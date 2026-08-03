Экс-арбитр Николаев о фоле на Литвинове: «Очевидный пенальти. Вопрос к ВАР, почему Фролова не позвали к монитору»

Экс-арбитр Николаев: пенальти на Литвинове очевидный.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что в ворота «Ахмата» следовало назначить пенальти за фол Усмана Ндонга против Руслана Литвинова .

Во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ «Спартак » победил на выезде со счетом 2:1.

На 65-й минуте матча Ндонг наступил на ахилл Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную «Ахмата ». Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушения, ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

«Это бесспорный момент и очевидный пенальти. И это даже не проблема Фролова, а большой вопрос к ВАР, почему они не позвали главного арбитра к монитору посмотреть эпизод», – сказал Николаев.