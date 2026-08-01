Шварц про 1:2 с «Балтикой»: «Динамо» контролировало игру, но пропустило гол после стандарта. Пытались удержать этот удар, но пропустили второй»

Шварц подвел итоги игры после поражения «Динамо» от «Балтики».

Главный тренер «Динамо » Сандро Шварц высказался о причинах поражения от «Балтики» (1:2) в выездном матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

«Мы контролировали игру, могли забить мяч, но пропустили гол после стандарта «Балтики». Пытались удержать этот удар, но потом пропустили второй мяч.

Отыграв один, думаю, мы могли сравнять. Мы продолжали верить, создавали моменты, не бросили играть, поэтому забили свой мяч», – сказал Шварц.

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