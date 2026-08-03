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  4. «Шальке» и 40-летний Джеко продлили контракт на год. Форвард забил 6 голов в 11 матчах прошлого сезона во второй Бундеслиге

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«Шальке» и 40-летний Джеко продлили контракт на год. Форвард забил 6 голов в 11 матчах прошлого сезона во второй Бундеслиге
«Шальке» и Эдин Джеко продлили контракт.

«Шальке» и 40-летний нападающий Эдин Джеко подписали новый контракт.

Форвард заключил договор с клубом из Гельзенкирхена на один сезон.

В прошлом сезоне «Шальке» занял первое место в турнирной таблице второй Бундеслиги и вернулся в высший дивизион Германии.

Джеко провел 11 матчей в рамках чемпионата и забил 6 голов. Его статистику можно изучить по ссылке.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Шальке»
logoШальке
logoЭдин Джеко
logoбундеслига Германия

Комментарии

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Сработали оперативно, пока Челси не успели забрать
Красава, а мог бы Аравию или Млс на пенсию официальную укатить
ОтветАкан Есимсеит
Красава, а мог бы Аравию или Млс на пенсию официальную укатить
С 5-7 навесов точно реализовать еще может, плюс пенки. Так шо даже в 40 в бундесе на опыте в этом сез ставлю что 10 воткнет.
ОтветАкан Есимсеит
Красава, а мог бы Аравию или Млс на пенсию официальную укатить
Я думаю он им и неинтересен особо был.
Он не звезда. Ну вот вообще. Был ли Джеко хоть когда-то звездой? По мне нет. Его любят где он играет, но быстро забывают когда он уходит. Уважают многие. Но вот чтобы о нем говорили - такого нет.
Да и староват он уже для Аравии и МЛС. Но опять, будь бы он звездой уровня Левы, его бы позвали даже а 40. А так - увы, но нет
"Шальке 04" и 40-летний Джеко. Красивая анаграмма.
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