундеслиге

«Шальке» и Эдин Джеко продлили контракт.

«Шальке» и 40-летний нападающий Эдин Джеко подписали новый контракт.

Форвард заключил договор с клубом из Гельзенкирхена на один сезон.

В прошлом сезоне «Шальке» занял первое место в турнирной таблице второй Бундеслиги и вернулся в высший дивизион Германии.

Джеко провел 11 матчей в рамках чемпионата и забил 6 голов. Его статистику можно изучить по ссылке .