Чими Авила: «Футбол – это легализованная торговля людьми. Игрок зарабатывает деньги, пока приносит пользу»

Экс-форвард «Бетиса» Авила: футбол – это легализованная торговля людьми.

Бывший нападающий «Бетиса » Чими Авила высказался о положении футболистов, которые перестают быть востребованными.

«Футбол – это легализованная торговля людьми. Да, игрок зарабатывает деньги. Но только пока забивает голы или приносит пользу. Потом ты превращаешься в старый механизм, который нужно заменить новым.

Я не хотел бы снова сыграть самый важный матч в своей жизни, потому что уже сыграл его. Это был матч за жизнь, за мой район. И благодаря Богу и моей семье я его выиграл», – сказал Авила в подкасте Referentes.

32-летний аргентинец покинул «Бетис» по окончании прошлого сезона после того, как клуб воспользовался пунктом о досрочном расторжении соглашения.

В минувшем сезоне Ла Лиги Авила провел 16 матчей и забил 1 гол. Подробная статистика Чими, также известного по играм за «Осасуну», доступна по ссылке .