УЕФА предупредил ФИФА и Инфантино о возможном судебном иске в связи с планом по продаже части прав на ЧМ и предостерег от уничтожения документов

УЕФА пригрозил ФИФА иском из-за плана продать часть прав на ЧМ.

УЕФА рассматривает возможность подачи иска против президента ФИФА Джанни Инфантино в связи с планом по продаже части прав на чемпионат мира.

Ранее стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

По информации The Telegraph, руководство УЕФА предостерегло ФИФА и Инфантино от уничтожения каких-либо материалов, связанных с проектом FIFA Forward Enterprise. Союз европейских футбольных ассоциаций также уведомил о возможной подаче иска Джошуа Кушнера – брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, которому ФИФА планировала продать 20% акций дочерней компании. Кроме того, соответствующие письма получили глава BANN Ventures Грег Маффей, банк JP Morgan и организация OpenEconomics, участвовавшие в подготовке проекта.

«УЕФА официально уведомляет о том, что он активно рассматривает возможность подачи судебных исков и/или жалоб в регулирующие органы, вытекающих из предложенного плана создания FFE.

Вы и ФИФА обязаны немедленно предпринять шаги для идентификации, определения местонахождения и сохранения всех документов и информации, хранящейся в электронном виде, описанных в настоящем уведомлении, которые находятся в вашем распоряжении, на хранении или под контролем ФИФА . Эти обязательства возникают независимо от какой-либо внутренней политики хранения, которую поддерживаете вы или ваша организация, и заменяют собой любые обычные правила уничтожения документов, которые применялись бы в противном случае.

УЕФА, а также другие конфедерации, ассоциации – члены ФИФА и заинтересованные стороны решительно осудили план FFE как принципиально несовместимый с надлежащим управлением футболом. Учитывая, что разумно ожидать судебного разбирательства, вы обязаны немедленно сохранить все соответствующие материалы», – говорится в письме, направленном УЕФА президенту ФИФА.

В числе упомянутых в письме лиц, которые владеют соответствующей информацией, помимо Инфантино, упоминаются глава отдела ФИФА по глобальному развитию Арсен Венгер , генеральный секретарь Маттиас Графстрем и операционный директор Кевин Ламур.

«УЕФА официально уведомляет, что любое уничтожение, удаление, изменение, сокрытие или потеря соответствующих материалов после получения этого уведомления – или любой более ранней даты, когда вы были или по разумным причинам должны были знать о предстоящем разбирательстве, – может быть расценено как хищение доказательств. УЕФА оставляет за собой все права добиваться надлежащих средств правовой защиты в ходе судебного разбирательства в связи с любым таким уничтожением или потерей, включая подачу заявлений о вынесении неблагоприятных выводов, наложении санкций и взыскании расходов с ответственной стороны или сторон», – говорится в письме.

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