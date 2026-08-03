  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Губерниев об 11-метровом за руку Ву: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона. Не успели привыкнуть к новым правилам, окей. Но почему тогда на Литвинове его не дали?»

0
Губерниев об 11-метровом за руку Ву: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона. Не успели привыкнуть к новым правилам, окей. Но почему тогда на Литвинове его не дали?»
Губерниев: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона.

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил судейство Антона Фролова в матче «Спартака» против «Ахмата» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

В начале первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву рукой остановил мяч после передачи от Александра Максименко, чтобы начать розыгрыш от ворот.

В середине 2-го тайма защитник «Ахмата» Усман Ндонг наступил на ахилл Руслану Литвинову в своей штрафной, но Фролов не назначил одиннадцатиметровый.

«Хочу сказать, что «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона. Но в случае с конкретно этим моментом «Спартак» не успел привыкнуть к новым правилам. Арбитр посчитал, что в этом эпизоде нужно давать пенальти – окей. Но почему тогда на Литвинове его не дали?» – сказал Губерниев.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48380 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoСпартак
logoАхмат
logoДмитрий Губерниев
logoКристофер Ву
logoУсман Ндонг
Антон Фролов судья
logoАлександр Максименко
logoРуслан Литвинов
logoМатч ТВ
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Боже, Димочка что-то хорошее про Спартак сказал? Не верю своим глазам!))
судья вел себя очень странно. и плюс в перерыве показывали необычных футбольных специалистов на стадионе и их комментарии
Ответphill anselmo
судья вел себя очень странно. и плюс в перерыве показывали необычных футбольных специалистов на стадионе и их комментарии
Им только калаша на шеи и папахи на голове не хватало
Литвинов же сказал что ,, арбитр " сказал ему по поводу слетевшей бутсы, что это он сам её снял) 🤗 Какой-то пенальти!? Вы в своём уме!? 🤔
ОтветХАВ
Литвинов же сказал что ,, арбитр " сказал ему по поводу слетевшей бутсы, что это он сам её снял) 🤗 Какой-то пенальти!? Вы в своём уме!? 🤔
Всё как обычно. Спартак опять обратится в ЭСК и там скажут, что фол был, но этого недостаточно для назначения пенальти.
ОтветEvgen Vynokurov
Всё как обычно. Спартак опять обратится в ЭСК и там скажут, что фол был, но этого недостаточно для назначения пенальти.
Недостаточное продавливание 🤣
А завтра что, Димон? ЗПРФ? Так и на Окко недолог путь.
Это другое 🤗
Дима, все просто, судьи методично убивают Спартак по указке из Питера
ОтветAlex8007
Дима, все просто, судьи методично убивают Спартак по указке из Питера
Да это уже заезженная тема
Сегодня на главной спортса что букмекер потерпел убытки из за победы Спартака) вот это более явная причина
На Литвинове не дал пенальти потому что «судья козёль позорная».)))
Ох и на скользкую дорогу встал губерниев..
Ну Литвинов тоже наверное не привык к новым правилам, играть в одной бутце вот и растерялся
Зачем его кто-то спрашивает? Ладно, Мост, это легенда во всех смыслах. Мнение Губера кому нужно?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Умяров о пенальти «Ахмата»: «Ву был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч. Когда начинаешь с такого эпизода, в голове много мыслей и эмоций, которые нужно передать в игру»
Федотов о фоле Ндонга против Литвинова: «Наступ был на край бутсы и не повлиял на продвижение спартаковца. Момент – 50 на 50»
Ву о пенальти «Ахмата»: «Делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду»
Рекомендуем
Главные новости
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Матч «Торпедо» — «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»
Ко всем новостям
Последние новости
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»