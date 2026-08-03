Масалитин о Жуане и ЦСКА: «Отдавать 15 миллионов евро за кота в мешке – перебор. Хиль из «Балтики» не хуже, а, может, даже и лучше, и за другие деньги»
Масалитин о Жуане и ЦСКА: 15 миллионов евро за кота в мешке – перебор.
Валерий Масалитин оценил переход нападающего «Гезтепе» Жуана Силвы в ЦСКА.
«За 15 миллионов евро покупать нападающего – это перебор. Что там за сокровище? Что там за нападающий такой, который нигде не светился и лишь в Турции себя показал?
Рядом в «Балтике» находится Хиль, который вообще не хуже, а, может, даже и лучше, и за другие деньги. Отдавать 15 миллионов за кота в мешке – перебор», — сказал бывший нападающий ЦСКА.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
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