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  4. Лапочкин о наступе Ндонга на ахилл Литвинову: «За фол в штрафной должен быть пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР»

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Лапочкин о наступе Ндонга на ахилл Литвинову: «За фол в штрафной должен быть пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР»
Лапочкин о наступе Ндонга на ахилл Литвинову: фол в штрафной – это пенальти.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил неназначение пенальти в ворота «Ахмата» в матче Альфа‑Банк РПЛ со «Спартаком» (1:2).

На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл хавбеку красно-белых Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.

Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

«У меня нет ни одного объяснения, почему ВАР не подсказал. На повторе хорошо видим, что Литвинов контролирует мяч, пробрасывает его себе, а соперник наступает ему на ногу. Это фол.

Не грубость, но это фол. А если это произошло в штрафной, то должен быть назначен пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР», — сказал Лапочкин.

***

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРуслан Литвинов
logoАхмат
logoСпартак
logoУсман Ндонг
logoСергей Лапочкин
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoсудьи
видеоповторы

Комментарии

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Судья увидел не самый однозначный пенальти для Ахмата, но там где он был без вариантов, даже ВАР не стал вмешиваться. Много фолов, за которые дают ЖК были пропущены судьей в отношении хозяев, зато стоили их только тронуть, сразу свистел. Очень странное и непоследовательное судейство от Фролова.
ОтветЕвгений Кошелек
Судья увидел не самый однозначный пенальти для Ахмата, но там где он был без вариантов, даже ВАР не стал вмешиваться. Много фолов, за которые дают ЖК были пропущены судьей в отношении хозяев, зато стоили их только тронуть, сразу свистел. Очень странное и непоследовательное судейство от Фролова.
Очень странные решения принимались арбитром и ВАР на протяжении всего матча. Создалось впечатление недостаточного профессионализма судей
ОтветЕвгений Кошелек
Судья увидел не самый однозначный пенальти для Ахмата, но там где он был без вариантов, даже ВАР не стал вмешиваться. Много фолов, за которые дают ЖК были пропущены судьей в отношении хозяев, зато стоили их только тронуть, сразу свистел. Очень странное и непоследовательное судейство от Фролова.
Кстати за отмашку на Угальде тоже следовало давать жк. Но это просто слабый судья. Если бы нас хотели прибить, как раньше, свистели бы просто по мелочи и ломали игру. У опытного судьи много способов для таких трюков
По соображениям безопасности, очевидно
Ответchukovsky
По соображениям безопасности, очевидно
Собственной?)))
ОтветИван Петров
Собственной?)))
В том числе)
Вариантов 2 , или судейка был конкретно заряжен или капитально напуган?
ОтветReceptik
Вариантов 2 , или судейка был конкретно заряжен или капитально напуган?
Тут не один судейка, а весь судейский корпус во главе с Мажичем заряжен, уже не первый сезон...
Потому, что предвзятость в этом матче была слишком очевидна.....
Первая мысль: «Предвзятость», но тут же очень сомнительная КК, как это у деятелей на ВАРе состыкуется, непонятно.
Наверно, просто люди очень слабы в своей профессии, надо с ними прощаться.
По соображению безопасности решили пенальти не назначать
ОтветДмитрий Соболев
По соображению безопасности решили пенальти не назначать
+100500
Вы знаете, очень стараюсь быть объективным, но показалось, что с Фроловым явно что-то не то. Решения странные, было видно, что ему хочется, чтобы победил Ахмат.
Важно, что несмотря ни на какие препятствия, игроки дотерпели и Спартак победил.
Наверняка была рекомендация в пользу Спартака не ставить.
ОтветСтарый мясник
Наверняка была рекомендация в пользу Спартака не ставить.
Да там и рекомендаций не надо, судейки сами ссутся что-то против Ахмата свистеть в Грозном
Такая вот странная реальность игр в Грозном
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