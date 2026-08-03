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  4. Фанаты «Спартака» против перехода Даку: «Поддерживаем братский народ Сербии. Усташей, шиптаров и косоваров в нашей команде быть не должно. Принципы превыше результатов»

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Фанаты «Спартака» против перехода Даку: «Поддерживаем братский народ Сербии. Усташей, шиптаров и косоваров в нашей команде быть не должно. Принципы превыше результатов»
Фанаты «Спартака» выступили против подписания Даку.

Объединение фанатов «Спартака» Crazy North выступило против подписания форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Албании близок к переходу в московский клуб за 11 млн евро.

«Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьезные задачи. Вне зависимости от бойкота Fan ID на матчах основы, мы поддерживаем братский народ Сербии, и наше отношение к усташам, а особенно к шиптарам и косоварам, остается неизменным – таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно.

Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был нападающий потенциальный новичок, принципы должны быть превыше гипотетических результатов. Даку не должен быть в нашей команде!» – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Crazy North.

Усташи – до апреля 1941 года хорватская фашистская ультраправая организация, основанная Анте Павеличем в 1929 году в Италии. С апреля 1941 года по май 1945 года она стояла во главе Независимого государства Хорватия. Шиптары – славянизированная форма самоназвания албанцев, в южнославянских языках (сербохорватском, македонском и др.) выступает пренебрежительным передразнивающим разговорным прозвищем этого народа.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Crazy North
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Комментарии

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Как фанат Спартака хочу сказать: пошли вон, ч##ти. Живите как нормальные люди, поддерживайте команду, шизите, переживайте, покупайте мерч, ездите по городам (а потом и по странам). Но только не занимайтесь клоунадой.

Вы же вообще не соображаете ни в истории, ни в политике. Вам сказали, что так надо - вы так и орёте. Заткнитесь.

Вы же ноете, что сборную и клубы несправедливо отстранили из-за политики, но тут же её сами прилетаете. У##рки, стыдно за вас.
ОтветNeuron N
Как фанат Спартака хочу сказать: пошли вон, ч##ти. Живите как нормальные люди, поддерживайте команду, шизите, переживайте, покупайте мерч, ездите по городам (а потом и по странам). Но только не занимайтесь клоунадой. Вы же вообще не соображаете ни в истории, ни в политике. Вам сказали, что так надо - вы так и орёте. Заткнитесь. Вы же ноете, что сборную и клубы несправедливо отстранили из-за политики, но тут же её сами прилетаете. У##рки, стыдно за вас.
Подпишусь под каждым словом! +
ОтветNeuron N
Как фанат Спартака хочу сказать: пошли вон, ч##ти. Живите как нормальные люди, поддерживайте команду, шизите, переживайте, покупайте мерч, ездите по городам (а потом и по странам). Но только не занимайтесь клоунадой. Вы же вообще не соображаете ни в истории, ни в политике. Вам сказали, что так надо - вы так и орёте. Заткнитесь. Вы же ноете, что сборную и клубы несправедливо отстранили из-за политики, но тут же её сами прилетаете. У##рки, стыдно за вас.
100 % !!!
Интересно, эти малокососы хотя бы слышали про такого вратаря как Стипе Плетикоса...?
Ответ&_Bishep_&
Интересно, эти малокососы хотя бы слышали про такого вратаря как Стипе Плетикоса...?
пашалич, вукоевич. Враги народа практически
Ответ&_Bishep_&
Интересно, эти малокососы хотя бы слышали про такого вратаря как Стипе Плетикоса...?
Малокососы)
Кому интересно ваше мнение
ОтветРустам Мусаев_1116188171
Кому интересно ваше мнение
Комментарий скрыт
ОтветРустам Мусаев_1116188171
Кому интересно ваше мнение
факты. Эти чуваки уже на обочине истории нашего футбола
"Даку не должен быть в нашей команде!"
Ну так смените "свою" команду и его в ней не будет. Никто по таким утыркам скучать не станет.
Мнение телеграм-каналов, в которых отключены негативные реакции - не учитывается.
Ответvelvetdust2008
Мнение телеграм-каналов, в которых отключены негативные реакции - не учитывается.
Комментарий скрыт
"Усташей, шиптарей и косоваров в нашей команде быть не должно"

Фанаты Спартака выступили против уставших и шепчущихся футболистов, а так же против судей ВАР с нарушением зрения
Тот факт, что они используют уничижительный термин "шиптари" в своем официальном заявлении, красноречиво свидетельствует об интеллекте этих товарищей
Ответteddy10
Тот факт, что они используют уничижительный термин "шиптари" в своем официальном заявлении, красноречиво свидетельствует об интеллекте этих товарищей
Нельзя судить о том, чего нет. ))
Ответteddy10
Тот факт, что они используют уничижительный термин "шиптари" в своем официальном заявлении, красноречиво свидетельствует об интеллекте этих товарищей
Чем ниже интеллект тем сильнее побратания на полит. почве тем более у тех кто в политике не работает.
Спорт вне политики, ага
Ответrboroveev@gmail.com
Спорт вне политики, ага
«Это другое»)))
Ответrboroveev@gmail.com
Спорт вне политики, ага
ну, сожгут ему тачку или в рожу плюнут, но по-дружески, без злобы.
Это , чтоб опозориться уже до конца? В чем Даку виноват?
ОтветТайна_1117135054
Это , чтоб опозориться уже до конца? В чем Даку виноват?
наверное тем что оскорблял сербов и македонцев
ОтветТайна_1117135054
Это , чтоб опозориться уже до конца? В чем Даку виноват?
Посмотри, что было после матча Хорватия-Албания на Евро-2024
олигофрены...
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