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  4. Глава РПЛ Алаев: «Интерес к лиге растет. Система идентификации болельщиков прижилась и работает. Некоторые проседают по посещаемости – по объективным или субъективным причинам»

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Глава РПЛ Алаев: «Интерес к лиге растет. Система идентификации болельщиков прижилась и работает. Некоторые проседают по посещаемости – по объективным или субъективным причинам»
Александр Алаев: интерес к РПЛ растет.

Президент РПЛ Александр Алаев заявил о росте интереса к лиге.

– В договоре с РФС на право проведения соревнований стоит KPI по посещаемости – 18 тысяч в среднем на матче. Не считаете, что это перебор?

– Нет, считаю, что цифра достижима. Сейчас ситуация такова, как есть.

Некоторые клубы проседают по посещаемости – по объективным или субъективным причинам.

В целом я вижу, что интерес к РПЛ растет. Система идентификации болельщиков прижилась и работает, – заявил Александр Алаев.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Алаев
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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Комментарии

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Ну вчера в Грозном конечно аншлаг был. Спартак, не самый слабый Ахмат, а на трибунах шаром покати.
А где ходили там ходят на любую лигу, Волгоград, Воронеж не даст соврать
ОтветПользователь Имени
Ну вчера в Грозном конечно аншлаг был. Спартак, не самый слабый Ахмат, а на трибунах шаром покати. А где ходили там ходят на любую лигу, Волгоград, Воронеж не даст соврать
В Грозном по моему никогда в истории стадион не заполнялся на 100%
ОтветМакс Фет
В Грозном по моему никогда в истории стадион не заполнялся на 100%
Но вчера прям совсем печальная картинка была,в регионах на Спартак продолжают ходить, а здесь такое ощущение, что и своя команда не нужна
48 тысяч ходило в среднем на Зенит до фанайди, сейчас 30. Упало на те самые 18 тысяч. Не считаете, что это перебор?
"Система идентификации болельщиков прижилась и работает"
ОтветProZ
48 тысяч ходило в среднем на Зенит до фанайди, сейчас 30. Упало на те самые 18 тысяч. Не считаете, что это перебор? "Система идентификации болельщиков прижилась и работает"
Алаев ничего не решает
ОтветProZ
48 тысяч ходило в среднем на Зенит до фанайди, сейчас 30. Упало на те самые 18 тысяч. Не считаете, что это перебор? "Система идентификации болельщиков прижилась и работает"
Ну в голове Алаева прижилась же.
Где, конкретно, она прижилась? И как именно работает?!
После чего это интерес к Лиге растет? После таких судейских перформансов, как вчера в Грозном?
ОтветBartez1986
После чего это интерес к Лиге растет? После таких судейских перформансов, как вчера в Грозном?
После перерывов в середине тайма 🤣🤣🤣
ОтветBartez1986
После чего это интерес к Лиге растет? После таких судейских перформансов, как вчера в Грозном?
да, арбитры начудили, не поставив пенальти на Литвинове.
Ну а что он должен был сказать?
Что у нас все плохо и интерес к российскому футболу не растёт, а скорее наоборот 🤷
Так его быстро пинком под зад попросят.
Кому он это пытается втюхать?
Интерес к лиге, особенно в Грозном, нахрен они держат этот Ахмат, видно же что футб там нахрен ни кому не нужен
Ну а куда щас мужчины деваются
Догадайся с трех раз
А рост положительный или отрицательный?)))
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