Воробьев после 3:2 с «Факелом»: «Свою игру оценю на единицу. Кривцов – это Дуэ в прайме»
Воробьев после 3:2 с «Факелом»: свою игру оценю на единицу.
Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев недоволен своей игрой в матче с «Факелом» (3:2) в 2-м тура Альфа-Банк РПЛ.
— С чем связаны два пропущенных гола в концовке матча?
— Потеряли концентрацию, так нельзя. Последние 20 минут, можно сказать, что «Факел» доминировал.
— Полностью ли вы адаптировались к команде и как оцените свою игру?
— Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу, плохо сыграл. Нужно прибавлять.
— Что скажете о Кривцове, который забил два гола и стал лучшим игроком матча?
— Никита — [это] Дуэ в прайме, — сказал Воробьев.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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Да, форвард должен забивать, но с ним Краснодар не проигрывает, а мы не знаем какой у них план на игру, может благодаря ему у Кривцова столько моментов. Играй Кордоба совсем был бы другой футбол и не факт чтобы взяли 6 очков.
Я не его фанат и не фанат Краснодара.