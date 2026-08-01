Агент Годтса о «ПСЖ»: «Мика уже согласовал основные условия контракта. Он хотел еще завоевать трофеи с «Аяксом», но когда появляется такой шанс, все меняется»

Агент Годтса о «ПСЖ»: Мика согласовал основные условия контракта.

Агент вингера «Аякса » Мики Годтса сообщил, что игрок согласовал основные детали соглашения с «ПСЖ ».

Ранее сообщалось, что «Аякс» хочет получить 60 млн евро за 21-летнего вингера.

«Мика получил предложение по зарплате и уже согласовал основные условия личного контракта. «ПСЖ» ясно дал понять, что очень хочет подписать Мику.

И Мика хочет переехать в Париж. Это вполне логично, когда у тебя есть возможность перейти из Эредивизи к двукратному победителю Лиги чемпионов.

Ему, его жене и всей семье очень нравится жить в Амстердаме, а сам Мика хотел еще завоевать трофеи с «Аяксом». Но когда появляется такой шанс, все меняется. Я уверен, что клубы смогут договориться о сумме трансфера», – сказал Нилс Де Йонк.