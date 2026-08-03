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УЕФА предупредил ФИФА и Инфантино о возможном судебном иске в связи с планом по продаже части прав на ЧМ и предостерег от уничтожения документов
УЕФА пригрозил ФИФА иском из-за плана продать часть прав на ЧМ.

УЕФА рассматривает возможность подачи иска против президента ФИФА Джанни Инфантино в связи с планом по продаже части прав на чемпионат мира.

Ранее стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

По информации The Telegraph, руководство УЕФА предостерегло ФИФА и Инфантино от уничтожения каких-либо материалов, связанных с проектом FIFA Forward Enterprise. Союз европейских футбольных ассоциаций также уведомил о возможной подаче иска Джошуа Кушнера – брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, которому ФИФА планировала продать 20% акций дочерней компании. Кроме того, соответствующие письма получили глава BANN Ventures Грег Маффей, банк JP Morgan и организация OpenEconomics, участвовавшие в подготовке проекта. 

«УЕФА официально уведомляет о том, что он активно рассматривает возможность подачи судебных исков и/или жалоб в регулирующие органы, вытекающих из предложенного плана создания FFE.

Вы и ФИФА обязаны немедленно предпринять шаги для идентификации, определения местонахождения и сохранения всех документов и информации, хранящейся в электронном виде, описанных в настоящем уведомлении, которые находятся в вашем распоряжении, на хранении или под контролем ФИФА. Эти обязательства возникают независимо от какой-либо внутренней политики хранения, которую поддерживаете вы или ваша организация, и заменяют собой любые обычные правила уничтожения документов, которые применялись бы в противном случае.

УЕФА, а также другие конфедерации, ассоциации – члены ФИФА и заинтересованные стороны решительно осудили план FFE как принципиально несовместимый с надлежащим управлением футболом. Учитывая, что разумно ожидать судебного разбирательства, вы обязаны немедленно сохранить все соответствующие материалы», – говорится в письме, направленном УЕФА президенту ФИФА.

В числе упомянутых в письме лиц, которые владеют соответствующей информацией, помимо Инфантино, упоминаются глава отдела ФИФА по глобальному развитию Арсен Венгер, генеральный секретарь Маттиас Графстрем и операционный директор Кевин Ламур.

«УЕФА официально уведомляет, что любое уничтожение, удаление, изменение, сокрытие или потеря соответствующих материалов после получения этого уведомления – или любой более ранней даты, когда вы были или по разумным причинам должны были знать о предстоящем разбирательстве, – может быть расценено как хищение доказательств. УЕФА оставляет за собой все права добиваться надлежащих средств правовой защиты в ходе судебного разбирательства в связи с любым таким уничтожением или потерей, включая подачу заявлений о вынесении неблагоприятных выводов, наложении санкций и взыскании расходов с ответственной стороны или сторон», – говорится в письме.

ФИФА vs УЕФА – история бесконечной войны

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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Комментарии

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Вообще, конкретно в этой истории я за УЕФУ, Инфантино - гораздо более охреневший тип. Ему, как минимум, скандал с Балогуном аукаться должен
Звездец Лысому
Ответshapor
Звездец Лысому
Со шредера теперь будет есть прокрученные документы с кетчупом как Лесли Нильсен когда пытался убежать из тюрьмы и начальство спалило план побега)
- Мы подадим на вас в суд! Не вздумайте уничтожать документы!
- А если уничтожим?
- Мы подадим на вас в суд!
Ответserenada
- Мы подадим на вас в суд! Не вздумайте уничтожать документы! - А если уничтожим? - Мы подадим на вас в суд!
Если уничтожат, тогда им придётся доказывать, что они невиновны, а не наоборот. А это сложнее, чем доказать виновновность. Плюс ещё и присядут за уничтожение. То есть если изначально они отделались бы штрафом, то при уничтожении доказательств сядут на несколько лет.
ОтветAlon Raven
Если уничтожат, тогда им придётся доказывать, что они невиновны, а не наоборот. А это сложнее, чем доказать виновновность. Плюс ещё и присядут за уничтожение. То есть если изначально они отделались бы штрафом, то при уничтожении доказательств сядут на несколько лет.
Надо же, как истец заботится об ответчике )))
"Карачун тебе, Церетели" (с)
Да ничего не будет - нелепая болтовня, и демонстрация огурчика. Кто может запретить организации иметь план создания дочерней коммерческой организации? До тех пор пока ее нет, у нее нет устава, нет связанных растрат и инвестиций - нечего вообще обсуждать.
ОтветMarcus-light
Да ничего не будет - нелепая болтовня, и демонстрация огурчика. Кто может запретить организации иметь план создания дочерней коммерческой организации? До тех пор пока ее нет, у нее нет устава, нет связанных растрат и инвестиций - нечего вообще обсуждать.
Никто не запрещает. Вопрос в том, как это планировалось организовать. Конечно там не будет мейла со словами: 10% откатите мне на Бермуды. Но можно поедъявить что был сговор который мог нанести ущерб ФИФА. К примеру почему именно Кушнеру продают именно за эту цену, може кто-то был готов на 5 долларов больше дать.
ОтветDizzod
Никто не запрещает. Вопрос в том, как это планировалось организовать. Конечно там не будет мейла со словами: 10% откатите мне на Бермуды. Но можно поедъявить что был сговор который мог нанести ущерб ФИФА. К примеру почему именно Кушнеру продают именно за эту цену, може кто-то был готов на 5 долларов больше дать.
Демагогия.
брат зятя Донни Т - это нехилый такой чиновничий ранг , гос служба и секретная миссия !
ФИФА: «Футбол для всех»
Тоже ФИФА: «Но сначала для инвесторов»
Но чаще всего и с особенным наслаждением он будет произносить выражение «вчинить иск». (с)
Инфантино Трампу: извини Дони, не проканало)))
Звучит как сцена из Клана Сопрано: президент, теневые структуры, брат зятя Трампа в роли инвестора и внезапное желание сжечь все бумаги.
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