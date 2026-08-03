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  4. Масалитин о Даку: «В «Рубине» был лидером, в «Спартаке» будет лишь одним из. Сможет ли он работать на команду?»

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Масалитин о Даку: «В «Рубине» был лидером, в «Спартаке» будет лишь одним из. Сможет ли он работать на команду?»
Масалитин о Даку: в «Спартаке» будет лишь одним из лидеров.

Валерий Масалитин высказался о вероятном переходе форварда «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак».

«Давайте он перейдет в «Спартак», и мы на него посмотрим. Не факт, что он там будет играть так же, как в «Рубине». Когда ты в Казани на первых ролях, ты себе много позволяешь, ты один лидер. 

В «Спартаке» же теперь ему нужно доказывать, что он лидер, а даже если и докажет, то он будет лишь один из. Одиночным лидером он быть не сможет, нужно работать на команду. А вот сможет ли он так — посмотрим», — сказал бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА.

***

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
logoРубин
logoМирлинд Даку
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
Валерий Масалитин

Комментарии

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Все сможет! Ждем сегодня в КБ майке. 🔴⚪️
ОтветT622222
Все сможет! Ждем сегодня в КБ майке. 🔴⚪️
Скоро на ветке будет новость с отношением Крейзи Норт к переходу Даку . Не все болелы Спартака рады
Даку для спартачей хорошее усиление это +15 мячей минимум сильнее того же распиареного Тюкавина за которым зачем то охотиться Зенит
Ответche kaif
Даку для спартачей хорошее усиление это +15 мячей минимум сильнее того же распиареного Тюкавина за которым зачем то охотиться Зенит
Затем, что у Тюкавина паспорт какой надо, а у Даку нет
Ну покрайне мере будет наверняка лучше Заболотного, которого брали как столба а результат 0
Этим спорт и интересен)
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