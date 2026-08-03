Уэльс первым отозвал письмо в поддержку Инфантино на следующих выборах главы ФИФА. Англия сделает это в ближайшее время

Уэльс первым среди членов ФИФА отозвал письмо в поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на следующих президентских выборах.
«Футбольная ассоциация Уэльса настоящим подтверждает свой отказ от поддержки кандидатуры Джанни Инфантино для переизбрания на пост президента ФИФА на период с 2027 по 2031 год.
Недавние провалы в надлежащем управлении, процессах, лидерстве, ценностях, управлении заинтересованными сторонами, коммуникациях и здравом суждении привели нас к тому, что Футбольная ассоциация Уэльса утратила доверие к Инфантино, он не может оставаться у руля мирового футбола. Неспособность поставить интересы футбола на первое место – это проблема, с которой мы не можем мириться», – говорится в заявлении ассоциации.
По данным журналиста Роба Харриса, отозвать свое письмо в поддержку Инфантино также готовится Футбольная ассоциация Англии. Ранее стало известно, что поддержку действующему президенту ФИФА выражали все члены УЕФА, кроме Германии, Румынии и Норвегии, однако теперь европейские футбольные ассоциации рассматривают массовый отзыв своих писем.
У УЕФА правда есть рычаги, чтобы отстранить Инфантино уже сейчас?
Комментарии
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В ответ на наглое бесчинство президента ФИФА Инфантино, потребовавшего уплаты ему доли от чемпионата мира, мы, уефашники, как один человек, ответим:
а) повышением качества служебной переписки,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов и именин,
д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на сою,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит,
а также всем, что понадобится впредь.
Вадим Евсеев выступил с поддержкой президента Фифа"### вам,а не Инфантино!"
Все помним расследование Блаттера ,благодаря которому прошел ЧМ В Москве. Аналогично Инфантино получил письмо