Премьер Великобритании Бернем об отказе Инфантино от продажи прав на ЧМ: «Предложенный план оскорбил многих футбольных деятелей во всем мире. Это было неприемлемо»
Премьер Великобритании: план Инфантино оскорбил многих футбольных деятелей.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил недоверие президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее глава Международной федерации футбола отказался от идеи продажи части прав на ЧМ частным инвесторам из-за угрозы бойкота со стороны УЕФА.
«Не считаю, что он подходящий человек для того, чтобы возглавлять футбол на мировом уровне.
Предложенный план оскорбил многих людей, футбольных деятелей во всем мире, и мы не можем просто забыть об этом – это было неприемлемо», – сказал Бернем.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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