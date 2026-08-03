Защитник «Краснодара» Жубал о фоле на Альшине: «Не понимаю, почему поставили пенальти – было буквально небольшое касание рукой. Даже игроки «Факела» не поняли, что происходит»

Жубал о пенальти в матче с «Факелом»: не понимаю, почему его поставили.

Защитник «Краснодара» Жубал заявил, что не увидел оснований для пенальти в матче второго тура РПЛ против «Факела» (3:2).

На 48-й минуте матча при счете 2:0 в пользу «Краснодара » Жубал на линии собственной штрафной ударил хавбека воронежцев Ильнура Альшина рукой в прыжке во время борьбы за мяч. Главный арбитр матча Станислав Матвеев, посмотрев повтор эпизода, назначил одиннадцатиметровый в пользу «Факела ». Станислав Агкацев отразил удар Акселя Гнапи с точки.

«Я смотрел эпизод с пенальти и не понимаю, почему этот пенальти был поставлен. Это было неправильно. Я прыгал, хотел сыграть головой в мяч, и там было буквально небольшое касание рукой со стороны соперника. В итоге даже игроки «Факела» не поняли, что происходит.

Там еще поставили ВАР с определенного угла, и было будто бы видно, что это пенальти. Даже игрок, который упал вместе со мной, не видел, не понимал, что происходит, до самого последнего момента», – сказал Жубал .