Глава РПЛ Алаев: «Интерес к лиге растет. Система идентификации болельщиков прижилась и работает. Некоторые проседают по посещаемости – по объективным или субъективным причинам»

Александр Алаев: интерес к РПЛ растет.

Президент РПЛ Александр Алаев заявил о росте интереса к лиге.

– В договоре с РФС на право проведения соревнований стоит KPI по посещаемости – 18 тысяч в среднем на матче. Не считаете, что это перебор?

– Нет, считаю, что цифра достижима. Сейчас ситуация такова, как есть.

Некоторые клубы проседают по посещаемости – по объективным или субъективным причинам.

В целом я вижу, что интерес к РПЛ растет. Система идентификации болельщиков прижилась и работает, – заявил Александр Алаев.