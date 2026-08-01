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  4. «Ювентус» и «ПСЖ» согласовали трансфер Коло-Муани (Фабрицио Романо)

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«Ювентус» и «ПСЖ» согласовали трансфер Коло-Муани (Фабрицио Романо)

«Ювентус» договорился с «ПСЖ» о полноценном трансфере нападающего Рандаля Коло-Муани

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, форвард получил разрешение на вылет для прохождения медосмотра в Турине. 

Ранее сообщалось, что «Юве» выкупит Коло-Муани у «ПСЖ» за 38+12 млн евро после аренды. Однако Романо утверждает, что Рандаль перейдет сразу на постоянной основе.

Француз уже выступал за туринский клуб в сезоне-2024/25. Прошлый сезон он провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, отличившись 1 голом в 30 матчах АПЛ.

С подробной статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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Комментарии

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Резко зажегся в Айнтрахте, потом после Чемпионата мира 2022 года мало на виду был, хотя и скорость и удар все при нем, хороший приход у него был 1,5 года назад Ювентусе, Влаховича на банку усадил и сразу начал забивать, если не ошибаюсь в первых 3 играх 5-6 мячей забил за Юве...
ОтветCosstigan
Резко зажегся в Айнтрахте, потом после Чемпионата мира 2022 года мало на виду был, хотя и скорость и удар все при нем, хороший приход у него был 1,5 года назад Ювентусе, Влаховича на банку усадил и сразу начал забивать, если не ошибаюсь в первых 3 играх 5-6 мячей забил за Юве...
Влахович был травмирован.
и Влахович с зп 12млн хреново и француз не сильно лучше, но у него хоть зп поменьше. Радует только одно, его лично Спалетти хотел.
ОтветVeden
и Влахович с зп 12млн хреново и француз не сильно лучше, но у него хоть зп поменьше. Радует только одно, его лично Спалетти хотел.
видели мы лучше когда Серб просто не справился с давлением

7 моментов 1 гол
Final details for Randal Kolo Muani to Juventus.

Permanent deal. €38m fee plus €12m add-ons.

No longer a loan with obligation to buy but permanent.

Contract valid until 2031, slightly over €5m net per season.
Главное немцы срубили за него 100 лямчиков а дальше как пойдёт
"его хотел Спаллетти")))
Спаллетти - патентованый лузер.
Непопадание в четверку прошедшего сезона - его вина. Исключительно его.
Когда команда проваливает вчистую финал сезона - виновны не игроки, и не арбитры, а мотиватор и стратег.
Как можно такому тренеру- который не факт проработает с нами долго- что-то покупать за такие суммы?
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