Горничек перешел в «Ньюкасл» из «Браги» за 25,7 млн фунтов. Вратарь подписал 5-летний контракт

«Ньюкасл» объявил о переходе Лукаша Горничека.

Вратарь Лукаш Горничек стал игроком «Ньюкасла ».

Клуб объявил о переходе 24-летнего голкипера из «Браги» . Футболист подписал контракт сроком на 5 лет.

Ранее сообщалось , что «Ньюкасл» активировал отступные Горничека в размере 25,7 млн фунтов.