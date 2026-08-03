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  4. Ву о пенальти «Ахмата»: «Делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду»

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Ву о пенальти «Ахмата»: «Делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду»
Ву о пенальти «Ахмата»: делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой.

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал, почему тронул мяч рукой на 3-й минуте матча Альфа-Банк РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Судья Антон Фролов назначил 11-метровый.

— Что было в моменте с пенальти?

— Такое бывает. В футболе случаются ошибки. Нужно будет учитывать этот момент в будущем. Я делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду. Главное, что мы показали реакцию.

— Своим голом ты показал реакцию?

— Да. Но я бы это не связывал. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я рад, что забил. Матч непростой, соперник непростой. Это был непростой выезд, — сказал Ву.

***

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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Антон Фролов судья

Комментарии

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вообще мода поправлять мяч рукой пошла, от желания показать арбитру, что удар производится не по катящемуся мячу - вот же ирония)
ОтветVolchoK
вообще мода поправлять мяч рукой пошла, от желания показать арбитру, что удар производится не по катящемуся мячу - вот же ирония)
Ну не у ворот же... 😁
ОтветVolchoK
вообще мода поправлять мяч рукой пошла, от желания показать арбитру, что удар производится не по катящемуся мячу - вот же ирония)
Так футболисты любят рукой мяч подправлять при падении, веря в 100% фол, когда судья ещё не свистнул.
А, вообще, молодец! Адекватный парень
Странно, что ему об этом никто не сказал на тренировках. Но теперь парень уж точно это запомнит. Да и не только он. Но, всё-таки, мяч катился...
ОтветСаввсем
Странно, что ему об этом никто не сказал на тренировках. Но теперь парень уж точно это запомнит. Да и не только он. Но, всё-таки, мяч катился...
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Ответfil_spb
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Зашел на сайт РФС, интересно почитать было про это нововведение с принципом преимущества. Правила на 2026 год, действуют с 1 июля этого года. В разделе про свободный удар и про ввод мяча игру вратарем не увидел ни слова об этом, где можно найти эту информацию, кроме как из вчерашних интервью? Кто-то знает?
Ответbolela iz izhevska
Зашел на сайт РФС, интересно почитать было про это нововведение с принципом преимущества. Правила на 2026 год, действуют с 1 июля этого года. В разделе про свободный удар и про ввод мяча игру вратарем не увидел ни слова об этом, где можно найти эту информацию, кроме как из вчерашних интервью? Кто-то знает?
Так пойдет?
https://www.theifab.com/law-changes/latest/
Law 5. The Referee
пункт
Clarification that the advantage may be applied when a restart is incorrectly taken and the ball is in play
Ответbolela iz izhevska
Зашел на сайт РФС, интересно почитать было про это нововведение с принципом преимущества. Правила на 2026 год, действуют с 1 июля этого года. В разделе про свободный удар и про ввод мяча игру вратарем не увидел ни слова об этом, где можно найти эту информацию, кроме как из вчерашних интервью? Кто-то знает?
Почитайте ТГ канал Ало, рэф! Там прям подробно описано
Ву молодец, что признал ошибку и ее исправил, а вот до игроков, видимо, не донесли про такое нарушение правил или плохо объяснили, что печально
ОтветДобрый Мухомор
Ву молодец, что признал ошибку и ее исправил, а вот до игроков, видимо, не донесли про такое нарушение правил или плохо объяснили, что печально
Ну а как они могли донести, если даже сейчас, после разъяснений, считают что пенальти не по правилам. Просто руководство Спартака совместно с юридическим отделом либо делает вид, что тупое, либо в самом деле тупое.
ОтветДобрый Мухомор
Ву молодец, что признал ошибку и ее исправил, а вот до игроков, видимо, не донесли про такое нарушение правил или плохо объяснили, что печально
Можно подумать это правило вчера ввели
Главное, что у него есть реакция на исправление ошибки (забил гол). Значит не бессовестный, а к тому же ещё ответственный.
Вот тут Ву молодец в отличии от Кахигао и спартаковского руководства. Ошибся, не знал - да, следующий раз учту.
ОтветКатя СПб
Вот тут Ву молодец в отличии от Кахигао и спартаковского руководства. Ошибся, не знал - да, следующий раз учту.
Вам бомжам бы не поставили такой пенальти
ОтветРишад Хайруллин
Вам бомжам бы не поставили такой пенальти
Правильная всё-таки поговорка "Свинья грязи найдет"
Какой же Ву крутой!
Это правило (точнее, новые рекомендации) тупое просто потому, что наказание не соразмерно нарушению. Прочие виды затяжки времени наказываются переходом мяча другой команде - аут или угловой. Тут же - пенальти.
НО. Полевой игрок должен на уровне рефлекса внутри штрафной играть только ногами, в любой ситуации, даже неигровой. Как водитель: пристегнул ремень, включил поворотник, потом трогаешься с места. Несмотря на всю нелепость ситуации, просто не надо давать повод и всё.
У нас сначала придумают правила а потом их интерпретации, впрочем как и все в нашей жизни…
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