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  4. Чими Авила: «Футбол – это легализованная торговля людьми. Игрок зарабатывает деньги, пока приносит пользу»

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Чими Авила: «Футбол – это легализованная торговля людьми. Игрок зарабатывает деньги, пока приносит пользу»
Экс-форвард «Бетиса» Авила: футбол – это легализованная торговля людьми.

Бывший нападающий «Бетиса» Чими Авила высказался о положении футболистов, которые перестают быть востребованными.

«Футбол – это легализованная торговля людьми. Да, игрок зарабатывает деньги. Но только пока забивает голы или приносит пользу. Потом ты превращаешься в старый механизм, который нужно заменить новым.

Я не хотел бы снова сыграть самый важный матч в своей жизни, потому что уже сыграл его. Это был матч за жизнь, за мой район. И благодаря Богу и моей семье я его выиграл», – сказал Авила в подкасте Referentes.

32-летний аргентинец покинул «Бетис» по окончании прошлого сезона после того, как клуб воспользовался пунктом о досрочном расторжении соглашения.

В минувшем сезоне Ла Лиги Авила провел 16 матчей и забил 1 гол. Подробная статистика Чими, также известного по играм за «Осасуну», доступна по ссылке.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: As
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Комментарии

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Так это на любой работе так. Только уважаемый Авила не сказал о миллионных гонорарах футболистов, которые 95% населения и не снились.
ОтветDimBr
Так это на любой работе так. Только уважаемый Авила не сказал о миллионных гонорарах футболистов, которые 95% населения и не снились.
Комментарий скрыт
ОтветDimBr
Так это на любой работе так. Только уважаемый Авила не сказал о миллионных гонорарах футболистов, которые 95% населения и не снились.
Комментарий скрыт
Впрочем как и любой людской труд
А надо продолжать платить и давать новые контракты игрокам от которых пользы ноль?! Что за дебильная логика.
ОтветЕвгений Сидоров
А надо продолжать платить и давать новые контракты игрокам от которых пользы ноль?! Что за дебильная логика.
Аль Наср, по крайней мере, уже 3 года так делает. 200 миллионов в год старой беспомощной древесине.
Ответbel01
Аль Наср, по крайней мере, уже 3 года так делает. 200 миллионов в год старой беспомощной древесине.
Ну типа не так. На поле от него может и нет той пользы. Но в медийке он все еще топ-1. А за этим его и звали.
пхахах за 1 лям баксов 99% человеков на планете сделают и не такое...если что столько ПРИМЕРНО заработает за 10 лет даже самый замшелый игрок высшей лиги топ-5 стран... а тут МЯЧ ПИНАТЬ! емае! а я еще и любил это безумно в детстве, еще и делал это бесплатно лет 20...
да как же эти идиоты надоели...
Умные мысли преследовали его, но он оказался быстрее
Чими Авела: "Мир так несправедлив... Футболисты после 30 лет - уже неликвид, в то время как на заводах люди до 60 лет работают, и их не выгоняют!
Решение стать футболистом - худшее в моей жизни... 😔"
поток сознания от гопника (кто смотрит Ла Лигу, поймет).
ОтветJust Tonight
поток сознания от гопника (кто смотрит Ла Лигу, поймет).
На примере футболистов становится понятнее почему Аргентина , конечно не Гаити ,
но и точно не Уругвай .
И расовая принадлежность получается абсолютно не имеет значения
Как и любая другая работа при капитализме
ОтветTravis Henderson
Как и любая другая работа при капитализме
То ли дело работа при социализме – 40 лет работаешь, чтобы в конце партийная номенклатура, которую никто никогда не выбирал, уничтожила твою страну и все твои сбережения.
ОтветСиволдай
То ли дело работа при социализме – 40 лет работаешь, чтобы в конце партийная номенклатура, которую никто никогда не выбирал, уничтожила твою страну и все твои сбережения.
Социализм не подразумевает номенклатуру, которая уничтожает страны и твои сбережения. А неравенство и эксплуатация работника - это вполне себе суть капитализма. Ты сравнил Заболотного на футбольном поле и Месси со сломанной рукой, играющего в баскетбол.
Это можно сказать о любой работе, если делать еë честно.
Ну так просто изменились формы рабства. И у футболистов оно куда меньше, чем у простых людей. Вот простой человек, имеет профессию, сидит в кредитах и ипотеках. Куда он свалит? Особенно если по его профессии немного предложений ? 🤷Формально он свободен. Не нравится - уходи. Но куча обязательств и нагоняемые тревоги и страхи остаться ни с чем-не дадут этого сделать почище, чем надсмотрщик на плантации у негров. Можно сказать, что у современных рабовладельцев охрана стала куда надёжнее😁Особенно в наше время, когда столько нестабильности из вне. Не знаешь где что прорвется в ближайшее время и как всё отразится на жизни в целом.🤷
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