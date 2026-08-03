Семин не считает Глушенкова лидером «Зенита»: «Максим станет им, если обретет стабильность, возможно. Лидер команды – Вендел, мне кажется»
Юрий Семин: лидер «Зенита» – Вендел, а не Глушенков.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не считает Максима Глушенкова лидером «Зенита» в данный момент.
Во вчерашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Оренбурга» (3:0) полузащитник сине-бело-голубых сделал хет-трик.
«Хет-трик – это всегда впечатляющее событие. И голы Глушенкова были прекрасные, можно сказать, в мастерском стиле. Пожелаем ему удачи.
Что касается лидера «Зенита» на поле, лидер – это человек, который играет не одну игру лучше всех, а постоянно показывает высочайший уровень. Если Глушенков обретет стабильность, вполне возможно, что будет лидером. Хотя для этого нужны и лидерские качества, чтобы он был примером, а игроки могли бы называть его лидером. Мне кажется, лидер «Зенита» – Вендел», – сказал Семин.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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Вендел - блестящий футболист. Лучший, однозначно.
Для чего Артета захотел именно его сейчас, я ещё больше не понимаю.
Гимараес - может стать супергероем с именем "человек-стресс".
Совершенный ноль расслабленности и хоть какой-то попытки получать удовольствие от процесса. Такой супергерой обречён обкакиваться регулярно, как по часам.
Что Гимараес всю карьеру благополучно и делает.
Нет. Навыки у него на высшем уровне.
Но менталка...мама дорогая.
Выходя на поле, он, реально, тащит на себе весь этот груз ожиданий тысяч и миллионов (в случае со сборной) болельщиков. Он прям волокёт его.
А Вендел...Вендел - это Вагнер Лав.
Жизнь - Лафа. Только в отличие от Лава, на сколько я понимаю, Вендел не бухает вообще. И даже после своих затяжных отпусков приезжает с очень небольшим "перевесом". Он "чилит" от процесса постоянно. И остаётся в форме.
Мне кажется, именно этого очень сильно не хватало сборной Бразилии. Меньше стресса, больше кайфа.
И Арсеналу сегодняшнему нужно именно это. Расслабон.
Лидером в Зените являются группа латинос , вот кто может дать результат или забить болт .
Такого умения читать игру, такого скрытого паса в касание, такого прекрасно поставленного удара нет больше ни у кого в РПЛ.