Соболев о хет‑трике Глушенкова «Оренбургу»: «Шутим, что искусственное — его поле. Он здесь много забивает»
Соболев о хет‑трике Глушенкова «Оренбургу»: шутим, что искусственное — его поле.
Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о хет‑трике одноклубника Максима Глушенкова в выездном матче с «Оренбургом» (3:0) в 2-м туре Альфа‑Банк РПЛ.
«Максим — классный футболист. Уже немножко шутим, что искусственное поле — его поле. Он здесь много забивает.
Главное, чтобы не останавливался и продолжал», — сказал Соболев.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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