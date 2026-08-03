Губерниев об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Мы все соскучились. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду»
Губерниев об уходе Слуцкого из «Шанхая»: пора тренировать здесь приличную команду.
Комментатор Дмитрий Губерниев призвал Леонида Слуцкого вернуться в российский футбол.
Накануне 55-летний специалист покинул пост тренера «Шанхай Шэньхуа» после 2,5 лет работы в китайском клубе.
«Я так понимаю, у Слуцкого не очень получилось начало сезона. Так бывает.
Мы все соскучились по Слуцкому. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду. Слуцкий не пропадет», — сказал Губерниев.
Ранее Слуцкий возглавлял «Рубин», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов» и «Москву».
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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Так что избавиться будет не так просто
Везде уверенная лажа, чем дольше карьера, тем нажористее. Особо показателен Рубин был.
Будучи умным современным человеком, он все это понимает. Но легче не становится. Качели мотают его туда-сюда постоянно.
Он цепляется за любую новую для себя мотивацию. Хватается за разные - идейно новые - проекты. Всё что угодно, лишь бы вытащить себя из очередной психологической ямы.
И два - он не средний тренер.
Из действующих российских тренеров он лучший. Самый разносторонне опытный.
Разве что Черчесов с ним где-то рядом.