«Боруссия» купила лучшего ассистента «Генка» Карецаса за 32 млн евро с учетом бонусов. Контракт – до 2031-го
«Боруссия» купила Карецаса у «Генка».
«Боруссия» Дортмунд объявила о переходе Константиноса Карецаса из «Генка».
Дортмундский клуб подписал с 18-летним полузащитником контракт сроком до 2031 года.
Сообщалось, что трансфер обойдется «Боруссии» в 32 миллиона евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Карецас провел 34 матча и отдал 10 результативных передач, став лучшим ассистентом «Генка». Подробную статистику грека можно найти здесь.
Фото: x.com/BVB
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Боруссии» Дортмунд
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