Фанаты «Спартака» против перехода Даку: «Поддерживаем братский народ Сербии. Усташей, шиптаров и косоваров в нашей команде быть не должно. Принципы превыше результатов»

Фанаты «Спартака» выступили против подписания Даку.

Объединение фанатов «Спартака » Crazy North выступило против подписания форварда «Рубина » Мирлинда Даку.

Ранее сообщалось , что футболист сборной Албании близок к переходу в московский клуб за 11 млн евро.

«Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьезные задачи. Вне зависимости от бойкота Fan ID на матчах основы, мы поддерживаем братский народ Сербии, и наше отношение к усташам, а особенно к шиптарам и косоварам, остается неизменным – таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно.

Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был нападающий потенциальный новичок, принципы должны быть превыше гипотетических результатов. Даку не должен быть в нашей команде!» – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Crazy North.

Усташи – до апреля 1941 года хорватская фашистская ультраправая организация, основанная Анте Павеличем в 1929 году в Италии. С апреля 1941 года по май 1945 года она стояла во главе Независимого государства Хорватия. Шиптары – славянизированная форма самоназвания албанцев, в южнославянских языках (сербохорватском, македонском и др.) выступает пренебрежительным передразнивающим разговорным прозвищем этого народа.

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