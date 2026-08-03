Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала. Даже в Китае поняли, что он нефутбольный человек, но такие везде всплывают»

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал работу Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
Слуцкий ранее объявил об уходе после третьего подряд поражения в китайской Суперлиге. Сегодня клуб подтвердил отставку российского тренера.
– Конечно, было ожидаемо, что Слуцкого уволят из «Шанхая». Это не новость. Про него уже много говорил. Было смешно, когда Слуцкого назначили в «Рубин» и подписали контракт на 5 лет, а потом взяли в Китай… Думал, он подольше продержится, потому что за этим чемпионатом никто не следит и никто не знает, кто как играет. Но даже там поняли, что Слуцкий – нефутбольный человек. Это всегда вскрывается.
В России это вскрылось заранее благодаря нам – футбольным людям. Ушел и ушел. Но такие люди – «способные». Сейчас будет здесь ходить и рассказывать, а потом кто-нибудь опять клюнет. Такие люди – непотопляемые. А те, кто жизнь футболу отдали и страну прославляли, не нужны.
Вот «Крылья Советов» и другие команды второй восьмерки для Слуцкого – пожалуйста.
– Лично вы готовы были бы поехать работать в Китай вместо Слуцкого?
– Вместо него не надо. А если бы были предложения, то на хорошие условия поехал бы в Китай. Слуцкий работал в одной из топовых команд и ничего не добился. Вот показатель. Футбол простой. Чтобы проверить человека, назначьте его в клуб с 15-го места, и то один раз любая команда выстреливает.
– Вы бы смогли отработать в Китае лучше Слуцкого?
– Давайте так не будем. В чем лучше-то? Что Слуцкий сделал в Китае? Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала, а потом второй была. А там всего три команды, которые на чемпионство претендуют. Эти люди всплывают везде.
Сколько фамилий было… Шпилевский ходил в Нижнем Новгороде рассказывал. Когда в футбол попадают, у них голова кружится. Нам-то что рассказывать. Я прошел футбольную жизнь от А до Я. Поэтому эти и боятся, когда такие люди, как я, говорят, потом объединяются и что-то пытаются, – сказал Мостовой.
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Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
Обладатель Кубка России (2): 2010/11, 2012/13
Обладатель Суперкубка России (2): 2013, 2014
«Шанхай Шэньхуа»
Обладатель Суперкубка Китая (2): 2024, 2025
Личные
Заслуженный тренер России (2013 год)
А. Мостовой - безработный….
От Абаскаля до Якина?
Ага, в 2003 году последний раз, даже до образования Суперлиги. Кстати, до Слуцкого 2 место Шеньхуа последний раз занимал в 2008
Слуцкий это Тренер с большой буквы , а Мостовой сейчас в футболе никто. 20 лет не играет , только языком чешет,что он всю жизнь в футболе.