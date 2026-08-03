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  4. Федотов о фоле Ндонга против Литвинова: «Наступ был на край бутсы и не повлиял на продвижение спартаковца. Момент – 50 на 50»

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Федотов о фоле Ндонга против Литвинова: «Наступ был на край бутсы и не повлиял на продвижение спартаковца. Момент – 50 на 50»
Федотов о фоле Ндонга против Литвинова: наступ был на край бутсы, момент – 50 на 50.

Бывший судья Игорь Федотов оценил неназначение пенальти в ворота «Ахмата» в матче Альфа‑Банк РПЛ со «Спартаком» (1:2).

На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл хавбеку красно-белых Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.

Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

«Наступа на ахилл как такового не было, но был на край бутсы. Позиция у Фролова была открытая, он все видел и посчитал, что Литвинов мог продолжить движение, но отказался от борьбы. 

Повлиял ли наступ на бутсу на игрока «Спартака» — вопрос. Это точно не повод для вмешательства ВАР, здесь все на усмотрение арбитра. А он, судя по всему, объяснил видеоассистентам, что для него это не фол.

Если бы Фролов назначил 11-метровый, ВАР бы тоже не вмешался. Кто-то посчитает, что это фол — и будет прав. Кто-то посчитает, что это не 11-метровый — и тоже будет прав. В моем понимании, данный контакт не повлиял на дальнейшее продвижение Литвинова.

Но, опять же, это не 100-процентный момент, тут 50 на 50. Я поддержу арбитра, но если ЭСК посчитает иначе, то, скорее всего, тоже будут правы. Политика ВАР изначально была именно в этом: решает арбитр в поле, и вмешиваться по любому поводу не надо», — сказал Федотов.

***

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoАхмат
logoСпартак
logoРуслан Литвинов
logoсудьи
Антон Фролов судья
logoУсман Ндонг
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
видеоповторы
Игорь Федотов

Комментарии

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Ну вот и объяснение, а вы переживали.
ОтветeLmago
Ну вот и объяснение, а вы переживали.
Край бутсы это не часть ног) для Зенита бы поставили, если б рядом просто нога была
ОтветДядя ТУРА
Край бутсы это не часть ног) для Зенита бы поставили, если б рядом просто нога была
Комментарий скрыт
Очередная феерическая трактовка.
ОтветДенис Погодин
Очередная феерическая трактовка.
Да с этим лакеем мразича уже давно все ясно, сначала пытался в «объективность», ходил ко всяким блогерам. Но потом видимо денюжки стали сильно нужны )
ОтветДенис Погодин
Очередная феерическая трактовка.
Он же мог без бутсы дальше играть))))
Всë сильно проще. Фролов - судья первой лиги. Его выдернули на один матч в РПЛ что бы нужный результат обеспечить и теперь спокойно вернут обратно, под соусом "мы ему дали шанс, он его не оправдал".
И претензии предъявлять некому.
ОтветRoman Vleskov
Всë сильно проще. Фролов - судья первой лиги. Его выдернули на один матч в РПЛ что бы нужный результат обеспечить и теперь спокойно вернут обратно, под соусом "мы ему дали шанс, он его не оправдал". И претензии предъявлять некому.
А какой нужный?
ОтветКонстантин Кв
А какой нужный?
Да в таких ветках за любое «неправильное» мнение секта заминусует, эффект толпы. Даже если в статье адекватное мнение беспристрастного профессионала
Никогда не болел за Спартак, но иногда понимаю, почему они говорят про заговор. Пенальти был железным, как и левая пенка Ву.
ОтветAlibi_URAL
Никогда не болел за Спартак, но иногда понимаю, почему они говорят про заговор. Пенальти был железным, как и левая пенка Ву.
Я сейчас пересмотрел обзор, ну это просто жесть конечно, как такое можно допускать я не знаю
ОтветAlibi_URAL
Никогда не болел за Спартак, но иногда понимаю, почему они говорят про заговор. Пенальти был железным, как и левая пенка Ву.
Красава!!!! 👍 Респект
Федотов, не пей по утрам
Наступить сзади на "край бутсы", не задев при этом ахил. Фантастика какая-то даже в теории.
ОтветRoman Vleskov
Наступить сзади на "край бутсы", не задев при этом ахил. Фантастика какая-то даже в теории.
Ювелирная работа
ОтветRoman Vleskov
Наступить сзади на "край бутсы", не задев при этом ахил. Фантастика какая-то даже в теории.
Ну если только бутца больше на 2 размера
Принесли бы в телестудию деревянную ногу в бутсе и предложили федотову ногой снять бутсу, не касаясь чужой ноги...
Реально было бы смешнее камеди-клаба.
Федотов такой чудак.. На букву М...
Ответyudinsakharov1
Принесли бы в телестудию деревянную ногу в бутсе и предложили федотову ногой снять бутсу, не касаясь чужой ноги... Реально было бы смешнее камеди-клаба. Федотов такой чудак.. На букву М...
Медотов?
А по воротам он без бутсы должен пробить?
ОтветBeaver
А по воротам он без бутсы должен пробить?
Ну Месси как-то без бутсы голевую отдавал в Эль-Класико)
ОтветХавиГави_Паратрупер
Ну Месси как-то без бутсы голевую отдавал в Эль-Класико)
Если Литвинову сказать, что он как Месси, без бутсы отдавать не начнёт, но перестанет бегать в оборону:)
Ещё один клоун. За похожий наступ, Спартаку весной поставили в матче с Зенитом!
Поставить пенальти в Грозном это подписать себе приговор " судья казел "
ОтветАлексей Ненахов
Поставить пенальти в Грозном это подписать себе приговор " судья казел "
За удаление вызовут в Дону? Я про реку если что)))
ОтветTom_York
За удаление вызовут в Дону? Я про реку если что)))
не к Дону, а к Тереку.
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