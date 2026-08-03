Соболев о хет‑трике Глушенкова «Оренбургу»: «Шутим, что искусственное — его поле. Он здесь много забивает»

Соболев о хет‑трике Глушенкова «Оренбургу»: шутим, что искусственное — его поле.

Форвард «Зенита » Александр Соболев высказался о хет‑трике одноклубника Максима Глушенкова в выездном матче с «Оренбургом » (3:0) в 2-м туре Альфа‑Банк РПЛ.

«Максим — классный футболист. Уже немножко шутим, что искусственное поле — его поле. Он здесь много забивает.

Главное, чтобы не останавливался и продолжал», — сказал Соболев.

«Оренбург» о хет-трике Глушенкова: «А можно как-то отменить его в матчах против нас?»