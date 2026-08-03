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  4. Ву с голом – лучший игрок матча «Спартака» и «Ахмата» с оценкой 8.4 по Индексу ГОЛа

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Ву с голом – лучший игрок матча «Спартака» и «Ахмата» с оценкой 8.4 по Индексу ГОЛа
Ву стал лучшим игроком матча «Ахмат» – «Спартак» по Индексу ГОЛа.

Кристофер Ву получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:2). Защитник красно-белых отметился голом и заработал 8.4 балла.

В начале матча Ву дотронулся до мяча при розыгрыше от ворот, из-за чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Эгаш Касинтура. 

«Ахмат»: Георги Шелия (5.6), Мирослав Богосавац (6.3), Клисман Цаке (6.7), Усман Ндонг (5.9), Турпал-Али Ибишев (6.0), Арсен Адамов (6.2), Эгаш Касинтура (6.2), Исмаэл Силва (6.3), Жулио Ромао (6.5), Максим Самородов (6.3), Георгий Мелкадзе (6.4), запасные –  Кирилл Щетинин (5.6), Мануэл Келиану (6.2). 

«Спартак»: Александр Максименко (6.6), Роман Зобнин (7.1), Срджан Бабич (7.5), Кристофер Ву (8.4), Даниил Денисов (7.1), Наиль Умяров (7.0), Руслан Литвинов (7.6), Маркиньос (8.0), Эсекиэль Барко (8.4), Пабло Солари (8.2), Кристофер Мартинс Перейра (6.4), запасные – Игорь Дмитриев (6.0), Данил Пруцев (6.3), Манфред Угальде (6.8). 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСпартак
logoАхмат
logoМирослав Богосавац
logoУсман Ндонг
logoКлисман Цаке
logoАрсен Адамов
logoЭгаш Касинтура
logoИсмаэл Силва
logoТурпал-Али Ибишев
logoГеоргий Мелкадзе
logoКирилл Щетинин
logoМаксим Самородов
logoМануэл Келиану
logoРоман Зобнин
logoАлександр Максименко
logoДаниил Денисов
logoСрджан Бабич
logoКристофер Ву
logoРуслан Литвинов
logoНаиль Умяров
logoЭсекиэль Барко
logoПабло Солари
logoКристофер Мартинс Перейра
logoДанил Пруцев
logoМанфред Угальде
logoИгорь Дмитриев
logoГиорги Шелия
рейтинги
logoГол
logoМаркиньос Коста
logoЖулио Ромао

Комментарии

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Это была рука Ву. После содеянного в него что-то такое вселилось, и он словил прайм. Выжигал, подчищал, отдавал. Отдавался на на 100 за себя и еще за того парня. Зверюга просто.
Сам сломал- сам починил!👍😁
а ВАР вообще был? или без мониторов сидели? и в последний момент кто то отыграв в танки принёс монитор типо на те смотрите?
Молодец! Не развалился после глупого пенальти
Вцелом, заслужил.
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