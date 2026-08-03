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  4. Экс-арбитр Николаев о фоле на Литвинове: «Очевидный пенальти. Вопрос к ВАР, почему Фролова не позвали к монитору»

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Экс-арбитр Николаев о фоле на Литвинове: «Очевидный пенальти. Вопрос к ВАР, почему Фролова не позвали к монитору»
Экс-арбитр Николаев: пенальти на Литвинове очевидный.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что в ворота «Ахмата» следовало назначить пенальти за фол Усмана Ндонга против Руслана Литвинова.

Во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ «Спартак» победил на выезде со счетом 2:1.

На 65-й минуте матча Ндонг наступил на ахилл Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную «Ахмата». Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушения, ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

«Это бесспорный момент и очевидный пенальти. И это даже не проблема Фролова, а большой вопрос к ВАР, почему они не позвали главного арбитра к монитору посмотреть эпизод», – сказал Николаев.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoАхмат
logoУсман Ндонг
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
Антон Фролов судья
logoСпорт-Экспресс
logoРуслан Литвинов
logoсудьи
logoАлексей Николаев

Комментарии

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Сначала вопрос к Фролову, он то увидел, но почему-то не свистнул! А затем ВАР, который 100% должен был рассмотреть эпизод и позвать арбитра. Только это в теории. На практике это не работает. Вернее работает, когда надо поставить пенальти Спартаку.
ОтветEvgen Vynokurov
Сначала вопрос к Фролову, он то увидел, но почему-то не свистнул! А затем ВАР, который 100% должен был рассмотреть эпизод и позвать арбитра. Только это в теории. На практике это не работает. Вернее работает, когда надо поставить пенальти Спартаку.
галяма!?
ОтветEvgen Vynokurov
Сначала вопрос к Фролову, он то увидел, но почему-то не свистнул! А затем ВАР, который 100% должен был рассмотреть эпизод и позвать арбитра. Только это в теории. На практике это не работает. Вернее работает, когда надо поставить пенальти Спартаку.
Так и будет,пока газогрязевые рулят лигой. Противно до немогу
И без ВАР было видно, что это пенальти. Но Фролов вместе с варовцами очень хотели наварить на этом матче. Не прокатило.... бывает.
ОтветАлексей Маликов
И без ВАР было видно, что это пенальти. Но Фролов вместе с варовцами очень хотели наварить на этом матче. Не прокатило.... бывает.
Для них святое постоять к кассе у газовых,и получить положенное,по заказу насвистанное,или ненасвистанное
ОтветАлексей Маликов
И без ВАР было видно, что это пенальти. Но Фролов вместе с варовцами очень хотели наварить на этом матче. Не прокатило.... бывает.
Полностью согласен
В ворота Спартака бы не смотря поставили бы.. а Эск скажут что все нормально
Так и позвали бы посмотреть вар, так и Фролов и не пошёл бы, что он дурак что-ли, что он в этом ВАРе не видел нового
Все прекрасно понимают ПОЧЕМУ
Удивительное судейство
Красную откопали, но пеналь очевидный ни судья, ни вар не увидели
Что это?
Слишком слабый звон монет был или вот настолько профнепригодны?
А главное, оба варианта ответа - мрак
Какое там пенальти, у Литвинова же вторая бутса осталась, вопросов к Вар тоже не должно быть, они просто не успели, побежали заранее извиняться)
Почему, почему... Либо судьи не компетентны, либо продажны. Выбирайте по вкусу.
там Адам с золотым пистолетом играл в комнате ВАР)))
Что-то Спартак слишком резво стартовал, надо его немного притормозить, Миллер хоть где-то должен преуспеть.
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