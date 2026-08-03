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  4. Воробьев после 3:2 с «Факелом»: «Свою игру оценю на единицу. Кривцов – это Дуэ в прайме»

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Воробьев после 3:2 с «Факелом»: «Свою игру оценю на единицу. Кривцов – это Дуэ в прайме»
Воробьев после 3:2 с «Факелом»: свою игру оценю на единицу.

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев недоволен своей игрой в матче с «Факелом» (3:2) в 2-м тура Альфа-Банк РПЛ.

— С чем связаны два пропущенных гола в концовке матча?

— Потеряли концентрацию, так нельзя. Последние 20 минут, можно сказать, что «Факел» доминировал.

— Полностью ли вы адаптировались к команде и как оцените свою игру?

— Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу, плохо сыграл. Нужно прибавлять.

— Что скажете о Кривцове, который забил два гола и стал лучшим игроком матча?

— Никита — [это] Дуэ в прайме, — сказал Воробьев.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoНикита Кривцов
logoКраснодар
logoДмитрий Воробьев
logoФакел
logoлига 1 Франция
logoДезире Дуэ
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoПСЖ

Комментарии

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Спасибо за вот [это] пояснение, очень помогло)
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Спасибо за вот [это] пояснение, очень помогло)
Да, редакторы заботливые, без [это] мы бы не разобрались
Да у Дуэ и близко нету такого нестандартно и креативного мышления как у Никиты. Это недооцененная сторона Кривцова, и только сейчас на 10 он раскрывается на полную. Забавно, кстати, что десятку Воробью отдали) за какие заслуги
Ответzxcskeleton
Да у Дуэ и близко нету такого нестандартно и креативного мышления как у Никиты. Это недооцененная сторона Кривцова, и только сейчас на 10 он раскрывается на полную. Забавно, кстати, что десятку Воробью отдали) за какие заслуги
100% пора в ПСЖ к Батракову!!
И кто скажет, что не по факту?!!!
Видно, что пока Воробьёв не готов к игре Краснодара. Мусаев даёт ему игровое время для скорейшей адаптации.
ОтветKvakin
Видно, что пока Воробьёв не готов к игре Краснодара. Мусаев даёт ему игровое время для скорейшей адаптации.
Мусаев даёт ему игровое время до восстановления Кордобы.
ОтветKvakin
Видно, что пока Воробьёв не готов к игре Краснодара. Мусаев даёт ему игровое время для скорейшей адаптации.
в первом матче зарядил в перекладину, момент создал сам себе. Поучавствовал в атак когда забивали гол. Во втором матче в первом тайме пошёл в обыграл, классно накрутил, игрок Краснодара упал и ему не с кем было отыграться. Цеплялся за мячи. Во втором тайме просто классную сделал скидку, там должен был делать счет 4:0 игрок Краснодара, даже не скидка а четкий пас в выйгранном единоборстве. Потом вроде он жил сходу дожив корпус, чутка не попал.
Да, форвард должен забивать, но с ним Краснодар не проигрывает, а мы не знаем какой у них план на игру, может благодаря ему у Кривцова столько моментов. Играй Кордоба совсем был бы другой футбол и не факт чтобы взяли 6 очков.
Я не его фанат и не фанат Краснодара.
Мне кажется что уход Сперцяна может очень положительно повлиять на Кривцова, он уже тащит Краснодар. Ну не Дуэ конечно, но в полном порядке)
Если который за Котиков выступает то еще можно)
Круто сравнивать лигу улиток ( РПЛ ) с Французской лигой где все команды нынешние клубы РПЛ раскатали бы
Может дуэ это праймовый кривцов ?
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