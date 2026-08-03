Губерниев об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Мы все соскучились. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду»

Губерниев об уходе Слуцкого из «Шанхая»: пора тренировать здесь приличную команду.

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал Леонида Слуцкого вернуться в российский футбол.

Накануне 55-летний специалист покинул пост тренера «Шанхай Шэньхуа » после 2,5 лет работы в китайском клубе.

«Я так понимаю, у Слуцкого не очень получилось начало сезона. Так бывает.

Мы все соскучились по Слуцкому. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду. Слуцкий не пропадет», — сказал Губерниев.

Ранее Слуцкий возглавлял «Рубин», сборную России, ЦСКА , «Крылья Советов» и «Москву».