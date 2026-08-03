Алаев о Дзюбе: «Лицо, амбассадор и символ РПЛ. Не хотелось бы, чтобы он заканчивал карьеру»
Алаев: Дзюба – лицо, амбассадор и символ РПЛ.
Президент Альфа-Банк РПЛ Александр Алаев надеется, что Артем Дзюба продолжит карьеру в одном из клубов лиги.
37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона.
– В последнее время активно обсуждается будущее Артема Дзюбы, он пока без команды. Вы бы хотели продолжения карьеры Артема в РПЛ?
– Дзюба – это лицо, амбассадор и символ РПЛ благодаря своим рекордам и харизме. Поэтому, конечно, мне бы не хотелось, чтобы он заканчивал карьеру.
У него точно еще есть возможность проявить себя на высоком уровне. Поэтому, наверное, сейчас идут переговоры. Трансферное окно еще открыто. Мне бы лично очень хотелось, чтобы он остался в РПЛ, – сказал Алаев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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