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  4. Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала. Даже в Китае поняли, что он нефутбольный человек, но такие везде всплывают»

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Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала. Даже в Китае поняли, что он нефутбольный человек, но такие везде всплывают»
Мостовой: Слуцкий в Китае два раза обосрался.

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал работу Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

Слуцкий ранее объявил об уходе после третьего подряд поражения в китайской Суперлиге. Сегодня клуб подтвердил отставку российского тренера.

– Конечно, было ожидаемо, что Слуцкого уволят из «Шанхая». Это не новость. Про него уже много говорил. Было смешно, когда Слуцкого назначили в «Рубин» и подписали контракт на 5 лет, а потом взяли в Китай… Думал, он подольше продержится, потому что за этим чемпионатом никто не следит и никто не знает, кто как играет. Но даже там поняли, что Слуцкий – нефутбольный человек. Это всегда вскрывается.

В России это вскрылось заранее благодаря нам – футбольным людям. Ушел и ушел. Но такие люди – «способные». Сейчас будет здесь ходить и рассказывать, а потом кто-нибудь опять клюнет. Такие люди – непотопляемые. А те, кто жизнь футболу отдали и страну прославляли, не нужны.

Вот «Крылья Советов» и другие команды второй восьмерки для Слуцкого – пожалуйста.

– Лично вы готовы были бы поехать работать в Китай вместо Слуцкого?

– Вместо него не надо. А если бы были предложения, то на хорошие условия поехал бы в Китай. Слуцкий работал в одной из топовых команд и ничего не добился. Вот показатель. Футбол простой. Чтобы проверить человека, назначьте его в клуб с 15-го места, и то один раз любая команда выстреливает.

– Вы бы смогли отработать в Китае лучше Слуцкого?

– Давайте так не будем. В чем лучше-то? Что Слуцкий сделал в Китае? Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала, а потом второй была. А там всего три команды, которые на чемпионство претендуют. Эти люди всплывают везде.

Сколько фамилий было… Шпилевский ходил в Нижнем Новгороде рассказывал. Когда в футбол попадают, у них голова кружится. Нам-то что рассказывать. Я прошел футбольную жизнь от А до Я. Поэтому эти и боятся, когда такие люди, как я, говорят, потом объединяются и что-то пытаются, – сказал Мостовой.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoЛеонид Слуцкий
logoАлександр Мостовой
logoАлексей Шпилевский
logoШанхай Шэньхуа
logoКрылья Советов
logoвысшая лига Китай
logoРубин
logoНижний Новгород
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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Комментарии

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ЦСКА (Москва)
Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
Обладатель Кубка России (2): 2010/11, 2012/13
Обладатель Суперкубка России (2): 2013, 2014
«Шанхай Шэньхуа»
Обладатель Суперкубка Китая (2): 2024, 2025
Личные
Заслуженный тренер России (2013 год)
А. Мостовой - безработный….
ОтветT622222
ЦСКА (Москва) Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16 Обладатель Кубка России (2): 2010/11, 2012/13 Обладатель Суперкубка России (2): 2013, 2014 «Шанхай Шэньхуа» Обладатель Суперкубка Китая (2): 2024, 2025 Личные Заслуженный тренер России (2013 год) А. Мостовой - безработный….
А. Мостовой — царь, очень приятно, царь
Ответдоктор Ливси
А. Мостовой — царь, очень приятно, царь
Он царь как из Иван Васильевич меняет профессию в рубашке )))))))
Они же вроде до Слуцкого не занимали места даже близко к второму.
ОтветВалентин056
Они же вроде до Слуцкого не занимали места даже близко к второму.
Это не важно)
ОтветВалентин056
Они же вроде до Слуцкого не занимали места даже близко к второму.
Комментарий скрыт
>Я прошел футбольную жизнь от А до Я

От Абаскаля до Якина?
Ответbevooch
>Я прошел футбольную жизнь от А до Я От Абаскаля до Якина?
От Абелардо до Яшина
Ответbevooch
>Я прошел футбольную жизнь от А до Я От Абаскаля до Якина?
до Якина с ударениям на "Я"))))
Футбольный идиот из Виго
Ответfelipe89
Футбольный идиот из Виго
дайте ему селедки!
Ответfelipe89
Футбольный идиот из Виго
Комментарий скрыт
До Слуцкого выше 4го места не поднимался за последние 10 лет. Хоть бы таблицу посмотрел, прежде чем врать.
ОтветКлирик
До Слуцкого выше 4го места не поднимался за последние 10 лет. Хоть бы таблицу посмотрел, прежде чем врать.
Комментарий скрыт
ОтветКлирик
До Слуцкого выше 4го места не поднимался за последние 10 лет. Хоть бы таблицу посмотрел, прежде чем врать.
Да с ним все понятно, а вот журналист мог бы и сказать об этом. Хотя зачем ему это - там главное вопросов побольше накидать со словом "Слуцкий". В конце концов, он же современный спортивный журналист - мог и не знать об этом - главное же номер моста успеть набрать.
"первые места занимала"
Ага, в 2003 году последний раз, даже до образования Суперлиги. Кстати, до Слуцкого 2 место Шеньхуа последний раз занимал в 2008
ОтветSerge Vendino
"первые места занимала" Ага, в 2003 году последний раз, даже до образования Суперлиги. Кстати, до Слуцкого 2 место Шеньхуа последний раз занимал в 2008
Немытоголовый с Шанхай Портом перепутал скорее всего, не дело ж это - различать там команды такому ыкчперту. У него, видать, что сами китайцы, что их клубы - все на одно лицо)
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Немытоголовый с Шанхай Портом перепутал скорее всего, не дело ж это - различать там команды такому ыкчперту. У него, видать, что сами китайцы, что их клубы - все на одно лицо)
Да ничего он не перепутал, он просто ляпнул, пофигу ему кто там когда и кем становился
Обсирается 24/7 только Мостовой, не вставая с дивана.
ОтветАртём Петрович_1117065149
Обсирается 24/7 только Мостовой, не вставая с дивана.
Еще Кожевников с Назаровым, но эти хоккеисты)
ОтветАртём Петрович_1117065149
Обсирается 24/7 только Мостовой, не вставая с дивана.
зачем для этого вставать с дивана?
Конченный завистник. Если у кого- то есть уважение к этому персонажу , то он видимо похожий на Мостового.
Слуцкий это Тренер с большой буквы , а Мостовой сейчас в футболе никто. 20 лет не играет , только языком чешет,что он всю жизнь в футболе.
ОтветMichaelSH
Конченный завистник. Если у кого- то есть уважение к этому персонажу , то он видимо похожий на Мостового. Слуцкий это Тренер с большой буквы , а Мостовой сейчас в футболе никто. 20 лет не играет , только языком чешет,что он всю жизнь в футболе.
И ничего не делает для того, чтобы стать тренером. Не знаю для чего он курсы закончил. Ждёт когда позовут на тёплое место. Но дураков нет.
Не просто тупой как пробка, но и врет напропалую же, типа никто не проверит. А я вот проверил - в этом веке Шанхай Шэньхуа взял первое место в 2003 году, и пару раз в те же времена занимал вторые места. Леня принял середняка и два раза брал с ним серебро, завоевав два Суперкубка, а титулов они не видали уже очень давно. Это все что надо знать о поганом оскотиневшемчя лжеце с грязной патлатой башкой, который очень не уважает нефутбольных людей.
Как же быстро люди из царя в шутов превращаются :(
ОтветVseznaika
Как же быстро люди из царя в шутов превращаются :(
Он не был в России царем. Был в Виго.
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