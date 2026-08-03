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  4. «Боруссия» купила лучшего ассистента «Генка» Карецаса за 32 млн евро с учетом бонусов. Контракт – до 2031-го

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«Боруссия» купила лучшего ассистента «Генка» Карецаса за 32 млн евро с учетом бонусов. Контракт – до 2031-го
«Боруссия» купила Карецаса у «Генка».

«Боруссия» Дортмунд объявила о переходе Константиноса Карецаса из «Генка».

Дортмундский клуб подписал с 18-летним полузащитником контракт сроком до 2031 года.

Сообщалось, что трансфер обойдется «Боруссии» в 32 миллиона евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Карецас провел 34 матча и отдал 10 результативных передач, став лучшим ассистентом «Генка». Подробную статистику грека можно найти здесь.

Фото: x.com/BVB

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Боруссии» Дортмунд
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Комментарии

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У греков хорошая банда молодых
ОтветThe Last Dance
У греков хорошая банда молодых
И плохие тренеры у сборной.
через пару лет ждем трансфер Карецаса в супер-топ за 100))
Ответnormangate
через пару лет ждем трансфер Карецаса в супер-топ за 100))
всё может быть,а то я не помню что бы грек где то в топ клубе заиграл(или вообще там играл)
Ответdinamo39
всё может быть,а то я не помню что бы грек где то в топ клубе заиграл(или вообще там играл)
Сократис и манолас играли же
Прикольно побольше бы греков в топ клубах. Надеюсь расцветут и боснийцев побольше бы
О,мощный игрок ,повезло Боруссии
ОтветМихаил Лубянский
О,мощный игрок ,повезло Боруссии
Повезло бы Боруссии в том случае если бы она купила его не больше чем за 20 млн. А 32 млн за него - это повезло скорее бельгийцам. Покупая его за такую сумму Боруссия должна быть уверена что перепродаст его как минимум за 50+ а на данный момент в это верится с трудом.
ОтветДмитрий_1116251224
Повезло бы Боруссии в том случае если бы она купила его не больше чем за 20 млн. А 32 млн за него - это повезло скорее бельгийцам. Покупая его за такую сумму Боруссия должна быть уверена что перепродаст его как минимум за 50+ а на данный момент в это верится с трудом.
Греку 18 лет, но в таком возрасте у него за спиной уже не 1 сезон на профессиональном уровне. В таком возрасте он 2ой лучший ассистент чемпионата и лучший у Генка. У парня явно есть большой талант и может стать мировой звездой, поэтому неудивительно, что ценник у него такой. Но в современном футболе 30 млн это копейки. Сейчас более значительные деньги тратят на менее ярких игроков.
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