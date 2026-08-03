«Боруссия» купила лучшего ассистента «Генка» Карецаса за 32 млн евро с учетом бонусов. Контракт – до 2031-го

«Боруссия» купила Карецаса у «Генка».

«Боруссия » Дортмунд объявила о переходе Константиноса Карецаса из «Генка ».

Дортмундский клуб подписал с 18-летним полузащитником контракт сроком до 2031 года.

Сообщалось, что трансфер обойдется «Боруссии» в 32 миллиона евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Карецас провел 34 матча и отдал 10 результативных передач, став лучшим ассистентом «Генка». Подробную статистику грека можно найти здесь .

Фото: x.com/BVB