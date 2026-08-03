Федотов об удалении Касинтуры: «В движении присутствовала амплитуда – попал предплечьем по голове Зобнина. Рука пошла вверх из-за попытки отмахнуться»

Федотов об удалении Касинтуры: в движении присутствовала амплитуда.

Бывший судья Игорь Федотов оценил удаление полузащитника «Ахмата » Эгаша Касинтуры в матче Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком» (1:2).

На 74-й минуте Касинтура отмахнулся от Романа Зобнина , ударив капитана «Спартака » локтем по шее. Главный арбитр встречи Антон Фролов , посмотрев повтор эпизода, показал хавбеку грозненцев красную карточку.

«Самостоятельно Фролов не мог принять это решение, потому что смотрел на мяч, а игроки боролись правее. Ассистент смотрел за линией офсайда и тоже не мог подсказать.

В движении Касинтуры присутствовала амплитуда, он попал предплечьем по голове Зобнина. Основания для удаления были, такие же моменты мы видели на чемпионате мира, поэтому не могу сказать, что арбитры ошиблись.

За такое будет дисквалификация не больше чем на один матч: последствий не было, это просто агрессивное поведение — удар соперника рукой.

Фролов смотрел эпизод долго, потому что искал 100-процентные доказательства. Единственным таким доказательством для него стал повтор из-за ворот, потому что там видно амплитуду. И также видно, что рука пошла вверх из-за попытки отмахнуться от Зобнина, а не из-за того, что игрок падал», — сказал Федотов.

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