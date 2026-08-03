Ван Гал готов к переговорам о возвращении в сборную Нидерландов. 74-летний тренер может возглавить команду в 4-й раз (De Telegraaf)
Луи ван Гал готов вернуться в сборную Нидерландов.
Луи ван Гал готов снова возглавить сборную Нидерландов.
По информации De Telegraaf, 74-летний специалист готов к переговорам с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), но также не исключает возможности поработать в сборной другой страны. Однако ван Гал готов рассмотреть возвращение лишь после того, как KNVB представит ему свой проект.
Отмечается, что проблемы со здоровьем больше не беспокоят ван Гала, и сейчас тренер чувствует себя «лучше, чем когда-либо». Напомним, весной 2022 года ван Гал рассказал о лечении от рака простаты.
Ранее ван Гал уже работал в сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год, с 2012-го по 2014-й и с 2021-го по 2022-й.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: De Telegraaf
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