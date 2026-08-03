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  4. Ван Гал готов к переговорам о возвращении в сборную Нидерландов. 74-летний тренер может возглавить команду в 4-й раз (De Telegraaf)

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Ван Гал готов к переговорам о возвращении в сборную Нидерландов. 74-летний тренер может возглавить команду в 4-й раз (De Telegraaf)
Луи ван Гал готов вернуться в сборную Нидерландов.

Луи ван Гал готов снова возглавить сборную Нидерландов.

По информации De Telegraaf, 74-летний специалист готов к переговорам с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), но также не исключает возможности поработать в сборной другой страны. Однако ван Гал готов рассмотреть возвращение лишь после того, как KNVB представит ему свой проект.

Отмечается, что проблемы со здоровьем больше не беспокоят ван Гала, и сейчас тренер чувствует себя «лучше, чем когда-либо». Напомним, весной 2022 года ван Гал рассказал о лечении от рака простаты.

Ранее ван Гал уже работал в сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год, с 2012-го по 2014-й и с 2021-го по 2022-й.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: De Telegraaf
logoЛуи ван Гал
logoвысшая лига Нидерланды
logoСборная Нидерландов по футболу
Федерация футбола Нидерландов

Комментарии

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«Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне».
Ответsultan01
«Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне».
Луи Танос Ван Гал
Ответsultan01
«Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне».
«Я вот думал просру отбор на ЧМ в первый приход, возьму медаль во второй и дойду до 1/4 в третьем заходе и вы от меня отстанете. Но вы доказали , это невозможно. Пока есть те кто помнят , что было «до», будут и те кто не способен принять никакое после-бунтовщики»
Деду скучно на пенсии,хочет движ
ОтветНиколай Николаев_1117249175
Деду скучно на пенсии,хочет движ
Это вопрос к федерации. Других кандидатов нет, что зовут деда? При всём к нему уважении.
Ответmarchellinos
Это вопрос к федерации. Других кандидатов нет, что зовут деда? При всём к нему уважении.
Ну вот не прижился Коеман. Ну возьмите из Италии.нее Дании или Норвегии
Не могу понять эта федерация упорная или упоротая)
ОтветToto_Natale
Не могу понять эта федерация упорная или упоротая)
Обкуренная
ОтветToto_Natale
Не могу понять эта федерация упорная или упоротая)
А чем плох Ван Гал!?ну серьезно ,без шуток.
Откуда такой скепсис. Последние успехи Голландии были связаны с ван Галом, и его прошлые заходы, кроме первого, были успешные.
Между прочем, с ним сборная всегда играла мощно и смотрибельно. Учитывая его тренерскую карьеру, то это один из самых успешных тренеров оранжевых за всю её историю. Почему бы снова не доверить ему тренерский мостик?!
ОтветСергей Николаев
Между прочем, с ним сборная всегда играла мощно и смотрибельно. Учитывая его тренерскую карьеру, то это один из самых успешных тренеров оранжевых за всю её историю. Почему бы снова не доверить ему тренерский мостик?!
Po rezultatu xorosho, no smotribelno?? 5-3-2 s Robbenom v 2014, qrandioznıe otskoki v 2022 v stile MU)) On kajis na CM ves fart na qodı vpered izrasxodoval
Слишком молод и неопытен. Надо Хиддинка звать
Дед хочет зашибать бабло до гробовой доски.
ОтветАнтон Фалафель
Дед хочет зашибать бабло до гробовой доски.
Это ж Ван Гал: для него главное - потешить своё эго.
ОтветАнтон Фалафель
Дед хочет зашибать бабло до гробовой доски.
Ему уже очень давно ненужны деньги. Уверен, он даже точно не знает, сколько из у него есть.
Яхты, самолёты и острова он не покупал и не покупает.
Живёт обычной жизнью человека, которому, с одной стороны нет давно смысла задумываться о деньгах, с другой, которому новый Ламборджини никогда и не был нужен.

Счастливый человек. Его страсть - его работа.
Браво, Луи!
Работай, пока можешь!
Самая предсказуемая новость. Ван Гал на тренерскую скамейку, Хиддинку, Адвокату и Куману приготовиться.
есть ещё порох у железного тюльпана !!!
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