Защитник «Динамо» Касерес: «Шварц любит, когда контролируем мяч, ищем пространство. Не хватает последнего касания — забить»
Касерес: «Динамо» не хватает последнего касания — забить.
Защитник «Динамо» Хуан Касерес рассказал, чего не хватает бело-голубым на старте сезона Альфа-Банк РПЛ.
В первых двух турах московский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и уступил «Балтике» (1:2).
— Как поменялась подготовка при Шварце?
— Он любит, когда команда контролирует мяч, ищет пространство. Мы это делали в матче с «Балтикой». Но, к сожалению, не реализовали моменты, нам не повезло.
— Чего не хватает «Динамо»?
— Мы хорошо тренируемся всю неделю, но не хватает последнего касания — забить гол, — сказал Касерес.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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