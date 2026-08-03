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  4. Уэльс первым отозвал письмо в поддержку Инфантино на следующих выборах главы ФИФА. Англия сделает это в ближайшее время

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Уэльс первым отозвал письмо в поддержку Инфантино на следующих выборах главы ФИФА. Англия сделает это в ближайшее время
Уэльс первым отозвал письмо в поддержку Инфантино.

Уэльс первым среди членов ФИФА отозвал письмо в поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на следующих президентских выборах.

«Футбольная ассоциация Уэльса настоящим подтверждает свой отказ от поддержки кандидатуры Джанни Инфантино для переизбрания на пост президента ФИФА на период с 2027 по 2031 год.

Недавние провалы в надлежащем управлении, процессах, лидерстве, ценностях, управлении заинтересованными сторонами, коммуникациях и здравом суждении привели нас к тому, что Футбольная ассоциация Уэльса утратила доверие к Инфантино, он не может оставаться у руля мирового футбола. Неспособность поставить интересы футбола на первое место – это проблема, с которой мы не можем мириться», – говорится в заявлении ассоциации.

По данным журналиста Роба Харриса, отозвать свое письмо в поддержку Инфантино также готовится Футбольная ассоциация Англии. Ранее стало известно, что поддержку действующему президенту ФИФА выражали все члены УЕФА, кроме Германии, Румынии и Норвегии, однако теперь европейские футбольные ассоциации рассматривают массовый отзыв своих писем.

У УЕФА правда есть рычаги, чтобы отстранить Инфантино уже сейчас?

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Мартина Зиглера
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logoСборная Англии по футболу

Комментарии

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Будующий глава ООН плевать хотел на Уэльс)
ОтветLiquidozz
Будующий глава ООН плевать хотел на Уэльс)
Будуюуюущиий
ОтветLiquidozz
Будующий глава ООН плевать хотел на Уэльс)
Главой ООН он мог бы стать после продажи ЧМ, а так как сделки не вышло..
"### вам" - ответил Инфантино
Ответalexsem69
Браво!
За что? Сначала единодушно поддержали, теперь единодушно отзывают. Браво за колебания вместе с партией?
Когда власть несменяема, она становится невменяема
ОтветГранитный камушек в груди
Когда власть несменяема, она становится невменяема
За тобой уже выехали
Всем федерациям УЕФА уже можно универсальный штемпель заказывать, как у Полыхаева:

В ответ на наглое бесчинство президента ФИФА Инфантино, потребовавшего уплаты ему доли от чемпионата мира, мы, уефашники, как один человек, ответим:

а) повышением качества служебной переписки,

б) увеличением производительности труда,

в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,

г) уничтожением прогулов и именин,

д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты,

е) общим ростом профсоюзной активности,

ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников,

з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной,

и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,

к) поголовным переходом на сою,

л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит,

а также всем, что понадобится впредь.
Ответdenbodrov
Всем федерациям УЕФА уже можно универсальный штемпель заказывать, как у Полыхаева: В ответ на наглое бесчинство президента ФИФА Инфантино, потребовавшего уплаты ему доли от чемпионата мира, мы, уефашники, как один человек, ответим: а) повышением качества служебной переписки, б) увеличением производительности труда, в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством, г) уничтожением прогулов и именин, д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты, е) общим ростом профсоюзной активности, ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников, з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной, и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков», к) поголовным переходом на сою, л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь.
Классика пошла)
Пошла движуха!
Уэльс первым отозвал письмо в поддержку Инфантино...
Вадим Евсеев выступил с поддержкой президента Фифа"### вам,а не Инфантино!"
В фифа 211 членов. Что толку с того, что 54 (а может и 55?) стран, то есть УЕФА в полном составе отзову поддержку инфантине. Из реальный рычаг влияния на ФИФА - не участие в ЧМ’ах. Потому что все всё понимают, ЧМ без Европы ничего не будет стоить, дискредитирует сам себя.
ОтветЕгор Арефьев
В фифа 211 членов. Что толку с того, что 54 (а может и 55?) стран, то есть УЕФА в полном составе отзову поддержку инфантине. Из реальный рычаг влияния на ФИФА - не участие в ЧМ’ах. Потому что все всё понимают, ЧМ без Европы ничего не будет стоить, дискредитирует сам себя.
и ты реально думаешь что они не будут учавствовать на ЧМ, он только что прошёл поэтому можно пугать 4 года без последствий
ОтветЕгор Арефьев
В фифа 211 членов. Что толку с того, что 54 (а может и 55?) стран, то есть УЕФА в полном составе отзову поддержку инфантине. Из реальный рычаг влияния на ФИФА - не участие в ЧМ’ах. Потому что все всё понимают, ЧМ без Европы ничего не будет стоить, дискредитирует сам себя.
Ты реально дуиаешь что все дружно откажутся от ЧМ из-за мнимой европейской солидарности против утратившего ими доверия Инфантино?)))) что за сиоатеги вы все вояки диванные логически гше мыслят же )))это не компьютерная игра. Кто не поедет,другие вместо них поедут и всех делов, потом на праздник жизни не позовут, как Россию забанили, ее кстати могут позвать вместо условной Англии что типа грозит отказом от ЧМ)никогда они не откажутся от этого турнир, это борьба за власть в ФИФА
Понимаем,что Инфантино делает так как прикажут добрые люди из США. Понятно,что лысый получил, "богатое письмо" чтобы ЧМ состоялся в США.
Все помним расследование Блаттера ,благодаря которому прошел ЧМ В Москве. Аналогично Инфантино получил письмо
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