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  4. Премьер Великобритании Бернем об отказе Инфантино от продажи прав на ЧМ: «Предложенный план оскорбил многих футбольных деятелей во всем мире. Это было неприемлемо»

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Премьер Великобритании Бернем об отказе Инфантино от продажи прав на ЧМ: «Предложенный план оскорбил многих футбольных деятелей во всем мире. Это было неприемлемо»
Премьер Великобритании: план Инфантино оскорбил многих футбольных деятелей.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил недоверие президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее глава Международной федерации футбола отказался от идеи продажи части прав на ЧМ частным инвесторам из-за угрозы бойкота со стороны УЕФА.

«Не считаю, что он подходящий человек для того, чтобы возглавлять футбол на мировом уровне.

Предложенный план оскорбил многих людей, футбольных деятелей во всем мире, и мы не можем просто забыть об этом – это было неприемлемо», – сказал Бернем.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoДжанни Инфантино
Энди Бернем
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Комментарии

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Делится надо,Джанни-добавил Энди!😁
ОтветГеннадий Тёкин
Делится надо,Джанни-добавил Энди!😁
Шутка хорошая, хоть и не смешная. Но Бёрнэм очень набожный и строгий католик. Очень многие шотландцы его за это ненавидят...
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