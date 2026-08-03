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  4. Даку заплакал, прощаясь в раздевалке «Рубина»: «Я из более скромной лиги – спасибо всем российским игрокам, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома»

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Даку заплакал, прощаясь в раздевалке «Рубина»: «Я из более скромной лиги – спасибо всем российским игрокам, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома»
Мирд=линд Даку эмоционально попрощался с «Рубином».

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку произнес эмоциональную прощальную речь перед командой.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Спартак» за 11 млн евро.

После матча с «Акроном» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1) Даку выступил перед игроками «Рубина» в раздевалке. Казанский клуб опубликовал видео этого момента.

«Спасибо вам, ребята, за эти три сезона, которые мы с вами провели вместе. Я знаю, что приехал из более скромного чемпионата, чем РПЛ, и хотел бы поблагодарить всех российских футболистов, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома. Не знаю, что еще сказать. Спасибо вам.

Для меня это сложно, но это часть жизни. Важно сохранить отношения, которые у нас с вами есть», – сказал Даку, не сдерживая слез.

Игроки и тренерский штаб «Рубина» ответили на речь албанца аплодисментами.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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logoМирлинд Даку
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Комментарии

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Он не из-за этого плакал, он просто понял что ему придётся играть с Максименко в одной команде
ОтветHealth
Он не из-за этого плакал, он просто понял что ему придётся играть с Максименко в одной команде
Комментарий скрыт
ОтветHealth
Он не из-за этого плакал, он просто понял что ему придётся играть с Максименко в одной команде
Кроме пенальти, после прихода Карседо - Максименко нормально играет.
Не понятен хейт в его сторону. Приведите примеры его явных ошибок при Карседо.
Деньги забудутся, голы пересчитают, а такие прощания - главный показатель того, каким человеком ты был в команде. Удачи, этому парню👍🏻
От Заболотного до Даку. Прогресс есть
Для Даку это хорошо, а вот кто будет в Рубине забивать
ОтветTimur831
Для Даку это хорошо, а вот кто будет в Рубине забивать
А зачем им забивать, им и так хорошо
ОтветTimur831
Для Даку это хорошо, а вот кто будет в Рубине забивать
Да мы уж как нибудь, будем думать как жить без единственного стабильно забивающего игрока. Я, честно, искренне был рад когда в прошлом году он не ушёл к газовым, но как и все болельщики Рубина, понимал, что за ним придут. Пришли. Такова "се-ля ви", как говорят у них. Мирлинду - только огромное спасибо, уважение и бесконечная любовь.
Спасибо Даку за то что тащил Рубин при Рахимосе и удачной карьеры после Рубин, но он уже пересидел в Рубине
спасибо всем российским игрокам, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома»
Красавчик, Мирлинд! А теперь хотелось бы услышать то же самое, когда через три сезона в Спартаке будешь переходить в европейский топ клуб как Хвича!!!
ОтветGleboff
Красавчик, Мирлинд! А теперь хотелось бы услышать то же самое, когда через три сезона в Спартаке будешь переходить в европейский топ клуб как Хвича!!!
Через три сезона ему будет 31 год и в лучшем случае он перейдет в какой-нибудь арабский клуб.
ОтветGleboff
Красавчик, Мирлинд! А теперь хотелось бы услышать то же самое, когда через три сезона в Спартаке будешь переходить в европейский топ клуб как Хвича!!!
Обратно в Рубин и перейдет)
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