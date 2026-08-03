Защитник «Динамо» Касерес: «Шварц любит, когда контролируем мяч, ищем пространство. Не хватает последнего касания — забить»

Касерес: «Динамо» не хватает последнего касания — забить.

Защитник «Динамо» Хуан Касерес рассказал, чего не хватает бело-голубым на старте сезона Альфа-Банк РПЛ.

В первых двух турах московский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и уступил «Балтике» (1:2).

— Как поменялась подготовка при Шварце?

— Он любит, когда команда контролирует мяч, ищет пространство. Мы это делали в матче с «Балтикой». Но, к сожалению, не реализовали моменты, нам не повезло.

— Чего не хватает «Динамо»?

— Мы хорошо тренируемся всю неделю, но не хватает последнего касания — забить гол, — сказал Касерес.