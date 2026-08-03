Горничек перешел в «Ньюкасл» из «Браги» за 25,7 млн фунтов. Вратарь подписал 5-летний контракт
«Ньюкасл» объявил о переходе Лукаша Горничека.
Вратарь Лукаш Горничек стал игроком «Ньюкасла».
Клуб объявил о переходе 24-летнего голкипера из «Браги» . Футболист подписал контракт сроком на 5 лет.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» активировал отступные Горничека в размере 25,7 млн фунтов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Ньюкасла»
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