«Париж» продал форварда Жеббеля «Лечче» за 5 млн евро

«Лечче» объявил о переходе форварда «Парижа » Виллема Жеббеля .

24-летний француз подписал с итальянским клубом контракт до июня 2030 года с опцией продления на один сезон.

По данным Transfermarkt, трансфер Жеббеля обошелся «Лечче » в 5 млн евро.

В 24 матчах прошлого сезона Лиги 1 на счету нападающего 5 голов.

Ранее экс-игрок юношеской сборной Франции также выступал за швейцарский «Санкт-Галлен», «Нант», «Монако» и «Лион».