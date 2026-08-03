«Милан» интересуется Соуле и Браимом. Хавбек «Реала» был в аренде у «россонери» 3 года

«Милан» интересуется Соуле и Браимом.

«Милан» продолжает поиск атакующего полузащитника.

После срыва трансфера Константиноса Карецаса, перешедшего из «Генка» в дортмундскую «Боруссию», «россонери» интересуются не только хавбеком «Арсенала» Итаном Нванери, но и Матиасом Соуле из «Ромы» и полузащитником «Реала » Браимом Диасом , сообщает Сalciomercato со ссылкой на Corriere della Sera.

Браим уже выступал за «Милан » на правах аренды на протяжении трех сезонов – с 2020 по 2023 год.

За 27-летним игроком сборной Марокко следил и «Ювентус», но в итоге подписал форварда «Байера» Керима Алайбеговича.