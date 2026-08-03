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  4. Победы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», хет-трик Глушенкова, уход Слуцкого из «Шанхая», роковая ошибка в заявке на ЧЕ по водным видам и другие новости

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Победы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», хет-трик Глушенкова, уход Слуцкого из «Шанхая», роковая ошибка в заявке на ЧЕ по водным видам и другие новости

1. Во 2-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Оренбург» благодаря хет-трику Максима Глушенкова – 3:0. Вместе с призом лучшему игроку матча полузащитник получил специальным образом оформленный арбуз. Не оступились и другие фавориты: «Краснодар» обыграл «Факел» (3:2), а «Спартак» одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1) за счет гола на 91-й минуте, несмотря на спорные судейские решения.

2. Леонид Слуцкий покидает должность главного тренера «Шанхай Шеньхуа» после третьего поражения в чемпионате подряд. Российский специалист объяснил, что отдавал все силы, но есть вещи, которые он не в силах изменить. Александр Мостовой не оставил это событие без комментария: «Этот человек видел футбол в лучшем случае с Останкинской телебашни».

3. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли три комплекта медалей. Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов взяли серебро в синхронных прыжках, Алина Румянцева и Захар Трофимов – бронзу в синхронном плавании, причем могло быть и лучше, если бы не ошибка тренеров при заполнении заявки.

4. Фигурист Александр Плющенко представил новую короткую программу. Спортсмен будет кататься под композицию Turn Down for What от DJ Snake и рэпера Lil Jon.

5. Россиянка Мария Жовнер стала победительницей чемпионата Европы по академической гребле.

6. 16-летняя Кристина Лютова обыграла Дарью Видманову в финале турнира WTA 250 в Мемфисе. Она стала 13-й в списке самых молодых чемпионок соревнований Women’s Tennis Association с 1990-го.

7. «Галатасарай» готов выплатить отступные за Алексея Батракова – 20 млн евро, а зарплата полузащитника составит 5 млн в год, сообщают в Турции. По информации другого источника, игрок «Локомотива» отнюдь не основной вариант для стамбульцев.

8. Президент «Гезтепе» Расмус Анкерсен подтвердил переход форварда Жуана в ЦСКА. Армейцы заплатят 15 млн евро.

9. Роман Широков выставил на продажу особняк в подмосковном поселке «Миллениум Парк». Изначально за дом просили 800 млн рублей, однако ради более быстрой сделки Широков готов снизить цену до 770 млн. Площадь объекта недвижимости составляет 820 квадратных метров, там есть гостиная, терраса, спортзал, гараж на несколько автомобилей и помещение для персонала.

10. «Ювентус» объявил о переходе Рандаля Коло-Муани из «ПСЖ» за 38+12 млн евро, а «Челси» подписал хавбека «Страсбура» и сборной Аргентины Валентина Барко.

11. Мирлинд Даку со слезами на глазах попрощался с «Рубином» и в понедельник вылетает в Москву на медосмотр – в «Спартаке» он будет получать 3,75 млн евро. Тем временем у красно-белых появился вариант по Ливаю Гарсии: арендовать форварда может «Панатинаикос», но пока есть расхождения насчет сумм.

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«Как известно, в футболе нельзя ввести мяч в игру, если он продолжает катиться. Выводы делайте сами». «Спартак» о пенальти «Ахмата» после касания мяча рукой Ву при розыгрыше от ворот

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Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
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Комментарии

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А можно сделать крестик для закрытия рекламы ещё меньше? А то я в него даже иногда попадаю. Недорабатываете, спортс!
ОтветАндрей Шумов
А можно сделать крестик для закрытия рекламы ещё меньше? А то я в него даже иногда попадаю. Недорабатываете, спортс!
Установи Adblock на Mozillу, все без рекламы летает. А приложение лучше вообще не скачивать...
ОтветАндрей Шумов
А можно сделать крестик для закрытия рекламы ещё меньше? А то я в него даже иногда попадаю. Недорабатываете, спортс!
Можно присоединюсь к просьбе и добавлю, что бы этот маленький крестик случайным образом блуждал по экрану. А то я иногда угадывать, где он появится: в верхнем правом углу или посередине справа.
Новость номер 4 - на хрена писать об этом "фигуристе" ,который никогда ниче не выиграл и не выиграет? Он же нулевой и кроме имени,которое даёт ему минимальную стрёмную известность,у него так же ничего нет и не будет
у Широкова хорошая скидка, надо брать
ОтветАня Козаченко
у Широкова хорошая скидка, надо брать
На баню?
Если заходя в приложение, вижу рекламу Яндекса, я сразу понимаю "Видимо, не сегодня мне читать новости", и сразу закрываю приложение, потому что по этому крестику невозможно нажать...
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