Агент Годтса о «ПСЖ»: «Мика уже согласовал основные условия контракта. Он хотел еще завоевать трофеи с «Аяксом», но когда появляется такой шанс, все меняется»
Агент Годтса о «ПСЖ»: Мика согласовал основные условия контракта.
Агент вингера «Аякса» Мики Годтса сообщил, что игрок согласовал основные детали соглашения с «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что «Аякс» хочет получить 60 млн евро за 21-летнего вингера.
«Мика получил предложение по зарплате и уже согласовал основные условия личного контракта. «ПСЖ» ясно дал понять, что очень хочет подписать Мику.
И Мика хочет переехать в Париж. Это вполне логично, когда у тебя есть возможность перейти из Эредивизи к двукратному победителю Лиги чемпионов.
Ему, его жене и всей семье очень нравится жить в Амстердаме, а сам Мика хотел еще завоевать трофеи с «Аяксом». Но когда появляется такой шанс, все меняется. Я уверен, что клубы смогут договориться о сумме трансфера», – сказал Нилс Де Йонк.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: De Telegraaf
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