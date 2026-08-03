Экс-арбитр Николаев о фоле на Литвинове: «Очевидный пенальти. Вопрос к ВАР, почему Фролова не позвали к монитору»
Экс-арбитр Николаев: пенальти на Литвинове очевидный.
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что в ворота «Ахмата» следовало назначить пенальти за фол Усмана Ндонга против Руслана Литвинова.
Во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ «Спартак» победил на выезде со счетом 2:1.
На 65-й минуте матча Ндонг наступил на ахилл Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную «Ахмата». Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушения, ВАР не стал предлагать ему изменить решение.
«Это бесспорный момент и очевидный пенальти. И это даже не проблема Фролова, а большой вопрос к ВАР, почему они не позвали главного арбитра к монитору посмотреть эпизод», – сказал Николаев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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