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  4. Барко про 6 очков «Спартака» в 2 турах: «Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче»

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Барко про 6 очков «Спартака» в 2 турах: «Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче»
Барко про 6 очков «Спартака» в 2 турах: должны бороться за победу в каждом турнире.

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко высказался после двух побед на старте сезона Альфа‑Банк РПЛ.

В первом туре красно-белые разгромили «Родину» (3:0), а накануне одолели «Ахмат» (2:1).

— Провели хороший матч: соперник тяжелый, поле было непростое. Но мы добыли три очка. Очень рад за команду и ребят.

— Вы забили в самой концовке со штрафного.

— Вратарь дотянулся до мяча, но мяч залетел в сетку. Я счастлив, что мой гол принес победу команде.

— «Спартак» стартовал с двух побед.

— Идем от игры к игре. Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче, — сказал Барко.

***

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЭсекиэль Барко
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАхмат
logoМатч ТВ

Комментарии

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Ты давай быстрее контракт подписывай, а то заждались уже
ОтветАртур Гайнетдинов
Ты давай быстрее контракт подписывай, а то заждались уже
100%
Раньше был лидер в команде Велитон, потом Промес, сейчас Барко, но настоящих лидеров должно быть больше, как минимум два, тогда и о чемпионстве можно думать, надеюсь Даку тоже реально усилит Спартак
Если прибьём Краснодар, значит команда готова к борьбе за титул.
ОтветKonstantin Zorin
Если прибьём Краснодар, значит команда готова к борьбе за титул.
Если сегодня из рубина приедет чувак, значит у нас шансы выше!!!
ОтветKonstantin Zorin
Если прибьём Краснодар, значит команда готова к борьбе за титул.
Давайте не спешить, а подождем 5-ть туров.
Сейчас календарь:
Краснодар, Балтика, Зенит.
И после этих матчей уже будем рассуждать и смотреть на то, что будем претендовать.
Невероятно информационный диалог.
- Вы забили гол
- Да, я пробил ногой по мячу, мяч залетел в ворота. Так и регистрируются голы в футболе.
- У вас 2 победы
- Да, мы победили в двух матчах, это две победы. Будем стараться и дальше, ведь в этом и состоит задача футболиста.
ОтветПолуэктов Пётр
Невероятно информационный диалог. - Вы забили гол - Да, я пробил ногой по мячу, мяч залетел в ворота. Так и регистрируются голы в футболе. - У вас 2 победы - Да, мы победили в двух матчах, это две победы. Будем стараться и дальше, ведь в этом и состоит задача футболиста.
после утомительной игры получить больше информации сложно, это не писатели, да и те после 2 часов беготни бы не ахти сказали)) плюс, вопросы так себе
ОтветПолуэктов Пётр
Невероятно информационный диалог. - Вы забили гол - Да, я пробил ногой по мячу, мяч залетел в ворота. Так и регистрируются голы в футболе. - У вас 2 победы - Да, мы победили в двух матчах, это две победы. Будем стараться и дальше, ведь в этом и состоит задача футболиста.
Я извиняюсь, но от журналиста даже вопросов не было: Вы забили гол. (Да) У вас 2 победы. (Да)
Футболист отпахал весь матч, забил решающий гол, принес радость болельщикам, а журналист не смог даже придумать вопросы для интервью. Чему их вообще учат?
Очень важная прбела. Не без везения, но именно положительный опыт преодоления закаляет команду )
Радует настрой и единение.
С 23 го мы так не стартовали. Но радоваться рано. Тогда после серии побед, было 3 поражения в 5 матчах. Важна стабильность 🤷
ОтветКрасная стрела
С 23 го мы так не стартовали. Но радоваться рано. Тогда после серии побед, было 3 поражения в 5 матчах. Важна стабильность 🤷
Старт у Спартака сложный. Даоьше Краснодар, Зенит и Балтика в гостях...
ОтветPelerin
Старт у Спартака сложный. Даоьше Краснодар, Зенит и Балтика в гостях...
А через Оренбург ещё Динамо и Ростов до паузы. Согласен. Но наш чемп в принципе такой,никогда не знаешь в каком матче засада ждёт. Такие проходняки, как с Родиной, редкость.
Игра команды внушает оптимизм, но о борьбе за титул пока рано говорить, думаю уверенное место в тройке будет хорошим результатом в этом сезоне
ОтветАнтон Александров
Игра команды внушает оптимизм, но о борьбе за титул пока рано говорить, думаю уверенное место в тройке будет хорошим результатом в этом сезоне
Почему рано то? Борьба за титул начинается с первых туров.
Пришел Даку, надо чтоб Барко остался и тогда в этом сезоне снесем Зенит и даже судьи продажные им не помогут
ОтветPredator777
Пришел Даку, надо чтоб Барко остался и тогда в этом сезоне снесем Зенит и даже судьи продажные им не помогут
Ещё год назад спартаковские блогеры Кузьмич и Борзыкин этого Даку нацистом клеймили за высказывания против сербов. А теперь он Надежда Спартака? Как быстро все меняется в датском королевстве)
ОтветMavric84
Ещё год назад спартаковские блогеры Кузьмич и Борзыкин этого Даку нацистом клеймили за высказывания против сербов. А теперь он Надежда Спартака? Как быстро все меняется в датском королевстве)
Комментарий удален модератором
От игре к игре двигаемся. Прогнозировать результаты следующих игры не имеет смысла, потому что это Спартак. Стабильность должна быть. Как показывает вчерашний матч, ты можешь иметь план на игру, но если тебе забивают в первые минуты нелепый гол, то про план можно забыть.
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