Воробьев после 3:2 с «Факелом»: «Свою игру оценю на единицу. Кривцов – это Дуэ в прайме»

Воробьев после 3:2 с «Факелом»: свою игру оценю на единицу.

Нападающий «Краснодара » Дмитрий Воробьев недоволен своей игрой в матче с «Факелом » (3:2) в 2-м тура Альфа-Банк РПЛ.

— С чем связаны два пропущенных гола в концовке матча?

— Потеряли концентрацию, так нельзя. Последние 20 минут, можно сказать, что «Факел» доминировал.

— Полностью ли вы адаптировались к команде и как оцените свою игру?

— Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу, плохо сыграл. Нужно прибавлять.

— Что скажете о Кривцове, который забил два гола и стал лучшим игроком матча?

— Никита — [это] Дуэ в прайме, — сказал Воробьев.