«Ювентус» и «ПСЖ» согласовали трансфер Коло-Муани (Фабрицио Романо)

«Ювентус » договорился с «ПСЖ » о полноценном трансфере нападающего Рандаля Коло-Муани .

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , форвард получил разрешение на вылет для прохождения медосмотра в Турине.

Ранее сообщалось , что «Юве» выкупит Коло-Муани у «ПСЖ» за 38+12 млн евро после аренды. Однако Романо утверждает, что Рандаль перейдет сразу на постоянной основе.

Француз уже выступал за туринский клуб в сезоне-2024/25. Прошлый сезон он провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, отличившись 1 голом в 30 матчах АПЛ.

С подробной статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь .