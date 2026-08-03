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  4. Семин не считает Глушенкова лидером «Зенита»: «Максим станет им, если обретет стабильность, возможно. Лидер команды – Вендел, мне кажется»

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Семин не считает Глушенкова лидером «Зенита»: «Максим станет им, если обретет стабильность, возможно. Лидер команды – Вендел, мне кажется»
Юрий Семин: лидер «Зенита» – Вендел, а не Глушенков.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не считает Максима Глушенкова лидером «Зенита» в данный момент.

Во вчерашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Оренбурга» (3:0) полузащитник сине-бело-голубых сделал хет-трик.
 
«Хет-трик – это всегда впечатляющее событие. И голы Глушенкова были прекрасные, можно сказать, в мастерском стиле. Пожелаем ему удачи.

Что касается лидера «Зенита» на поле, лидер – это человек, который играет не одну игру лучше всех, а постоянно показывает высочайший уровень. Если Глушенков обретет стабильность, вполне возможно, что будет лидером. Хотя для этого нужны и лидерские качества, чтобы он был примером, а игроки могли бы называть его лидером. Мне кажется, лидер «Зенита» – Вендел», – сказал Семин.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЮрий Семин
logoВендел
logoОренбург

Комментарии

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Вот чего не отнять у Шпалыча - так это футбольной эрудиции и тренерской сметки.
Вендел - блестящий футболист. Лучший, однозначно.
ОтветOblomov
Вот чего не отнять у Шпалыча - так это футбольной эрудиции и тренерской сметки. Вендел - блестящий футболист. Лучший, однозначно.
Я вообще не понимаю, почему так ценят Гимараеса вссьорной Бразилии и вообще не замечают Вендела.
Для чего Артета захотел именно его сейчас, я ещё больше не понимаю.
Гимараес - может стать супергероем с именем "человек-стресс".
Совершенный ноль расслабленности и хоть какой-то попытки получать удовольствие от процесса. Такой супергерой обречён обкакиваться регулярно, как по часам.
Что Гимараес всю карьеру благополучно и делает.
Нет. Навыки у него на высшем уровне.
Но менталка...мама дорогая.
Выходя на поле, он, реально, тащит на себе весь этот груз ожиданий тысяч и миллионов (в случае со сборной) болельщиков. Он прям волокёт его.

А Вендел...Вендел - это Вагнер Лав.
Жизнь - Лафа. Только в отличие от Лава, на сколько я понимаю, Вендел не бухает вообще. И даже после своих затяжных отпусков приезжает с очень небольшим "перевесом". Он "чилит" от процесса постоянно. И остаётся в форме.
Мне кажется, именно этого очень сильно не хватало сборной Бразилии. Меньше стресса, больше кайфа.

И Арсеналу сегодняшнему нужно именно это. Расслабон.
ОтветМельников Михаил
Я вообще не понимаю, почему так ценят Гимараеса вссьорной Бразилии и вообще не замечают Вендела. Для чего Артета захотел именно его сейчас, я ещё больше не понимаю. Гимараес - может стать супергероем с именем "человек-стресс". Совершенный ноль расслабленности и хоть какой-то попытки получать удовольствие от процесса. Такой супергерой обречён обкакиваться регулярно, как по часам. Что Гимараес всю карьеру благополучно и делает. Нет. Навыки у него на высшем уровне. Но менталка...мама дорогая. Выходя на поле, он, реально, тащит на себе весь этот груз ожиданий тысяч и миллионов (в случае со сборной) болельщиков. Он прям волокёт его. А Вендел...Вендел - это Вагнер Лав. Жизнь - Лафа. Только в отличие от Лава, на сколько я понимаю, Вендел не бухает вообще. И даже после своих затяжных отпусков приезжает с очень небольшим "перевесом". Он "чилит" от процесса постоянно. И остаётся в форме. Мне кажется, именно этого очень сильно не хватало сборной Бразилии. Меньше стресса, больше кайфа. И Арсеналу сегодняшнему нужно именно это. Расслабон.
Поищи трансляцию Вендела в запретсети за 24 год. Прикольный видос) без негатива
Нет ярко выраженного лидера сейчас в Зените. Есть целая группа игроков определяющих игру команды. В защите Нино и Дивеев, опорник Барриос, и да, мотор команды - Вендел.
Все таки большое преимущество в футболе, когда игрок умеет играть в касание. И кстати на искусственном поле это особенно опасно
Глушенков очень одарённый игрок , возможно , на сегодня , лучший в стране , но по своему психотипу точно не лидер, мне кажется ему всё пох , есть настроение играет , нет , тачку возит.
Лидером в Зените являются группа латинос , вот кто может дать результат или забить болт .
А Максу лидерство ни к чему, в нëм не видно тщеславия. Вчера забивал голы один краше другого, и никаких эмоций, спокоен как валенок. Просто человек хорошо выполняет свою работу, за которую получает неплохие деньги. Только когда этот тюфяк Мостовой не забил четвертый гол из убойной позиции с паса Максима, было видно на лице Глушенкова как он расстроен.
Такого умения читать игру, такого скрытого паса в касание, такого прекрасно поставленного удара нет больше ни у кого в РПЛ.
дед тяпнул уже с утра?
Палыч как обычно выдал базу, ни убавить, ни прибавить.
Макс сделал 3+1 за первые 2 тура, но лидер Вендел у которого 0+1, и который, уже больше 5-6 результативных действий за сезон не делает.
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