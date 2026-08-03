«Спартак» при Карседо выиграл 4 из 7 матчей в РПЛ, в которых уступал в счете. При Станковиче было 2 волевых победы в 17 матчах

«Спартак» показал лучший результат в РПЛ по волевым победам с начала года.

«Спартак» при Хуане Карлосе Карседо выиграл более половины матчей РПЛ, уступая в счете по ходу игры.

Вчера красно-белые обыграли «Ахмат » во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ со счетом 2:1, пропустив первыми с пенальти в начале 1-го тайма.

С начала 2026 года «Спартак » выиграл 4 из 7 матчей в чемпионате, в которых уступал в счете, и обошел «Краснодар » и «Оренбург » по числу камбэков на том же отрезке.

Отметим, что под руководством Деяна Станковича «Спартак» одержал лишь 2 волевые победы в 17 матчах.