Барко про 6 очков «Спартака» в 2 турах: «Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче»
Барко про 6 очков «Спартака» в 2 турах: должны бороться за победу в каждом турнире.
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко высказался после двух побед на старте сезона Альфа‑Банк РПЛ.
В первом туре красно-белые разгромили «Родину» (3:0), а накануне одолели «Ахмат» (2:1).
— Провели хороший матч: соперник тяжелый, поле было непростое. Но мы добыли три очка. Очень рад за команду и ребят.
— Вы забили в самой концовке со штрафного.
— Вратарь дотянулся до мяча, но мяч залетел в сетку. Я счастлив, что мой гол принес победу команде.
— «Спартак» стартовал с двух побед.
— Идем от игры к игре. Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче, — сказал Барко.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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