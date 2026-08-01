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  4. Шварц про 1:2 с «Балтикой»: «Динамо» контролировало игру, но пропустило гол после стандарта. Пытались удержать этот удар, но пропустили второй»

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Шварц про 1:2 с «Балтикой»: «Динамо» контролировало игру, но пропустило гол после стандарта. Пытались удержать этот удар, но пропустили второй»
Шварц подвел итоги игры после поражения «Динамо» от «Балтики».

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о причинах поражения от «Балтики» (1:2) в выездном матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. 

«Мы контролировали игру, могли забить мяч, но пропустили гол после стандарта «Балтики». Пытались удержать этот удар, но потом пропустили второй мяч.

Отыграв один, думаю, мы могли сравнять. Мы продолжали верить, создавали моменты, не бросили играть, поэтому забили свой мяч», – сказал Шварц. 

***

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Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСандро Шварц
logoБалтика
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ

Комментарии

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Динамо включается в борьбу за середину турнирной таблицы.
Ответленнорыч-абрамович
Динамо включается в борьбу за середину турнирной таблицы.
Судя по всему, конкурентов в этой борьбе будет много.
ОтветEvgen Vynokurov
Судя по всему, конкурентов в этой борьбе будет много.
Вероятно, половина команд РПЛ.
Ахахахахахахах, что они контролировали? Их во втором тайме уничтожили.
ОтветАлександр Худобин_1116329546
Ахахахахахахах, что они контролировали? Их во втором тайме уничтожили.
Просто прихлопнули Шварца . Пора домой
ОтветАлександр Худобин_1116329546
Ахахахахахахах, что они контролировали? Их во втором тайме уничтожили.
Ты матч то видел, болезный?
Да уж. Сандро шпилле интенсив не работает с поленьями
Пол состава менять надо
ОтветИгорь Нижник
Пол состава менять надо
Весь
Гусев уже готовится, в начале ноября вернётся
Пора новое очищение пердивом вместе Локо
Меняй тренеров в Динамо, не меняй - нестабильности не миновать
ОтветСтопкин
Меняй тренеров в Динамо, не меняй - нестабильности не миновать
Для динамо какого тренера не возьми, игроки лучше играть не будут.С семьдесят второго года болельщики ждут чемпионства, так и не дождались. Команда начинает играть тогда когда пропустит гол, и это тоже самое и в хоккее. Или забьют гол и уходят в защиту и пропускают на последних минутах.
В достаточно простой ситуации так безобразно привезти угловой...ужас
Немецкий шарлатан рассказывает байки)
Ответltkmaby
Немецкий шарлатан рассказывает байки)
И все ему верят, сказочник, балабол.
ОтветСаннСанычч
И все ему верят, сказочник, балабол.
Он делает свою работу, как умеет.
Вопросы стоит задавать тем, кто его привёз.
Зима близко, Сандро.
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