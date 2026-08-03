Премьер Великобритании Бернем об отказе Инфантино от продажи прав на ЧМ: «Предложенный план оскорбил многих футбольных деятелей во всем мире. Это было неприемлемо»

Премьер Великобритании: план Инфантино оскорбил многих футбольных деятелей.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил недоверие президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее глава Международной федерации футбола отказался от идеи продажи части прав на ЧМ частным инвесторам из-за угрозы бойкота со стороны УЕФА.

«Не считаю, что он подходящий человек для того, чтобы возглавлять футбол на мировом уровне.

Предложенный план оскорбил многих людей, футбольных деятелей во всем мире, и мы не можем просто забыть об этом – это было неприемлемо», – сказал Бернем.