«Глушенков для «Барсы» или «Реала» не готов, а в «Эльче» хоть завтра мог бы перейти». Геркус о хавбеке «Зенита»

Геркус: Глушенков в «Эльче» хоть завтра мог бы перейти.

Илья Геркус отреагировал на хет-трик хавбека «Зенита » Максима Глушенкова в матче с «Оренбургом» (3:0) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

– Это всего-навсего второй тур. Как говорят, летний футбол. Надо смотреть на дистанции и после пары матчей с большими клубами. Пока могу отметить, что в прекрасной форме находится Глушенков: лупит, попадает – молодец! С командами низа таблицы и он, и «Зенит» выглядят очень внушительно.

– Можно ли сказать, что Глушенкову пошло на пользу отсутствие Энрике из-за чемпионата мира (бразилец вышел на замену против «Оренбурга» на 69-й минуте – Спортс”)?

– Да, это очевидно. Глушенкову дают мяч, дают творить, и он показывает класс. Опять же, он против «Оренбурга» всегда играл хорошо, можно сказать, команда – его клиент. Порадуемся, конечно, за Максима, но каких-то далеко идущих выводов я бы делать не стал: ни по «Зениту», ни, в частности, по Глушенкову.

– Глушенков – готовый игрок для европейского чемпионата?

– Любой наш игрок из пятерки сильнейших команд РПЛ может перейти в команду из низа таблицы Испании , Франции и Германии, не испортив там. Тот же Смолов потерял форму в «Локомотиве», но был ярок в «Сельте».

Если говорить про команды, которые играют в Лиге чемпионов – это другой уровень совершенно. Поэтому для «Барселоны» или «Реала» Глушенков не готов, а в «Эльче », например, хоть завтра мог бы перейти. Бери и собирай чемоданы, – сказал бывший президент «Локомотива».