  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Кай Хавертц: «Арсенал» хочет выиграть все трофеи. Нужно выйти на новый уровень»

0
Кай Хавертц: «Арсенал» хочет выиграть все трофеи. Нужно выйти на новый уровень»
Хавертц: «Арсенал» хочет выиграть все трофеи.

Хавбек «Арсенала» Кай Хавертц заявил о желании «канониров» выиграть в новом сезоне все трофеи.

В прошлом сезоне лондонский клуб стал чемпионом АПЛ.

«Думаю, мы можем и должны идти дальше. Вы видите, как другие команды становятся лучше, поэтому нам нужно вновь выйти на новый уровень.

Для этого мы все здесь, для этого тренируемся, играем эти товарищеские матчи чтобы вновь достичь своих целей в сезоне.

Думаю, мы хотим [выиграть] все трофеи. Для этого мы здесь. В последние пару сезонов мы многое упустили. Теперь мы выиграли Премьер-лигу, но можем добиться гораздо большего.

Чтобы это случилось, мы должны выйти на новый уровень. Знаем, насколько длинный сезон и как тяжело даются турниры. В новом сезоне хотим снова выступить лучше и вновь добиться успеха», – сказал Хавертц.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48320 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
logoКубок английской лиги
logoКубок Англии
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКай Хавертц
logoАрсенал

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Если спросить болельщиков, что бы они хотели больше всего, мнения разделятся, скорее всего. Кто-то скажет "Защитить титул АПЛ". Этого у Арсенала пока ещё не было. А кто-то скажет "Лучше победа в ЛЧ". Ведь этого тоже в истории Арсенала не было. В любом случае, даже одна победа в каком-либо турнире по итогам сезона лучше, чем ничего. Я лично, после прошлого сезона, больше хочу победы в ЛЧ. Чтобы "закрыть гештальт" как говорится))
Без Пепа в Сити у вас появился шанс взять АПЛ дважды
ОтветДанил Курмангазыев
Без Пепа в Сити у вас появился шанс взять АПЛ дважды
Комментарий скрыт
ОтветDolJun
Комментарий скрыт
В конце сезона лично поздравишь арсенал с победой! Согласен?
Рецепт прост :
Больше внимания обороне , стандартам и контролю мяча !
ОтветOldRedWhite
Рецепт прост : Больше внимания обороне , стандартам и контролю мяча !
В защите - поуже, в атаке - пошире!
Ответfussballer
В защите - поуже, в атаке - пошире!
И Винисиунку хорошего подписать!
Арсенал уже выиграл всё, что мог. С ЛЧ не судьба, но вроде нац. чемпик он повыше чашечки должен стоять по идее
Эстрелла кап уже забрали, молодцы
Да будет срач!)))
Вот умора будет если Винисиус будет играть как условный Мартинелли....
Уже подшиваем воротники побольше - добавил Хаверц
Ну здесь правда , Арсенал не вывозит , ни одного кубка и чемпионство , скриньте ) поверили в себя унылой игрой , после одного чемпионство !))) на спаде конкурентов! Понимаю , что это не их проблема , но такие заявления это смешно !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Хавертца 2 гола в финалах ЛЧ за 5 лет. За «Челси» и «Арсенал»
Апсон о голе Хавертца «ПСЖ»: «Странный гол! Сафонов не выходит из ворот, не пытается сократить угол обстрела»
Только Хавертц, Роналду и Манджукич забивали в финалах ЛЧ за разные клубы
Рекомендуем
Главные новости
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Матч «Торпедо» — «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»
«Реал» продлил Винисиуса, «Спартак» купил Даку, Родри выбрал «Барсу», золото Тернового на вышке, Ларионов-младший в СКА и другие новости
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»
Директор «Нижнего Новгорода»: «Не близка фраза «очищение Первой лигой», но очиститься порой бывает очень полезно. Всем сотрудникам сократили зарплату»
«Жалко, что «Локо» разваливается. Можем потерять хорошую, самобытную команду». Колосков о железнодорожниках