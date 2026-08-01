«Ювентус» и «ПСЖ» согласовали трансфер Коло-Муани (Фабрицио Романо)
«Ювентус» договорился с «ПСЖ» о полноценном трансфере нападающего Рандаля Коло-Муани.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, форвард получил разрешение на вылет для прохождения медосмотра в Турине.
Ранее сообщалось, что «Юве» выкупит Коло-Муани у «ПСЖ» за 38+12 млн евро после аренды. Однако Романо утверждает, что Рандаль перейдет сразу на постоянной основе.
Француз уже выступал за туринский клуб в сезоне-2024/25. Прошлый сезон он провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, отличившись 1 голом в 30 матчах АПЛ.
С подробной статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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