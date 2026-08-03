Ву с голом – лучший игрок матча «Спартака» и «Ахмата» с оценкой 8.4 по Индексу ГОЛа

Ву стал лучшим игроком матча «Ахмат» – «Спартак» по Индексу ГОЛа.

Кристофер Ву получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Ахматом » и «Спартаком» (1:2). Защитник красно-белых отметился голом и заработал 8.4 балла.

В начале матча Ву дотронулся до мяча при розыгрыше от ворот, из-за чего в ворота «Спартака » был назначен пенальти, который реализовал Эгаш Касинтура.

«Ахмат»: Георги Шелия (5.6), Мирослав Богосавац (6.3), Клисман Цаке (6.7), Усман Ндонг (5.9), Турпал-Али Ибишев (6.0), Арсен Адамов (6.2), Эгаш Касинтура (6.2), Исмаэл Силва (6.3), Жулио Ромао (6.5), Максим Самородов (6.3), Георгий Мелкадзе (6.4), запасные – Кирилл Щетинин (5.6), Мануэл Келиану (6.2).

«Спартак»: Александр Максименко (6.6), Роман Зобнин (7.1), Срджан Бабич (7.5), Кристофер Ву (8.4), Даниил Денисов (7.1), Наиль Умяров (7.0), Руслан Литвинов (7.6), Маркиньос (8.0), Эсекиэль Барко (8.4), Пабло Солари (8.2), Кристофер Мартинс Перейра (6.4), запасные – Игорь Дмитриев (6.0), Данил Пруцев (6.3), Манфред Угальде (6.8).