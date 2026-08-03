«Хоффенхайм» купил Дагима у «Ред Булл» за 13+1,5 млн евро. 20-летний форвард Дании был в аренде в «Вольфсбурге»
«Хоффенхайм» купил за 13+1,5 млн евро Дагима у «Ред Булл».
«Хоффенхайм» объявил о переходе форварда австрийского «Ред Булл» Адама Дагима.
Немецкий клуб подписал с 20-летним игроком сборной Дании долгосрочный контракт.
«Хоффенхайм» заплатит за Дагима 13 млн евро, еще 1,5 млн «Ред Булл» может получить в виде бонусов, сообщает GGFN со ссылкой на Kicker.
В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды в «Вольфсбурге», набрав 2+3 в 27 матчах Бундеслиги.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Хоффенхайма»
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