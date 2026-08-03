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  4. Масалитин о Жуане и ЦСКА: «Отдавать 15 миллионов евро за кота в мешке – перебор. Хиль из «Балтики» не хуже, а, может, даже и лучше, и за другие деньги»

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Масалитин о Жуане и ЦСКА: «Отдавать 15 миллионов евро за кота в мешке – перебор. Хиль из «Балтики» не хуже, а, может, даже и лучше, и за другие деньги»
Масалитин о Жуане и ЦСКА: 15 миллионов евро за кота в мешке – перебор.

Валерий Масалитин оценил переход нападающего «Гезтепе» Жуана Силвы в ЦСКА.

«За 15 миллионов евро покупать нападающего – это перебор. Что там за сокровище? Что там за нападающий такой, который нигде не светился и лишь в Турции себя показал? 

Рядом в «Балтике» находится Хиль, который вообще не хуже, а, может, даже и лучше, и за другие деньги. Отдавать 15 миллионов за кота в мешке – перебор», — сказал бывший нападающий ЦСКА.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
logoЖуан Силва
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoГезтепе
logoБрайан Хиль
logoБалтика
logoвысшая лига Турция
logoЦСКА
Валерий Масалитин

Комментарии

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Кстати,да. Согласен. Не получился бы второй Алеррандро
ОтветAzat Shakurov
Кстати,да. Согласен. Не получился бы второй Алеррандро
Зачем такой негатив сразу? Почему не второй Вагнер или Жо, как те коты из мешка, которые лучшими были? Да и нынешние бразильцы в Цска лице Алвеса и Кармо явно не деревяшки. Их тупо раскрыть и правильно использовать не могут, что Газаеву и Слуцкому удавалось.
Абсолютно согласен.
Да у нас походу в отделе " закупок" одни враги, покупают всякий мусор который или на лавке сидит, или по арендам раздают. Покупают деревяшек неликвидных, и отдают ведущих защитников с роспаспортом...
ОтветMarkAntoniy
Да у нас походу в отделе " закупок" одни враги, покупают всякий мусор который или на лавке сидит, или по арендам раздают. Покупают деревяшек неликвидных, и отдают ведущих защитников с роспаспортом...
Засланцы
ОтветMarkAntoniy
Да у нас походу в отделе " закупок" одни враги, покупают всякий мусор который или на лавке сидит, или по арендам раздают. Покупают деревяшек неликвидных, и отдают ведущих защитников с роспаспортом...
Берут свои откаты за покупки- бизнес такой, не совсем легальный, в частном клубе за это, как минимум набили морду и выгнали бы с позором и бабло наворованное, ещё бы заставили отдать.
Так как тут никто кроме меня не смотрел все матчи Гезтепе прошлого сезона, могу сказать, что Жуан топ игрок. Быстрый, с хорошей реализацией, не жадный и самое главное, очень умный игрок. Стата 18-10 за 2 года для команды, которая как Атлетико десятых играет в глухой автобус - это очень хорошо, у супер бомбардира Тюкавина за 2 сезона 17-7. Игрок отлично себя чувствует в комбинационном футболе, хорошо играет на маленьких пространствах и часто опускается в центр, вообще не халявя, но очень зависим от поддержки. За ЦСКА не слежу и не знаю, в какой футбол играет команда, но если это будет бей-беги, то игрок однозначно провалится. Как и измирские бразильцы до Жуана, что Ромуло в Германии, что Эмерсон в АПЛ, все играют в очень умный футбол, тупые навесы с фланга и закидушки это точно не про игру бразильца. В остальном, это сейчас главный актив команды, поэтому и ценник такой, а для турецких клубов он вообще был от 25, потому что еще и по возрасту в лимит проходит. Надеюсь у игрока получится в РПЛ. Нравится комментарии, что покупают футболиста даже не из середняка Турции, хотя Гезтепе второй сезона подряд 2 очков до еврокубков не хватает.
ОтветКарен Григорян
Так как тут никто кроме меня не смотрел все матчи Гезтепе прошлого сезона, могу сказать, что Жуан топ игрок. Быстрый, с хорошей реализацией, не жадный и самое главное, очень умный игрок. Стата 18-10 за 2 года для команды, которая как Атлетико десятых играет в глухой автобус - это очень хорошо, у супер бомбардира Тюкавина за 2 сезона 17-7. Игрок отлично себя чувствует в комбинационном футболе, хорошо играет на маленьких пространствах и часто опускается в центр, вообще не халявя, но очень зависим от поддержки. За ЦСКА не слежу и не знаю, в какой футбол играет команда, но если это будет бей-беги, то игрок однозначно провалится. Как и измирские бразильцы до Жуана, что Ромуло в Германии, что Эмерсон в АПЛ, все играют в очень умный футбол, тупые навесы с фланга и закидушки это точно не про игру бразильца. В остальном, это сейчас главный актив команды, поэтому и ценник такой, а для турецких клубов он вообще был от 25, потому что еще и по возрасту в лимит проходит. Надеюсь у игрока получится в РПЛ. Нравится комментарии, что покупают футболиста даже не из середняка Турции, хотя Гезтепе второй сезона подряд 2 очков до еврокубков не хватает.
Мне по нарезкам тоже понравился, чем-то Вандерсона ,только более забивного напомнил из Краснодара, не того что под 10й бегал,а до него 14 номер при Муслине и других.
Хиль в Балтике интегрирован в команду тренером-психопатом. Это ни плохо и не хорошо - это такой факт. И не факт что заиграет в ЦСКА. (один такой в СМ уже освоился на лавке!)
А Хиль можно подумать панацея , нападающий нужен, стоимость Трансфермаркет оценивает в 12 млн.евро , видимо чуть переплатили, оценивается как средний форвард , в основном хорош на добивании, вроде как то, что нужно, за сезон в Турции пробил по воротам 60 раз , в створ-30 , голов-11 , это в два раза лучше Тамерлан и Лусиано .
Ответпритвиц
А Хиль можно подумать панацея , нападающий нужен, стоимость Трансфермаркет оценивает в 12 млн.евро , видимо чуть переплатили, оценивается как средний форвард , в основном хорош на добивании, вроде как то, что нужно, за сезон в Турции пробил по воротам 60 раз , в створ-30 , голов-11 , это в два раза лучше Тамерлан и Лусиано .
В два раза больше нуля Тамерлана?)
Ответпритвиц
А Хиль можно подумать панацея , нападающий нужен, стоимость Трансфермаркет оценивает в 12 млн.евро , видимо чуть переплатили, оценивается как средний форвард , в основном хорош на добивании, вроде как то, что нужно, за сезон в Турции пробил по воротам 60 раз , в створ-30 , голов-11 , это в два раза лучше Тамерлан и Лусиано .
Статистика из ноутбука Шевелева. Это же его способ подбора игроков. Я так понимаю он раньше "Футбольным менеджером" увлекался и сейчас продолжает.
Наконец то суперфорварда взяли . Теперь всё золото у нас в кармане ! В гости к ЦСКА теперь лучше не приезжать . Лучше 3:0 за неявку на матч , чем 5-6 получить ! 😂
"Лишь в Турции?" Что за пренебрежение? Он играл в чемпионате посильнее нашего против бешикташей. Два достойных сезона в середняке.
Валеоа, ты там давай на "Балтику" губу не раскатывай... Хиля ему подавай... Обойдёшься и дон Жуаном!
Его еще не купили...
Подождем до вторника...
Может и нет....
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