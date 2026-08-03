«Париж» продал форварда Жеббеля «Лечче» за 5 млн евро
«Лечче» объявил о переходе форварда «Парижа» Виллема Жеббеля.
24-летний француз подписал с итальянским клубом контракт до июня 2030 года с опцией продления на один сезон.
По данным Transfermarkt, трансфер Жеббеля обошелся «Лечче» в 5 млн евро.
В 24 матчах прошлого сезона Лиги 1 на счету нападающего 5 голов.
Ранее экс-игрок юношеской сборной Франции также выступал за швейцарский «Санкт-Галлен», «Нант», «Монако» и «Лион».
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Лечче»
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