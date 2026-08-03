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  4. Защитник «Динамо» Касерес: «Шварц любит, когда контролируем мяч, ищем пространство. Не хватает последнего касания — забить»

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Защитник «Динамо» Касерес: «Шварц любит, когда контролируем мяч, ищем пространство. Не хватает последнего касания — забить»
Касерес: «Динамо» не хватает последнего касания — забить.

Защитник «Динамо» Хуан Касерес рассказал, чего не хватает бело-голубым на старте сезона Альфа-Банк РПЛ.

В первых двух турах московский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и уступил «Балтике» (1:2).

— Как поменялась подготовка при Шварце?

— Он любит, когда команда контролирует мяч, ищет пространство. Мы это делали в матче с «Балтикой». Но, к сожалению, не реализовали моменты, нам не повезло.

— Чего не хватает «Динамо»?

— Мы хорошо тренируемся всю неделю, но не хватает последнего касания — забить гол, — сказал Касерес.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?47976 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoХуан Касерес II
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСандро Шварц

Комментарии

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Да уж проблема и такое уже откровенно напрягает...не везёт тому кто не могет...
С результативностью действительно плохо. В том же матче с Балтикой и Артур и Тюкавин имели возможности, но не смогли их реализовать. По другим компонентам команда была явно посолидней Балтики.
ОтветKvakin
С результативностью действительно плохо. В том же матче с Балтикой и Артур и Тюкавин имели возможности, но не смогли их реализовать. По другим компонентам команда была явно посолидней Балтики.
Так сейчас игра на кубок с Факелом, а он дома всегда бьётся. Потом оборонительное Динамо ГТ Евсеева. А потом два гранда, и сезон уже можно хоронить и не смотреть его. Интрига с Динамо Махачкалы и начнётся, всего три матча и можно будет ставить диагноз!
В лотерею чтоли играете, везёт не везёт. Какие деньги вы получаете, таких разговоров о везении не должно быть! На чемпионате мира играл нормально, а в Динамо опять приехал косячить?
И уронил гой еси добрый молодец Касерушка Хиля налгого. У того подкосилися ноженьки.
И назначили нам пенальюшку. Силушка вновь к Хилю вернулася.Взял забил молодому он киперу.
И тода мячик прыгнул к Касерушке-конролируй его,коренастый защитничек.
Это тебе Хуан РПЛ, а не на чемпионате мира Мбаппе заваливать.
Ответskorpy55
Это тебе Хуан РПЛ, а не на чемпионате мира Мбаппе заваливать.
Косить он хорошо научился, но надо поаккуратней всё- таки! В Динамо косяков многовато. Пальцев двух рук не хватит пересчитать. У Лички нормально играл, у Карпина и Гусева одни косяки. У Шварца тоже неудачно начал(((
ОтветВиталии Пархоменко
Косить он хорошо научился, но надо поаккуратней всё- таки! В Динамо косяков многовато. Пальцев двух рук не хватит пересчитать. У Лички нормально играл, у Карпина и Гусева одни косяки. У Шварца тоже неудачно начал(((
Это точно Виталь.
Выгонят Шварца как и Карпина к ноябрю-декабрю и опять вернётся Гусев и будет вытаскивать команду из низов таблицы.
ОтветPertinax Gandi
Выгонят Шварца как и Карпина к ноябрю-декабрю и опять вернётся Гусев и будет вытаскивать команду из низов таблицы.
Тут пока преждевременно делать выводы. И ты уверен что Гусев вернётся? Может у Игдисамова не пойдёт, и тут армейцы сто процентов к Ролику обратятся. Он думать не будет вообще, и в ЦСКА прибежит как миленький.
Динамо в поисках пространства вынесло на 13 место.
Наше последнее касание о деньгах и Зените думает, а не об играх
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