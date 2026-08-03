Федотов о фоле Ндонга против Литвинова: «Наступ был на край бутсы и не повлиял на продвижение спартаковца. Момент – 50 на 50»

Федотов о фоле Ндонга против Литвинова: наступ был на край бутсы, момент – 50 на 50.

Бывший судья Игорь Федотов оценил неназначение пенальти в ворота «Ахмата » в матче Альфа‑Банк РПЛ со «Спартаком » (1:2).

На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл хавбеку красно-белых Руслану Литвинову , когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.

Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

«Наступа на ахилл как такового не было, но был на край бутсы. Позиция у Фролова была открытая, он все видел и посчитал, что Литвинов мог продолжить движение, но отказался от борьбы.

Повлиял ли наступ на бутсу на игрока «Спартака» — вопрос. Это точно не повод для вмешательства ВАР, здесь все на усмотрение арбитра. А он, судя по всему, объяснил видеоассистентам, что для него это не фол.

Если бы Фролов назначил 11-метровый, ВАР бы тоже не вмешался. Кто-то посчитает, что это фол — и будет прав. Кто-то посчитает, что это не 11-метровый — и тоже будет прав. В моем понимании, данный контакт не повлиял на дальнейшее продвижение Литвинова.

Но, опять же, это не 100-процентный момент, тут 50 на 50. Я поддержу арбитра, но если ЭСК посчитает иначе, то, скорее всего, тоже будут правы. Политика ВАР изначально была именно в этом: решает арбитр в поле, и вмешиваться по любому поводу не надо», — сказал Федотов.

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