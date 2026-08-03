Ван Гал готов к переговорам о возвращении в сборную Нидерландов. 74-летний тренер может возглавить команду в 4-й раз (De Telegraaf)

Луи ван Гал готов вернуться в сборную Нидерландов.

Луи ван Гал готов снова возглавить сборную Нидерландов.

По информации De Telegraaf, 74-летний специалист готов к переговорам с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), но также не исключает возможности поработать в сборной другой страны. Однако ван Гал готов рассмотреть возвращение лишь после того, как KNVB представит ему свой проект.

Отмечается, что проблемы со здоровьем больше не беспокоят ван Гала, и сейчас тренер чувствует себя «лучше, чем когда-либо». Напомним, весной 2022 года ван Гал рассказал о лечении от рака простаты.

Ранее ван Гал уже работал в сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год, с 2012-го по 2014-й и с 2021-го по 2022-й.