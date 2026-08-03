Умяров о пенальти «Ахмата»: «Ву был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч. Когда начинаешь с такого эпизода, в голове много мыслей и эмоций, которые нужно передать в игру»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о пенальти в ворота своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Ахмата» (2:1).
В начале 1-го тайма вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот – при этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Главный судья Антон Фролов назначил 11-метровый, который реализовал Эгаш Касинтура.
– Ощущения положительные. Приятно побеждать в таком тяжелом выезде. Довольно редко мы выигрываем в Грозном. Когда начинаешь матч с такого эпизода, в голове много мыслей и эмоций, которые нужно передать в игру. Во втором тайме уже контролировали ход матча за исключением двух моментов «Ахмата».
– Неужели не было никакого инструктажа, как вводить мяч?
– Не могу ничего сказать. Розыгрыш должен был начинаться с Ву. Он был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч. Тяжело объяснить что‑то.
Удаление Эгаша Касинтуры отчасти стало переломным моментом. Не скажу, что сильно повлияло на ход матча, но чувствуется, когда у тебя есть преимущество в игрока, – сказал Умяров.
Комментарии
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Или вратари, когда выносят, из штрафной выскакикают при ударе с мячом в руках)))
А если серьёзно, то недавно вникал в финансовую состоятельность РЖД, так вот, они хоть и госкорпорация, но можно сказать банкроты. И не банкротятся только по той же самой причине что госконтора.
Так что у моих любимых паровозов денег нет от слова совсем. (