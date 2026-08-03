Барко про 6 очков «Спартака» в 2 турах: «Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче»

Барко про 6 очков «Спартака» в 2 турах: должны бороться за победу в каждом турнире.

Полузащитник «Спартака » Эсекиэль Барко высказался после двух побед на старте сезона Альфа‑Банк РПЛ.

В первом туре красно-белые разгромили «Родину» (3:0), а накануне одолели «Ахмат » (2:1).

— Провели хороший матч: соперник тяжелый, поле было непростое. Но мы добыли три очка. Очень рад за команду и ребят.

— Вы забили в самой концовке со штрафного.

— Вратарь дотянулся до мяча, но мяч залетел в сетку. Я счастлив, что мой гол принес победу команде.

— «Спартак» стартовал с двух побед.

— Идем от игры к игре. Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче, — сказал Барко.

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