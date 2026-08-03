Масалитин о Даку: «В «Рубине» был лидером, в «Спартаке» будет лишь одним из. Сможет ли он работать на команду?»

Масалитин о Даку: в «Спартаке» будет лишь одним из лидеров.

Валерий Масалитин высказался о вероятном переходе форварда «Рубина » Мирлинда Даку в «Спартак».

«Давайте он перейдет в «Спартак», и мы на него посмотрим. Не факт, что он там будет играть так же, как в «Рубине». Когда ты в Казани на первых ролях, ты себе много позволяешь, ты один лидер.

В «Спартаке» же теперь ему нужно доказывать, что он лидер, а даже если и докажет, то он будет лишь один из. Одиночным лидером он быть не сможет, нужно работать на команду. А вот сможет ли он так — посмотрим», — сказал бывший нападающий «Спартака » и ЦСКА.

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