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  4. Соболев о хет‑трике Глушенкова «Оренбургу»: «Шутим, что искусственное — его поле. Он здесь много забивает»

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Соболев о хет‑трике Глушенкова «Оренбургу»: «Шутим, что искусственное — его поле. Он здесь много забивает»
Соболев о хет‑трике Глушенкова «Оренбургу»: шутим, что искусственное — его поле.

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о хет‑трике одноклубника Максима Глушенкова в выездном матче с «Оренбургом» (3:0) в 2-м туре Альфа‑Банк РПЛ.

«Максим — классный футболист. Уже немножко шутим, что искусственное поле — его поле. Он здесь много забивает. 

Главное, чтобы не останавливался и продолжал», — сказал Соболев.

«Оренбург» о хет-трике Глушенкова: «А можно как-то отменить его в матчах против нас?»

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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«Его» - не искусственное поле, а команды аутсайдеры. Когда Максим начнет отгружать трешки Спартакам, Краснодарам и ЦСКА, тогда будет совершенно другой разговор. Как и сказал Геркус: это очень хороший игрок для Эльче, но не для Реала или Барсы.
ОтветКрыло советов
«Его» - не искусственное поле, а команды аутсайдеры. Когда Максим начнет отгружать трешки Спартакам, Краснодарам и ЦСКА, тогда будет совершенно другой разговор. Как и сказал Геркус: это очень хороший игрок для Эльче, но не для Реала или Барсы.
Ну и Герус хорош когда Газпром и РЖД безлимит дает на траты, а так его уровень на спорте пару раз в год новость выдать.
ОтветКрыло советов
«Его» - не искусственное поле, а команды аутсайдеры. Когда Максим начнет отгружать трешки Спартакам, Краснодарам и ЦСКА, тогда будет совершенно другой разговор. Как и сказал Геркус: это очень хороший игрок для Эльче, но не для Реала или Барсы.
ктож его отдаст в Эльче?
Вполне может быть, если в детстве много играл на искусственном. Техничным игрокам дает преимущество
Соболев и шутит, это конечно моё почтение.
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