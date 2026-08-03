Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала. Даже в Китае поняли, что он нефутбольный человек, но такие везде всплывают»

Мостовой: Слуцкий в Китае два раза обосрался.

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал работу Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа ».

Слуцкий ранее объявил об уходе после третьего подряд поражения в китайской Суперлиге. Сегодня клуб подтвердил отставку российского тренера.

– Конечно, было ожидаемо, что Слуцкого уволят из «Шанхая». Это не новость. Про него уже много говорил. Было смешно, когда Слуцкого назначили в «Рубин » и подписали контракт на 5 лет, а потом взяли в Китай… Думал, он подольше продержится, потому что за этим чемпионатом никто не следит и никто не знает, кто как играет. Но даже там поняли, что Слуцкий – нефутбольный человек. Это всегда вскрывается.

В России это вскрылось заранее благодаря нам – футбольным людям. Ушел и ушел. Но такие люди – «способные». Сейчас будет здесь ходить и рассказывать, а потом кто-нибудь опять клюнет. Такие люди – непотопляемые. А те, кто жизнь футболу отдали и страну прославляли, не нужны.

Вот «Крылья Советов » и другие команды второй восьмерки для Слуцкого – пожалуйста.

– Лично вы готовы были бы поехать работать в Китай вместо Слуцкого?

– Вместо него не надо. А если бы были предложения, то на хорошие условия поехал бы в Китай. Слуцкий работал в одной из топовых команд и ничего не добился. Вот показатель. Футбол простой. Чтобы проверить человека, назначьте его в клуб с 15-го места, и то один раз любая команда выстреливает.

– Вы бы смогли отработать в Китае лучше Слуцкого?

– Давайте так не будем. В чем лучше-то? Что Слуцкий сделал в Китае? Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала, а потом второй была. А там всего три команды, которые на чемпионство претендуют. Эти люди всплывают везде.

Сколько фамилий было… Шпилевский ходил в Нижнем Новгороде рассказывал. Когда в футбол попадают, у них голова кружится. Нам-то что рассказывать. Я прошел футбольную жизнь от А до Я. Поэтому эти и боятся, когда такие люди, как я, говорят, потом объединяются и что-то пытаются, – сказал Мостовой.