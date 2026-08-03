«Милан» интересуется Соуле и Браимом. Хавбек «Реала» был в аренде у «россонери» 3 года
«Милан» интересуется Соуле и Браимом.
«Милан» продолжает поиск атакующего полузащитника.
После срыва трансфера Константиноса Карецаса, перешедшего из «Генка» в дортмундскую «Боруссию», «россонери» интересуются не только хавбеком «Арсенала» Итаном Нванери, но и Матиасом Соуле из «Ромы» и полузащитником «Реала» Браимом Диасом, сообщает Сalciomercato со ссылкой на Corriere della Sera.
Браим уже выступал за «Милан» на правах аренды на протяжении трех сезонов – с 2020 по 2023 год.
За 27-летним игроком сборной Марокко следил и «Ювентус», но в итоге подписал форварда «Байера» Керима Алайбеговича.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Calciomercato
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