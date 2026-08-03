Масалитин о Жуане и ЦСКА: «Отдавать 15 миллионов евро за кота в мешке – перебор. Хиль из «Балтики» не хуже, а, может, даже и лучше, и за другие деньги»

Масалитин о Жуане и ЦСКА: 15 миллионов евро за кота в мешке – перебор.

Валерий Масалитин оценил переход нападающего «Гезтепе » Жуана Силвы в ЦСКА .

«За 15 миллионов евро покупать нападающего – это перебор. Что там за сокровище? Что там за нападающий такой, который нигде не светился и лишь в Турции себя показал?

Рядом в «Балтике» находится Хиль , который вообще не хуже, а, может, даже и лучше, и за другие деньги. Отдавать 15 миллионов за кота в мешке – перебор», — сказал бывший нападающий ЦСКА.