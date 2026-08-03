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  4. Умяров о пенальти «Ахмата»: «Ву был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч. Когда начинаешь с такого эпизода, в голове много мыслей и эмоций, которые нужно передать в игру»

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Умяров о пенальти «Ахмата»: «Ву был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч. Когда начинаешь с такого эпизода, в голове много мыслей и эмоций, которые нужно передать в игру»
Умяров о пенальти: Ву был уверен, что Максименко катнул ему мяч.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о пенальти в ворота своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Ахмата» (2:1).

В начале 1-го тайма вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот – при этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Главный судья Антон Фролов назначил 11-метровый, который реализовал Эгаш Касинтура

– Ощущения положительные. Приятно побеждать в таком тяжелом выезде. Довольно редко мы выигрываем в Грозном. Когда начинаешь матч с такого эпизода, в голове много мыслей и эмоций, которые нужно передать в игру. Во втором тайме уже контролировали ход матча за исключением двух моментов «Ахмата».

– Неужели не было никакого инструктажа, как вводить мяч?

– Не могу ничего сказать. Розыгрыш должен был начинаться с Ву. Он был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч. Тяжело объяснить что‑то.

Удаление Эгаша Касинтуры отчасти стало переломным моментом. Не скажу, что сильно повлияло на ход матча, но чувствуется, когда у тебя есть преимущество в игрока, – сказал Умяров.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСпартак
logoАхмат
logoЭгаш Касинтура
logoНаиль Умяров
logoсудьи
logoАлександр Максименко
logoКристофер Ву
Антон Фролов судья
logoМатч ТВ

Комментарии

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Пеналь левый, поскольку мяч катился. Но есть ощущение, что Ву все равно взял бы мяч в руки. Нужно настрого запретить защитникам брать мяч в руки в штрафной, во избежание таких спорных эпизодов
ОтветМихо
Пеналь левый, поскольку мяч катился. Но есть ощущение, что Ву все равно взял бы мяч в руки. Нужно настрого запретить защитникам брать мяч в руки в штрафной, во избежание таких спорных эпизодов
Еще есть тема, когда до свистка, падая, мяч хватают руками. Тоже двоякая ситуация.
Или вратари, когда выносят, из штрафной выскакикают при ударе с мячом в руках)))
Ответegorov.bsp
Еще есть тема, когда до свистка, падая, мяч хватают руками. Тоже двоякая ситуация. Или вратари, когда выносят, из штрафной выскакикают при ударе с мячом в руках)))
Латышонок, например, регулярно это делает.
Максименко сможет отбить хоть один пенальти? Сам пенальти максимально глупый)
ОтветКот_Вопрос
Максименко сможет отбить хоть один пенальти? Сам пенальти максимально глупый)
Как первый отобьет, так попрёт 😉
ОтветКот_Вопрос
Максименко сможет отбить хоть один пенальти? Сам пенальти максимально глупый)
вроде как 18 лет уже не отбивает. Видимо сразу нужно Помазуна ставить, учитывая сколько раз в ворота Спартака пенальти ставят.
Зачем футболисту рукой мяч останавливать, для этого с детства ноги есть.
Ответzanuda59
Зачем футболисту рукой мяч останавливать, для этого с детства ноги есть.
100 пудов
Ответzanuda59
Зачем футболисту рукой мяч останавливать, для этого с детства ноги есть.
Самое глупое что он пас принял ногой, а потом уже решил еще и рукой действие совершить чтоб в последствии отдать назад максименко
Ну на месте Максименки пора бы уже на тренировках начать пенальти отрабатывать. Ну стоять и самому ржать что сейчас пропустит это вообще не смешно.
ОтветJokeeee2604
Ну на месте Максименки пора бы уже на тренировках начать пенальти отрабатывать. Ну стоять и самому ржать что сейчас пропустит это вообще не смешно.
А зачем? Сколько Саньку лет? Скоро всё равно уйдет в Факел или в Ростов.
ОтветМой Спартак
А зачем? Сколько Саньку лет? Скоро всё равно уйдет в Факел или в Ростов.
28 лет. Для вратаря это совсем не много. Самый расцвет.
Разумеется,так и было.Просто судья решил проявить буквоедство.
Ответtunik.gennady
Разумеется,так и было.Просто судья решил проявить буквоедство.
Какое буквоедство, нельзя вводить мяч в игру по катящимуся мячу. Если буквоедствовать то Максименко ввел мяч в игру с нарушением.
Кстати, много раз задумывался, а почему нет конкретного всем понятного действия что мяч в игре. Что произведен штрафной удар или свободный удар. Я б внес правило что то типа: поднял руку, разыграл мяч. Чтобы стало понятно, что после поднятия руки любое касание мяча - мяч в игре.
ОтветСмородская-Кикнадзе-Цорн
Кстати, много раз задумывался, а почему нет конкретного всем понятного действия что мяч в игре. Что произведен штрафной удар или свободный удар. Я б внес правило что то типа: поднял руку, разыграл мяч. Чтобы стало понятно, что после поднятия руки любое касание мяча - мяч в игре.
Цискаридзе, займитесь лучше с Палычем Локомотивом. Разрушают клуб внаглую, как когда-то разрушали Советский Союз, и никому дела нет. (Шутка, без обид. Уж больно у Вас имя-отчество броское. Прямо как у Немировича с Данченко😁😉.)
ОтветМой Спартак
Цискаридзе, займитесь лучше с Палычем Локомотивом. Разрушают клуб внаглую, как когда-то разрушали Советский Союз, и никому дела нет. (Шутка, без обид. Уж больно у Вас имя-отчество броское. Прямо как у Немировича с Данченко😁😉.)
Не обидно ))))
А если серьёзно, то недавно вникал в финансовую состоятельность РЖД, так вот, они хоть и госкорпорация, но можно сказать банкроты. И не банкротятся только по той же самой причине что госконтора.
Так что у моих любимых паровозов денег нет от слова совсем. (
ВАР посмотрел стоп-кадр - на нем мяч неподвижен. Только этим все можно объяснить.
Может быть по правилась это пенальти, но для чего это правило вообще? Я про то, что катящийся мяч или не правильный ввод может работать в пользу противоположной команды…..
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