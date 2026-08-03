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  4. «Хоффенхайм» купил Дагима у «Ред Булл» за 13+1,5 млн евро. 20-летний форвард Дании был в аренде в «Вольфсбурге»

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«Хоффенхайм» купил Дагима у «Ред Булл» за 13+1,5 млн евро. 20-летний форвард Дании был в аренде в «Вольфсбурге»
«Хоффенхайм» купил за 13+1,5 млн евро Дагима у «Ред Булл».

«Хоффенхайм» объявил о переходе форварда австрийского «Ред Булл» Адама Дагима.

Немецкий клуб подписал с 20-летним игроком сборной Дании долгосрочный контракт.

«Хоффенхайм» заплатит за Дагима 13 млн евро, еще 1,5 млн «Ред Булл» может получить в виде бонусов, сообщает GGFN со ссылкой на Kicker.

В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды в «Вольфсбурге», набрав 2+3 в 27 матчах Бундеслиги.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Хоффенхайма»
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Комментарии

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Понятно , что молод и забивать это не совсем его задача , но все же внес посильный вклад в переход Вольфсбурга во Вторую Бундеслигу )
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