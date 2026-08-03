Глава РПЛ Алаев: «Интерес к лиге растет. Система идентификации болельщиков прижилась и работает. Некоторые проседают по посещаемости – по объективным или субъективным причинам»
Александр Алаев: интерес к РПЛ растет.
Президент РПЛ Александр Алаев заявил о росте интереса к лиге.
– В договоре с РФС на право проведения соревнований стоит KPI по посещаемости – 18 тысяч в среднем на матче. Не считаете, что это перебор?
– Нет, считаю, что цифра достижима. Сейчас ситуация такова, как есть.
Некоторые клубы проседают по посещаемости – по объективным или субъективным причинам.
В целом я вижу, что интерес к РПЛ растет. Система идентификации болельщиков прижилась и работает, – заявил Александр Алаев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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А где ходили там ходят на любую лигу, Волгоград, Воронеж не даст соврать
"Система идентификации болельщиков прижилась и работает"
Что у нас все плохо и интерес к российскому футболу не растёт, а скорее наоборот 🤷
Так его быстро пинком под зад попросят.
Догадайся с трех раз