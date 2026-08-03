Семин не считает Глушенкова лидером «Зенита»: «Максим станет им, если обретет стабильность, возможно. Лидер команды – Вендел, мне кажется»

Юрий Семин: лидер «Зенита» – Вендел, а не Глушенков.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не считает Максима Глушенкова лидером «Зенита » в данный момент.

Во вчерашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Оренбурга » (3:0) полузащитник сине-бело-голубых сделал хет-трик.



«Хет-трик – это всегда впечатляющее событие. И голы Глушенкова были прекрасные, можно сказать, в мастерском стиле. Пожелаем ему удачи.

Что касается лидера «Зенита» на поле, лидер – это человек, который играет не одну игру лучше всех, а постоянно показывает высочайший уровень. Если Глушенков обретет стабильность, вполне возможно, что будет лидером. Хотя для этого нужны и лидерские качества, чтобы он был примером, а игроки могли бы называть его лидером. Мне кажется, лидер «Зенита» – Вендел », – сказал Семин.