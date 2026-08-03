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  4. Горничек перешел в «Ньюкасл» из «Браги» за 25,7 млн фунтов. Вратарь подписал 5-летний контракт

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Горничек перешел в «Ньюкасл» из «Браги» за 25,7 млн фунтов. Вратарь подписал 5-летний контракт
«Ньюкасл» объявил о переходе Лукаша Горничека.

Вратарь Лукаш Горничек стал игроком «Ньюкасла».

Клуб объявил о переходе 24-летнего голкипера из «Браги» . Футболист подписал контракт сроком на 5 лет.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» активировал отступные Горничека в размере 25,7 млн фунтов.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Ньюкасла»
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Комментарии

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У Ньюкасла был когда-то вратарь Дубравка , теперь Горничек - фамилии похожи , словно открыл учебник ботаники )) Дубравка однолетний) , Горничек обыкновенный)
Ответbogdan21101987@icloud.com
У Ньюкасла был когда-то вратарь Дубравка , теперь Горничек - фамилии похожи , словно открыл учебник ботаники )) Дубравка однолетний) , Горничек обыкновенный)
Просто Ньюкасл, хочет собрать Чехословакию.😁😁😁
Ответbogdan21101987@icloud.com
У Ньюкасла был когда-то вратарь Дубравка , теперь Горничек - фамилии похожи , словно открыл учебник ботаники )) Дубравка однолетний) , Горничек обыкновенный)
Я больше скажу)) У Ньюкасла был когда то вратарь Павел Срничек
Так-то трансфер жесть. К 24 годам у Горничка 1 (один) сезон полноценный - прошлый. В позапрошлом он только начинал стоять в Браге. И тут Ньюкасл берет за такой немаленький ценник
Ответtrav
Так-то трансфер жесть. К 24 годам у Горничка 1 (один) сезон полноценный - прошлый. В позапрошлом он только начинал стоять в Браге. И тут Ньюкасл берет за такой немаленький ценник
Вдохновились его игрой в Лиге Европы, которую он провел вполне уверенно. Странно, что он не был основным на ЧМ в составе сборной Чехии
Очередной хлам покупают,брал бы его условный Кельн или Фрайбург больше 5-6 лямов не дали б,а так видят мешок апловский за 25 можно впарить.
Хаотичные непонятные трансферы 🙁
ОтветMihel
Хаотичные непонятные трансферы 🙁
По остаточному принципу. Ведь у носа уже увели многих и пока все на перспективу, а лидеры продаются. Странная стратегия.
ОтветMihel
Хаотичные непонятные трансферы 🙁
Если только ленту читать.
Странные шейхи вроде много качественных игроков за дешево есть, но по итогу продают лидеров и на их место берут ноунеймов за приличную сумму
Лучше бы какого-нибудь Митрюшкина купили за 10-15. Я уж не говорю про Агкацева, но того минимум за 20 отдадут, но закрыл бы вопрос лет на 10.

Сейчас переход Сафонова в ПСЖ выглядит по затратам копеечным, когда таких дубов покупают за 25 млн.
Ну все, без него-то минское «Динамо» «Брагу» пройдет
А зачем он им? Взяли же вратаря из Франции чуть раньше. Или Поуп уходит?
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