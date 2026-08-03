Уэльс первым отозвал письмо в поддержку Инфантино на следующих выборах главы ФИФА. Англия сделает это в ближайшее время

Уэльс первым отозвал письмо в поддержку Инфантино.

Уэльс первым среди членов ФИФА отозвал письмо в поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на следующих президентских выборах.

«Футбольная ассоциация Уэльса настоящим подтверждает свой отказ от поддержки кандидатуры Джанни Инфантино для переизбрания на пост президента ФИФА на период с 2027 по 2031 год.

Недавние провалы в надлежащем управлении, процессах, лидерстве, ценностях, управлении заинтересованными сторонами, коммуникациях и здравом суждении привели нас к тому, что Футбольная ассоциация Уэльса утратила доверие к Инфантино, он не может оставаться у руля мирового футбола. Неспособность поставить интересы футбола на первое место – это проблема, с которой мы не можем мириться», – говорится в заявлении ассоциации.

По данным журналиста Роба Харриса, отозвать свое письмо в поддержку Инфантино также готовится Футбольная ассоциация Англии. Ранее стало известно, что поддержку действующему президенту ФИФА выражали все члены УЕФА , кроме Германии, Румынии и Норвегии, однако теперь европейские футбольные ассоциации рассматривают массовый отзыв своих писем.

У УЕФА правда есть рычаги, чтобы отстранить Инфантино уже сейчас?