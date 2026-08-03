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  4. «Глушенков для «Барсы» или «Реала» не готов, а в «Эльче» хоть завтра мог бы перейти». Геркус о хавбеке «Зенита»

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«Глушенков для «Барсы» или «Реала» не готов, а в «Эльче» хоть завтра мог бы перейти». Геркус о хавбеке «Зенита»
Геркус: Глушенков в «Эльче» хоть завтра мог бы перейти.

Илья Геркус отреагировал на хет-трик хавбека «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Оренбургом» (3:0) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

– Это всего-навсего второй тур. Как говорят, летний футбол. Надо смотреть на дистанции и после пары матчей с большими клубами. Пока могу отметить, что в прекрасной форме находится Глушенков: лупит, попадает – молодец! С командами низа таблицы и он, и «Зенит» выглядят очень внушительно.

– Можно ли сказать, что Глушенкову пошло на пользу отсутствие Энрике из-за чемпионата мира (бразилец вышел на замену против «Оренбурга» на 69-й минуте – Спортс”)?

– Да, это очевидно. Глушенкову дают мяч, дают творить, и он показывает класс. Опять же, он против «Оренбурга» всегда играл хорошо, можно сказать, команда – его клиент. Порадуемся, конечно, за Максима, но каких-то далеко идущих выводов я бы делать не стал: ни по «Зениту», ни, в частности, по Глушенкову.

– Глушенков – готовый игрок для европейского чемпионата?

– Любой наш игрок из пятерки сильнейших команд РПЛ может перейти в команду из низа таблицы Испании, Франции и Германии, не испортив там. Тот же Смолов потерял форму в «Локомотиве», но был ярок в «Сельте».

Если говорить про команды, которые играют в Лиге чемпионов – это другой уровень совершенно. Поэтому для «Барселоны» или «Реала» Глушенков не готов, а в «Эльче», например, хоть завтра мог бы перейти. Бери и собирай чемоданы, – сказал бывший президент «Локомотива».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoЛа Лига
logoИлья Геркус
logoЭльче
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Геркус,хоть сейчас,готовый эксперт для матч-тв.Бери и собирай чемоданы...
При таком характере у Глушенков и небольшого желания отрабатывать в защите, он бы и в Эльче на скамейку сел в последствии, хотя талант очевиден и он выше условного уровня Эльче.
Какой Эльче ? 😂 вон Бонгонда бегал в Испании и не терялся, не вижу чем он лучше Глуша.
ОтветАлександр Коларов
Какой Эльче ? 😂 вон Бонгонда бегал в Испании и не терялся, не вижу чем он лучше Глуша.
Ну Бонгонда вроде и бегал не за Мадрид, а за Кадис. Геркус об этом и сказал.
А мне Глушенков нравится как игрок. Техника есть, поле видит, удар хороший. Нравится, что он быстро принимает решение на поле. Как по мне – один из лучших в Зените и не должен сидеть на банке. Получше Соболева.
ОтветIvan_1117259125
А мне Глушенков нравится как игрок. Техника есть, поле видит, удар хороший. Нравится, что он быстро принимает решение на поле. Как по мне – один из лучших в Зените и не должен сидеть на банке. Получше Соболева.
Точнее - получше Энрике. Аугусто получше Соболева
А почему такой разброс? Барса и Эльче? Там в серединке нет ничего? И почему любой из верха РПЛ достоин только низа, прастихоспади, Л1?
ОтветДоктор Верховцев
А почему такой разброс? Барса и Эльче? Там в серединке нет ничего? И почему любой из верха РПЛ достоин только низа, прастихоспади, Л1?
Ложная дихотомия
Что за манера - обесценивать своих игроков? Глуш вполне соответствует по уровню командам уровня ЛЕ топ-лиг Европы. Другое дело, игрок специфический и не всякой команде подойдёт
- Вы для Москвы просто хороший специалист, но в Усть-Зажопинске вы были бы лучший!!!
- А нахрена мне этот Усть-Зажопинск?
Господин Масалитин утверждает что Жуан это темная лошадка для ЦСКА, так как может быть Глушенков готовым мастером для Эльче?!
Для Барсы и Реала с таким характером никто никогда не будет готов.

А для аутсайдеров топ5 - да. За счастье, когда у игрока с таким потенциалом "хороший день" приходится на день матча.
Пять раз за сезон одно с другим совпадет - уже половина задачи по сохранению прописки будет решена.
Я думаю он бы и в условном Бетисе или Вильяреале не затерялся бы
ОтветKataDiaz
Я думаю он бы и в условном Бетисе или Вильяреале не затерялся бы
Для этого у него должна полностью поменяться менталка и отношение к жизни и футболу. А так и близко пока не готов тянуть
ОтветKataDiaz
Я думаю он бы и в условном Бетисе или Вильяреале не затерялся бы
Для этого у него должна полностью поменяться менталка и отношение к жизни и футболу. А так и близко пока не готов тянуть
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