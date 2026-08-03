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  4. «Спартак» при Карседо выиграл 4 из 7 матчей в РПЛ, в которых уступал в счете. При Станковиче было 2 волевых победы в 17 матчах

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«Спартак» при Карседо выиграл 4 из 7 матчей в РПЛ, в которых уступал в счете. При Станковиче было 2 волевых победы в 17 матчах
«Спартак» показал лучший результат в РПЛ по волевым победам с начала года.

«Спартак» при Хуане Карлосе Карседо выиграл более половины матчей РПЛ, уступая в счете по ходу игры.

Вчера красно-белые обыграли «Ахмат» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ со счетом 2:1, пропустив первыми с пенальти в начале 1-го тайма.

С начала 2026 года «Спартак» выиграл 4 из 7 матчей в чемпионате, в которых уступал в счете, и обошел «Краснодар» и «Оренбург» по числу камбэков на том же отрезке.

Отметим, что под руководством Деяна Станковича «Спартак» одержал лишь 2 волевые победы в 17 матчах.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoХуан Карлос Карседо
logoОренбург
logoАхмат
logoКраснодар
logoДеян Станкович

Комментарии

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Чувствуется командный дух и сплоченность, если её ничто не нарушит будет результат в сезоне... Надеюсь Даку впишется в коллектив без терок
Да, немного появилось чувство в матчах, что это не конец. И когда пропустили идиотскую пенку, в команду верилось.
Карседо прям радует пока и на бровке он мне Карреру напоминает и пацаны не такие нервные как с тренерами истеричками, дай Бог чтобы и дальше так было
Ответtankist231
Карседо прям радует пока и на бровке он мне Карреру напоминает и пацаны не такие нервные как с тренерами истеричками, дай Бог чтобы и дальше так было
Да со Станковичем все стало быстро понятно, что этой команде такой истерик не нужен.
Ну тренер получает неоднократные дисквалификации. Мало того, что и так все СМИ жареное в Спартаке ищут. Так еще и тренер всех заводит в негативном смысле слова. Все игроки были издерганные, нервные.
Может где-то и надо какой-то застой и болото разгребать за счет эмоций. Но конкретно тут такое было не нужно точно. А добавить к этому бесконечную невразумительную ротацию и все...
Самый опасный момент, не считая голов, за весь матч с Ахматом - это удар Солари в перекладину. Напомню, лишь, что вся комбинация прошла в касание. Есть о чем задуматься.
ОтветRaccoon RW
Самый опасный момент, не считая голов, за весь матч с Ахматом - это удар Солари в перекладину. Напомню, лишь, что вся комбинация прошла в касание. Есть о чем задуматься.
Напомню, что начинать с -1 в самом начале матча (не будем говорить про абсурдность пенальти) и играть на таком поле - удовольствие ну сомнительное. Есть о чем задуматься?
ОтветRaccoon RW
Самый опасный момент, не считая голов, за весь матч с Ахматом - это удар Солари в перекладину. Напомню, лишь, что вся комбинация прошла в касание. Есть о чем задуматься.
О чем?
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