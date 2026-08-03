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  4. Алаев о Дзюбе: «Лицо, амбассадор и символ РПЛ. Не хотелось бы, чтобы он заканчивал карьеру»

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Алаев о Дзюбе: «Лицо, амбассадор и символ РПЛ. Не хотелось бы, чтобы он заканчивал карьеру»
Алаев: Дзюба – лицо, амбассадор и символ РПЛ.

Президент Альфа-Банк РПЛ Александр Алаев надеется, что Артем Дзюба продолжит карьеру в одном из клубов лиги.

37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона.

– В последнее время активно обсуждается будущее Артема Дзюбы, он пока без команды. Вы бы хотели продолжения карьеры Артема в РПЛ?

– Дзюба – это лицо, амбассадор и символ РПЛ благодаря своим рекордам и харизме. Поэтому, конечно, мне бы не хотелось, чтобы он заканчивал карьеру.

У него точно еще есть возможность проявить себя на высоком уровне. Поэтому, наверное, сейчас идут переговоры. Трансферное окно еще открыто. Мне бы лично очень хотелось, чтобы он остался в РПЛ, – сказал Алаев.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoОрганизация РПЛ
logoМатч ТВ
logoАртем Дзюба
logoАлександр Алаев
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Какое лицо, такая и лига.
ОтветPrise
Какое лицо, такая и лига.
дааа блин...
ОтветPrise
Какое лицо, такая и лига.
Человек с 2011 года каждый сезон (кроме последнего сезона в Локомотиве) на протяжении 15 лет выбивает 10+ очков в каждом клубе, в котором бы он не играл. Это и Томь, и Тула, и Тольятти. За последние два года (в 36 и 37 лет) он набрал 27 очков по гол + пас играя за полуживой Акрон. Я понимаю, что Дзюба не самый умный человек, но зачем принижать его футбольные качества? Это топовый футболист.
Да ну нах- РПЛ конечно не без недостатков- но чтоб там настолько все плохо было, что её лицо это рукастый…так пожалуй еще РПЛ- не оскорбляли, сравнив с иудой, воришкой, изменщиком…
ОтветКалькулон
Да ну нах- РПЛ конечно не без недостатков- но чтоб там настолько все плохо было, что её лицо это рукастый…так пожалуй еще РПЛ- не оскорбляли, сравнив с иудой, воришкой, изменщиком…
Получается рука-лицо
Уже 2 тура прошло, а амбассадор все команду ищет. В медийку пусть чешет, его там Мусагалиев ждет.
Ну если Дзюба лицо РПЛ , то мне очень грустно за РПЛ.
а ведь были времена, когда в РПЛ выступали Вагнер Лав, Халк, Домингес, Карадениз, Данни, Кураньи, Олич, Карвальо, Рахимич, Думбия, Муса, Красич, Видич, Иванович, Анаслди, Навас, Скотти, Рондон, Нобоа, Бокетти, Витсель, Вернблум и множество других классных исполнителей.
А сейчас? Дзюба - лицо РПЛ...даже не смешно
ОтветDan Boyle
а ведь были времена, когда в РПЛ выступали Вагнер Лав, Халк, Домингес, Карадениз, Данни, Кураньи, Олич, Карвальо, Рахимич, Думбия, Муса, Красич, Видич, Иванович, Анаслди, Навас, Скотти, Рондон, Нобоа, Бокетти, Витсель, Вернблум и множество других классных исполнителей. А сейчас? Дзюба - лицо РПЛ...даже не смешно
ну другого лица у них для нас нет )))))))))))
ОтветDan Boyle
а ведь были времена, когда в РПЛ выступали Вагнер Лав, Халк, Домингес, Карадениз, Данни, Кураньи, Олич, Карвальо, Рахимич, Думбия, Муса, Красич, Видич, Иванович, Анаслди, Навас, Скотти, Рондон, Нобоа, Бокетти, Витсель, Вернблум и множество других классных исполнителей. А сейчас? Дзюба - лицо РПЛ...даже не смешно
Ещё когда Это’о даже был, Диана, но все это было после Гуса на Евро.
Рука, амбассадор и символ. Точнее.
ОтветАнтон Орехов_1117222625
Рука, амбассадор и символ. Точнее.
Рукалицо
Зачем Дзюбе это чуждое слово амбссадор, когда ему так подходит наше русское - посол. Все фанаты ему с радостью так и говорят, посол ты Дзюба
ОтветPeter Parker
Зачем Дзюбе это чуждое слово амбссадор, когда ему так подходит наше русское - посол. Все фанаты ему с радостью так и говорят, посол ты Дзюба
Пряный посол.
Вот эта дебильная ухмылочка-лицо Рпл
Фаллический символ
ОтветSpaten
Фаллический символ
Символический фаллос. )))
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