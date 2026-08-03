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  4. Губерниев об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Мы все соскучились. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду»

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Губерниев об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Мы все соскучились. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду»
Губерниев об уходе Слуцкого из «Шанхая»: пора тренировать здесь приличную команду.

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал Леонида Слуцкого вернуться в российский футбол.

Накануне 55-летний специалист покинул пост тренера «Шанхай Шэньхуа» после 2,5 лет работы в китайском клубе.

«Я так понимаю, у Слуцкого не очень получилось начало сезона. Так бывает. 

Мы все соскучились по Слуцкому. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду. Слуцкий не пропадет», — сказал Губерниев.

Ранее Слуцкий возглавлял «Рубин», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов» и «Москву».

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛеонид Слуцкий
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДмитрий Губерниев
logoвысшая лига Китай
logoЦСКА
logoШанхай Шэньхуа

Комментарии

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Пусть лучше в реалити-шоу участвует, интересный персонаж)
ОтветАлексей Александрович
Пусть лучше в реалити-шоу участвует, интересный персонаж)
и он и дзюба теперь имеют много свободного времени для посещения таких шоу, как они ранее это и делали)
ОтветИльназ_1117219277
и он и дзюба теперь имеют много свободного времени для посещения таких шоу, как они ранее это и делали)
Он как-то и в Китае время нашёл в Сокровище императора поучаствовать, будуче главным тренером)
Сложно сказать. Единственный тренер у нас сейчас, который способен адаптироваться к любой стране. Англия, Голландия, Китай...И нигде за него стыдно не было. Может повезет , где ещё в Европе найдет клуб. Хотя с отношением к русским, в ведущие чемпы сложно попасть.
ОтветКрасная стрела
Сложно сказать. Единственный тренер у нас сейчас, который способен адаптироваться к любой стране. Англия, Голландия, Китай...И нигде за него стыдно не было. Может повезет , где ещё в Европе найдет клуб. Хотя с отношением к русским, в ведущие чемпы сложно попасть.
Без Абрамовича кому он в Европе нужен? Везде провалился...
ОтветКрасная стрела
Сложно сказать. Единственный тренер у нас сейчас, который способен адаптироваться к любой стране. Англия, Голландия, Китай...И нигде за него стыдно не было. Может повезет , где ещё в Европе найдет клуб. Хотя с отношением к русским, в ведущие чемпы сложно попасть.
Стыдно, может, и не было, но и результаты клубов были не лучше, чем раньше
когда уже ты исчезнешь...скучать никто не будет
ОтветИгорь Деньгин
когда уже ты исчезнешь...скучать никто не будет
У него там сын уже подрос, новости пока ведет
Так что избавиться будет не так просто
Как вариант, возглавить Ротор. Со Слуцким клуб точно вернётся в РПЛ, но былую славу Ротору конечно не вернуть.
насколько я помню его Губерниев первый хейтил и ссаными тряпками гнал, когда Рубин с ним вылетал
ОтветИльназ_1117219277
насколько я помню его Губерниев первый хейтил и ссаными тряпками гнал, когда Рубин с ним вылетал
Девиз Губерниева «Кто не переобувается - у того воняют ноги»
Мостовой уже все и всем объяснил
Леонид Викторович по-моему уже всем всё доказал и спокойно может почивать на лаврах и юморить в ютубчике.
Везде уверенная лажа, чем дольше карьера, тем нажористее. Особо показателен Рубин был.
Не могу утверждать на 100%, но есть стойкое ощущение, что Слуцкий уже несколько лет живёт в состоянии клинической депрессии.
Будучи умным современным человеком, он все это понимает. Но легче не становится. Качели мотают его туда-сюда постоянно.
Он цепляется за любую новую для себя мотивацию. Хватается за разные - идейно новые - проекты. Всё что угодно, лишь бы вытащить себя из очередной психологической ямы.
ОтветМельников Михаил
Не могу утверждать на 100%, но есть стойкое ощущение, что Слуцкий уже несколько лет живёт в состоянии клинической депрессии. Будучи умным современным человеком, он все это понимает. Но легче не становится. Качели мотают его туда-сюда постоянно. Он цепляется за любую новую для себя мотивацию. Хватается за разные - идейно новые - проекты. Всё что угодно, лишь бы вытащить себя из очередной психологической ямы.
А надо-то только признать, что ты просто средний тренер и уже ничего не достигнешь в профессии. И дальше либо смириться и просто работать понизив планку ожиданий навсегда. Либо уходить в другую сферу капитально.
ОтветStokes10
А надо-то только признать, что ты просто средний тренер и уже ничего не достигнешь в профессии. И дальше либо смириться и просто работать понизив планку ожиданий навсегда. Либо уходить в другую сферу капитально.
Это так не работает. Это раз.
И два - он не средний тренер.
Из действующих российских тренеров он лучший. Самый разносторонне опытный.
Разве что Черчесов с ним где-то рядом.
Вообще по этому ушлепку не скучаю
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